De quedar a un paso de ser campeón del mundo, a invertir en el campo y el padel

El exjugador, uno de los convocados de la Albiceleste en Brasil 2014, hace tiempo que colgó los botines y cambió totalmente de rubro

José María Basanta quedó grabado en la memoria del hincha argentino por haber integrado el plantel de la Selección Argentina que alcanzó el subcampeonato en el Mundial de Brasil 2014. El exdefensor central, cuya citación por parte del entrenador Alejandro Sabella sorprendió a gran parte de la prensa y del público, disputó momentos determinantes en aquella cita mundialista, incluyendo los noventa minutos completos en los cuartos de final ante Bélgica para meter a la Albiceleste en semifinales luego de 24 años.

Tras una extensa y exitosa trayectoria de 17 años en el fútbol profesional -que incluyó un recordado paso por Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca, la Fiorentina de Italia y una consolidación como ídolo absoluto en los Rayados de Monterrey-, el exmarcador central decidió colgar los botines en septiembre de 2020 a los 36 años, alcanzando un registro de 478 partidos oficiales y 22 goles convertidos. Sin embargo, lejos de permanecer ligado a la dirección técnica o a la representación de futbolistas, eligió dar un giro drástico en su vida profesional.

El exjugador de la Albiceleste volcó completamente su perfil profesional hacia dos sectores económicos en pleno crecimiento: la explotación agropecuaria de vanguardia en el norte argentino y la gestión de infraestructura deportiva vinculada al auge del pádel.

El desarrollo ganadero y la apuesta por la raza Bonsmara

La principal ocupación actual de Basanta se concentra en la producción ganadera dentro del departamento de Laguna Yema, en la provincia de Formosa. El exdeportista se volcó de lleno a la cría de ganado bovino de la raza Bonsmara, un biotipo desarrollado originalmente en Sudáfrica a partir de cruzamientos entre razas Afrikaner, Hereford y Shorthorn, diseñado específicamente para mantener altos niveles de productividad bajo condiciones climáticas extremas.

Basanta y el campo, su otra pasión.

Las características técnicas que motivaron la inversión ganadera del exdefensor en el establecimiento formoseño comprenden los siguientes aspectos centrales:

Alta adaptación a temperaturas elevadas y clima riguroso en el norte del país.

Facilidad de parto, madurez temprana y notable fertilidad en los rodeos.

Eficiencia en el crecimiento a campo abierto y marcado carácter manso del animal.

Adhesión formal a la Asociación Argentina de Criadores de Bonsmara para el registro de reproductores.

Emprendimientos deportivos y el regreso a las canchas

En paralelo a sus compromisos agropecuarios, el exintegrante del seleccionado nacional volcó su pasión deportiva hacia el pádel y la gestión de complejos polideportivos. A través de la constitución de una sociedad comercial registrada en 2023, encaró la construcción y explotación de un predio concebido para el alto rendimiento y la recreación.

En tanto, desde su retiro fue dos veces parte de partidos de Showbol junto a figuras internacionales como Andrés D'Alessandro, Mariano Pavone, Romario y Felipe Melo, entre otros.