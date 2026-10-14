Aprobó la operación exigida por Defensa de la Competencia y avanzará con la transferencia de clientes, infraestructura y derechos de uso del espectro.

Telecom Argentina aceptó la oferta de Metrotel por u$s450 millones para transferirle 6.005.425 clientes de telefonía móvil y 211.566 abonados de internet residencial, junto con parte de la infraestructura, derechos de uso del espectro radioeléctrico y otros activos vinculados con el negocio de Telefónica en el país.

La decisión fue aprobada este miércoles 14 de octubre por el directorio de la compañía y representa un nuevo paso para cumplir las condiciones impuestas por Defensa de la Competencia a la adquisición de la filial argentina del grupo español.

La operación quedó formalizada mediante una decisión del directorio de Telecom, comunicada a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de un hecho relevante en donde se establece que CPS Comunicaciones S.A., conocida comercialmente como Metrotel, fue aprobada por el Tribunal de Defensa de la Competencia como adquirente de los activos que Telecom debe transferir para completar el proceso de concentración económica.

La aceptación de la oferta habilita a las partes a avanzar con los contratos definitivos, aunque el traspaso todavía requiere completar los procedimientos correspondientes.

El acuerdo comprende una cartera de más de 6,2 millones de clientes entre servicios móviles y conexiones residenciales, además de infraestructura de fibra óptica, equipamiento de red, numeración y contratos necesarios para la continuidad de las prestaciones.

También contempla una licencia para que Metrotel utilice la marca Tuenti en la Argentina y una serie de acuerdos comerciales que mantendrán vinculadas a ambas compañías durante los próximos años.

El precio de u$s450 millones deberá incrementarse con el IVA y los demás tributos aplicables, mientras que determinados compromisos incluidos en contratos complementarios se pagarán por separado.

El documento establece que el monto principal comprende tanto la transferencia de activos como un mínimo garantizado asociado a los acuerdos de compartición de infraestructura.

La concentración que obligó a vender parte del negocio

La decisión tiene como antecedente la compra de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, anunciada el 24 de febrero de 2025 por u$s1.245 millones.

La operación permitió incorporar los negocios de Movistar y Tuenti a la estructura de Telecom, que ya operaba en telefonía móvil mediante Personal y tenía una presencia importante en internet residencial, televisión paga y servicios corporativos.

La adquisición modificó la estructura del mercado argentino de telecomunicaciones y quedó sometida al análisis de las autoridades de Defensa de la Competencia.

En junio de 2025, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia emitió un informe de objeción en el que identificó posibles efectos sobre la competencia derivados de la integración de las dos empresas.

El procedimiento continuó durante los meses siguientes hasta que, el 18 de junio pasado, el Tribunal de Defensa de la Competencia condicionó la adquisición a un conjunto de obligaciones estructurales y de comportamiento.

La resolución estableció medidas destinadas a preservar tres operadores móviles competitivos a escala nacional y a limitar los efectos de la concentración en internet residencial, servicios corporativos y acceso mayorista.

Entre las condiciones impuestas figuró la obligación de desprenderse de determinados clientes y activos para permitir que otro operador pudiera desarrollar una actividad independiente.

La autoridad estableció un plazo de 18 meses para completar la desinversión, bajo la supervisión de un agente de monitoreo independiente y de la Secretaría de Concentraciones Económicas.

Telecom presentó a Metrotel como posible adquirente y el Tribunal de Defensa de la Competencia terminó aprobando a esa compañía para recibir los negocios comprendidos en la transferencia. Con esa autorización, las partes avanzaron en la negociación económica y contractual que desembocó en la aceptación de la oferta por parte del directorio de Telecom.

Una cartera concentrada en el principal mercado del país

El acta del directorio permite conocer por primera vez el detalle preciso de los clientes incluidos en el acuerdo.

Telefónica Móviles Argentina transferirá 6.005.425 clientes de servicios móviles, distribuidos entre 4.002.013 correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires y otros 2.003.412 ubicados en distintas regiones del país.

La concentración geográfica resulta significativa porque aproximadamente dos tercios de la cartera móvil que recibirá Metrotel corresponden al AMBA, el principal mercado de consumo y servicios de telecomunicaciones de la Argentina.

A esos usuarios se agregan 211.566 clientes de internet residencial correspondientes a 28 localidades identificadas en la resolución de Defensa de la Competencia. La documentación aclara que algunos de esos abonados también cuentan con una línea de telefonía fija asociada.

La transferencia comprende los contratos comerciales, la numeración asignada, el historial de los usuarios, las condiciones de prestación y los saldos correspondientes a servicios prepagos y promociones que resulten aplicables.

Telefónica Móviles Argentina deberá notificar a los clientes comprendidos en la operación y realizar los procedimientos necesarios para que Metrotel continúe prestando los servicios.

El documento también establece la migración de la información contractual y comercial vinculada con esos abonados.

La operación implica que Metrotel pasará de una actividad concentrada principalmente en empresas y clientes mayoristas a administrar una cartera masiva de usuarios residenciales y móviles. Sin embargo, el acta todavía no establece una fecha definitiva para completar la migración.

Una red compartida para sostener la operación

La transferencia de clientes estará acompañada por activos técnicos necesarios para prestar los servicios al punto que Telecom y Telefónica Móviles Argentina deberán ceder determinados derechos de uso del espectro radioeléctrico, además de infraestructura física y contratos accesorios.

Entre los bienes comprendidos aparecen el núcleo central de la red de telecomunicaciones, conocido como core de red, y activos de fibra óptica hasta el hogar desplegados en la Ciudad de Buenos Aires.

También se incluyen tarjetas SIM, numeración asignada y determinados derechos vinculados con instalaciones y equipamiento.

Sin embargo, uno de los aspectos centrales del acuerdo es que Metrotel continuará utilizando infraestructura y servicios de Telecom mediante contratos de compartición.

Las compañías deberán celebrar un acuerdo marco que incluirá servicios de RAN Sharing, roaming nacional, infraestructura pasiva, conectividad fija, alquiler de puertos de red, roaming internacional, tránsito IP, colocación de equipamiento en edificios, conexiones LAN to LAN e interoperabilidad de mensajes SMS.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cinco años y contempla compromisos mínimos de utilización y pago de determinados servicios.

El acta establece que Metrotel deberá consumir y abonar prestaciones de Telecom y Telefónica Móviles Argentina por un monto mínimo garantizado, aunque la documentación examinada no individualiza el valor económico de ese compromiso.

Además, las partes deberán suscribir contratos de servicios transitorios para facilitar la transferencia y mantener la continuidad operativa durante la implementación.

Tuenti continuará como marca del negocio móvil

La operación también define el futuro comercial de Tuenti, la marca que Telefónica utilizó en la Argentina para ofrecer servicios de telefonía móvil.

Metrotel recibirá una licencia exclusiva, onerosa y válida en la Argentina para utilizar la marca Tuenti en servicios móviles destinados a clientes particulares y empresas, además de determinados servicios de banda ancha fija y telefonía fija.

El contrato establece una contraprestación de u$s1 millón anuales más IVA, pagadera en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Sin embargo, los primeros 12 meses estarán bonificados, por lo que Metrotel comenzará a pagar por la utilización de la marca una vez finalizado ese período.

El acuerdo también contempla servicios transitorios que Telecom y Telefónica Móviles Argentina deberán prestar a Metrotel para acompañar la puesta en funcionamiento del negocio.

La documentación establece que estos contratos tendrán carácter excepcional y estarán vinculados con el cumplimiento de las condiciones fijadas por Defensa de la Competencia.

De proveedor corporativo a operador de telefonía móvil

Metrotel tiene una trayectoria de más de tres décadas en el mercado argentino de telecomunicaciones. La empresa, cuya razón social es CPS Comunicaciones S.A., desarrolló históricamente su actividad en servicios de conectividad para empresas, operadores y clientes mayoristas.

Su negocio comprende transmisión de datos, conexiones de fibra óptica, servicios de internet corporativo y soluciones de infraestructura de telecomunicaciones.

De acuerdo con la información institucional de la compañía, Metrotel dispone de una red propia de más de 8.000 kilómetros de fibra óptica y mantiene relaciones comerciales con distintos operadores del sector.

La empresa tuvo diferentes accionistas a lo largo de su historia. Entre sus antecedentes aparece el grupo Roggio, que vendió una participación mayoritaria a Sociedad Comercial del Plata mediante una operación acordada en diciembre de 2013. La adquisición fue completada durante 2014.

Posteriormente, Metrotel pasó a manos de fondos internacionales de inversión, en una operación que marcó otra etapa de expansión de su infraestructura y servicios corporativos.

La compañía atravesó recientemente una nueva reorganización accionaria.

El cambio de escala que plantea la compra también modifica el perfil comercial de la empresa. Hasta ahora, su actividad estuvo concentrada en la prestación de servicios a organizaciones y operadores. La incorporación de millones de líneas móviles y conexiones residenciales representa el ingreso a un segmento de consumo masivo.

El paso pendiente para completar la transferencia

La aceptación de la oferta por parte de Telecom constituye una decisión societaria relevante, pero el documento distingue esa aprobación de la ejecución definitiva de la transferencia.

El directorio autorizó avanzar con el perfeccionamiento de los contratos y con los actos necesarios para transferir los activos incluidos en el acuerdo. La resolución también quedó sujeta a que el directorio de Telefónica Móviles Argentina se pronunciara favorablemente en los mismos términos.

La documentación contempla la firma del convenio de transferencia de activos, el acuerdo marco de compartición, los contratos de servicios transitorios y la licencia de uso de la marca Tuenti.

También prevé la cesión de contratos laborales de determinados líderes de equipos vinculados con los activos transferidos, condicionada al consentimiento de los empleados y a la capacidad de Metrotel para operar los servicios.

Durante la reunión del directorio de Telecom surgió una diferencia respecto del tratamiento de la operación. El director Diego Bianchi manifestó que, a su criterio, no había contado con información suficiente antes de la reunión para analizar el asunto.

Como consecuencia, Bianchi se abstuvo de votar, mientras que los restantes directores participantes aprobaron la aceptación de la oferta y la continuidad de los trámites necesarios para concretar la venta.

La resolución autorizó al presidente de Telecom, Carlos Moltini; al vicepresidente, Mariano Ibáñez; al CEO, Roberto Nobile, y a otros directores a realizar las gestiones y suscribir la documentación correspondiente.

La reunión comenzó a las 9.05 del miércoles 14 de octubre y finalizó a las 9.30. En esos 25 minutos, el directorio aprobó avanzar con una operación de u$s450 millones que todavía deberá completar sus contratos definitivos y las transferencias correspondientes.