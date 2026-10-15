Un informe privado muestra una fuerte recuperación del financiamiento y fuertes diferencias en endeudamiento, rentabilidad y capacidad de pago

El mercado crediticio argentino se reabrió en 2026, permitiendo a las empresas refinanciar pasivos y mejorar sus perfiles.

El mercado de crédito volvió a abrirse para las empresas argentinas durante el primer semestre de este 2026 y permitió refinanciar obligaciones y extender vencimientos.

Sin embargo, esa recuperación dejó diferencias importantes entre los principales grupos económicos.

Mientras las compañías de mayor calidad crediticia consiguieron mejorar sus indicadores financieros, otras continúan enfrentando dificultades por el peso de la deuda, la concentración de vencimientos y las condiciones del consumo interno.

Los datos surgen de analizar el informe especial "Corporates Argentina: Estadísticas Comparativas", publicado este 13 de octubre por FIX SCR, que analiza la situación financiera de 74 compañías calificadas públicamente en escala nacional.

El estudio reúne indicadores de endeudamiento, cobertura de intereses, generación de fondos, rentabilidad y estructura de capital correspondientes a los últimos 12 meses terminados en junio pasado y permite comparar la evolución de las empresas con los resultados de 2025, 2024 y 2023.

En ese sentido, el relevamiento muestra que el 89% de las empresas consultadas mantiene calificaciones BBB(arg) o superiores y registra 16 mejoras de calificación frente a una sola baja respecto del informe anterior.

Al respecto, Cecilia Minguillón, responsable de Finanzas Corporativas de FIX, señaló que la reapertura del mercado "permitió refinanciar pasivos y extender los perfiles de vencimiento, principalmente entre los emisores de elevada calidad crediticia y los sectores con mayor dinamismo".

La ejecutiva también advirtió sobre las diferencias entre las compañías vinculadas al mercado interno, que enfrentan condiciones de consumo más desafiantes y menores niveles de rentabilidad, y los sectores exportadores, que muestran mayor fortaleza operativa y financiera.

Cómo evolucionaron las calificaciones crediticias de las empresas

De acuerdo al informe, la recuperación del crédito representa un cambio respecto de las condiciones que habían enfrentado las compañías durante 2025 cuando las dificultades para acceder a líneas de financiamiento y refinanciar vencimientos se combinaron con problemas para trasladar a precios los incrementos de costos.

Para Fix, la mejora registrada ahora se refleja en la evolución de las calificaciones ya que, de las 74 empresas relevadas, 66 se encuentran en BBB(arg) o categorías superiores, mientras ocho permanecen por debajo de ese nivel.

Además, 62 compañías tienen perspectiva estable, seis cuentan con perspectiva positiva o Rating Watch Positivo y dos presentan perspectiva negativa o Rating Watch Negativo.

La calificadora contabilizó 16 subas de calificación y una sola baja respecto del informe anterior, además de que nueve emisores cambiaron de categoría y tres consiguieron dejar atrás situaciones de incumplimiento.

Ratio de deuda sobre EBITDA según la calificación crediticia

Sin embargo, el informe advierte que las empresas de menor calificación continúan enfrentando condiciones de financiamiento más restringidas y onerosas, además de una mayor concentración de deuda de corto plazo.

En el documento se observa cómo los indicadores de apalancamiento muestran una de las diferencias más importantes y se revela que, entre las empresas calificadas AAA(arg), la mediana de deuda total sobre EBITDA cayó de 2,5 veces en 2025 a 1,7 veces en 2026, mientras la deuda neta sobre EBITDA pasó de 1,6 a 1,5 veces.

Se trata de una herramienta que representa el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones y su comparación con la deuda permite evaluar el peso de las obligaciones financieras respecto de la generación operativa de resultados.

Entre las compañías AA(arg), la deuda total sobre EBITDA pasó de 3,6 a 3,5 veces, mientras la deuda neta se redujo de 3,1 a 2,2 veces. En las A(arg), en cambio, la deuda total aumentó de 2,3 a 3,4 veces y la deuda neta pasó de 2,2 a 2,3 veces.

La diferencia más pronunciada aparece entre las BBB(arg), donde la mediana de deuda total sobre EBITDA aumentó de 1,8 veces en 2025 a 7,8 veces en 2026, mientras la deuda neta pasó de 1,7 a 7,2 veces.

La estructura de vencimientos también presenta diferencias ya que entre las AAA(arg), la deuda de corto plazo representa una mediana del 18,3% del endeudamiento total, frente al 36,8% de las AA(arg), 31,9% de las A(arg), 41,9% de las BBB(arg) y 60,9% de las BB(arg) y categorías inferiores.

Qué empresas redujeron su endeudamiento: los casos de YPF y Arcor

Dentro de la máxima categoría crediticia aparecen varias de las principales compañías energéticas, industriales y de infraestructura del país.

El informe incluye a YPF; Pampa Energía; Pan American Energy (PAE); Tecpetrol; Vista Energy Argentina; Central Puerto; Oldelval; Aeropuertos Argentina 2000; Telecom Argentina; Arcor; Aluar; Loma Negra; IRSA y Cresud, entre otras.

En el caso de YPF, redujo la relación deuda total/EBITDA de 2,5 veces en 2025 a 1,5 veces en 2026, mientras la deuda neta pasó de 2,2 a 1,2 veces.

En tanto, Pan American Energy también mejoró sus indicadores. La deuda total sobre EBITDA pasó de 3,5 a 2,2 veces y la deuda neta de 2,9 a 1,5 veces.

Por su parte, Tecpetrol redujo el primer indicador de 2,7 a 2,2 veces, mientras Vista Energy Argentina pasó de 2,1 a 1,7 veces, mientras que Oldelval, dedicada al transporte de petróleo por oleoductos, redujo la relación deuda total/EBITDA de 2,4 a 1,3 veces y la deuda neta de 1,7 a 1,2 veces.

Entre las compañías industriales, Aluar redujo la relación deuda total/EBITDA de cinco veces a 1,4 veces, mientras la deuda neta pasó de 4,8 a 1,1 veces y también mejoró su margen EBITDA, desde 11% en 2025 hasta 17,5%.

En el caso de Arcor, redujo la relación deuda total/EBITDA de 3,4 a 3,1 veces y la deuda neta de dos a 1,6 veces. Su margen EBITDA mejoró desde 8,4% hasta 9%, en tanto que Loma Negra redujo la relación deuda total/EBITDA de 1,7 a 1,5 veces y la deuda neta de 1,5 a 1,3 veces y su margen EBITDA se mantuvo prácticamente estable, al pasar de 20,3% a 20,5%.

Por qué FIX subió la nota crediticia de Telecom Argentina

La evolución de las calificaciones individuales permite identificar decisiones concretas que forman parte de la recuperación registrada por FIX que el 28 de julio pasado elevó la calificación de Telecom Argentina desde AA+(arg) hasta AAA(arg), con perspectiva estable.

La calificadora fundamentó la decisión en el fortalecimiento del perfil de negocios de la compañía tras la adquisición de Telefónica Móviles Argentina, operación que amplió su escala y participación en los principales segmentos del mercado.

La actualización también destacó el manejo de la estructura de capital y tuvo en cuenta que Telecom refinanció deuda bancaria vinculada con la adquisición mediante emisiones de obligaciones negociables realizadas durante 2025 y enero de este año por un total de u$s1.600 millones.

En el informe comparativo actual, Telecom registra una relación deuda total/EBITDA de 1,9 veces, frente a 2,5 veces en 2025, mientras la deuda neta pasó de 2,1 a 1,6 veces.

La mejora de calificación también alcanzó a la infraestructura aeroportuaria teniendo en cuenta que el 2 de octubre pasado, FIX elevó a AAA(arg) desde AA+(arg) la calificación de Aeropuertos Argentina, con perspectiva estable.

La decisión se fundamentó en el desempeño operativo y financiero de la concesionaria, la recuperación del tráfico aéreo, la generación de caja y la reducción del apalancamiento.

El impacto del nuevo marco regulatorio en Central Puerto

Las decisiones crediticias también alcanzaron al sector de generación eléctrica si se tiene en cuenta que el 3 de agosto, FIX elevó la calificación de Central Puerto desde AA+(arg) hasta AAA(arg), con perspectiva estable.

La calificadora vinculó la decisión con la mejora esperada en la generación de EBITDA y flujo de fondos, la mayor previsibilidad de ingresos derivada del avance de la contratación bilateral y la diversificación del negocio.

También destacó la mejora del marco regulatorio y del entorno operativo del sector eléctrico, que permitió eliminar la limitación sectorial que afectaba las calificaciones de las generadoras.

Central Puerto registró en el informe comparativo una relación deuda total/EBITDA de 1,5 veces, frente a 1,1 veces en 2025, mientras la deuda neta pasó de 0,3 a 1,1 veces. La mejora de la calificación, por lo tanto, convivió con un aumento de esos indicadores de apalancamiento.

La situación financiera de Cresud, IRSA y Pampa Energía

La máxima categoría crediticia también reúne compañías cuyos indicadores evolucionaron de manera distinta como el caso de Cresud, grupo agropecuario con participaciones en negocios inmobiliarios, que elevó la relación deuda total/EBITDA de 5,7 veces en 2025 a 7,2 veces en 2026.

En el caso de su controlada, IRSA, dedicada principalmente al negocio inmobiliario y a la operación de centros comerciales, también registró un incremento y su deuda total sobre EBITDA pasó de 3,1 a 3,5 veces y la deuda neta de 1,2 a 1,5 veces.

Con respecto a Pampa Energía, el informe sostiene que presentó una variación más acotada, con una deuda total sobre EBITDA que pasó de 2,8 a 2,9 veces, mientras la deuda neta aumentó de 1,1 a 1,5 veces.

Márgenes EBITDA: diferencias entre sectores exportadores y mercado interno

La evolución del margen EBITDA muestra otra diferencia entre categorías ya que entre las AAA(arg), la mediana del margen EBITDA aumentó de 35% en 2025 a 40,6% en este año.

En las AA(arg), en cambio, cayó de 22,3% a 19,4%, mientras entre las A(arg) retrocedió de 17,9% a 12,5%, mientras que las BBB(arg) registraron una recuperación desde apenas 0,1% hasta 14,2%. Entre las BB(arg) y categorías inferiores, el indicador pasó de -0,7% a 3,2%.

Dentro de la máxima categoría, Oldelval alcanzó un margen EBITDA de 72,8%, frente al 66,4% anterior; Aeropuertos Argentina registró 42,3%; Central Puerto 40,6%; Pampa Energía 39,3% y Pan American Energy 36,4%.

También Aluar mejoró desde 11% hasta 17,5%, mientras Arcor pasó de 8,4% a 9%; Loma Negra se mantuvo prácticamente estable en 20,5% y Cresud redujo su margen EBITDA desde 25,9% hasta 20,4%, mientras IRSA pasó de 44,4% a 43,6%.

Qué empresas siguen en categorías de riesgo crediticio

El informe de FIX también muestra cómo la situación cambia entre las empresas ubicadas por debajo de BBB(arg). en donde aparecen Generación Litoral; Central Térmica Roca; Generación Mediterránea; Rizobacter Argentina; Roch; Agrofina; Celulosa Argentina y Los Grobo Agropecuaria, entre otras.

Algunas de estas compañías consiguieron mejorar sus calificaciones mediante procesos de reestructuración financiera, aunque permanecen en categorías de mayor riesgo crediticio.

Otro caso aparece en el negocio de insumos agropecuarios en donde el 24 de junio, FIX elevó la calificación de Rizobacter Argentina desde CC(arg) hasta B(arg), con perspectiva estable.

La decisión se fundamentó en el resultado de un canje de deuda por u$s42 millones, mediante el cual la compañía consiguió las mayorías necesarias para extender vencimientos.

La mejora de calificación representa un cambio frente a la situación anterior, aunque la empresa permanece en una categoría crediticia inferior a las que concentran la mayor parte del universo analizado por FIX.

El informe de FIX también ubica a Roch en C(arg), mientras Agrofina, Celulosa Argentina y Los Grobo Agropecuaria permanecen en D(arg).

Vencimientos de deuda y riesgos financieros hacia 2027

El escenario que observa FIX hacia adelante está condicionado por las tasas internacionales y la posibilidad de una mayor volatilidad asociada al calendario electoral argentino de 2027.

La calificadora identifica como principal desafío sostener el acceso al financiamiento después de la reapertura registrada durante el primer semestre de 2026, especialmente entre las compañías que mantienen estructuras de deuda más exigentes.

Como ejemplo, utiliza el caso de Rizobacter, en donde la nueva estructura de deuda establece el comienzo de los vencimientos de capital de las obligaciones negociables durante el segundo semestre de 2027, después del canje por u$s42 millones concretado este año.

Para Generación Mediterránea, las obligaciones negociables garantizadas emitidas en el proceso de reestructuración contemplan amortizaciones de capital desde diciembre y tasas escalonadas de 7,5%, 8% y 9%.

En cambio, las Obligaciones Negociables locales de las clases XLIII, XLIV y XLV tienen tasas escalonadas de 2,25%, 3% y 4%, con un cronograma de amortización que comienza en diciembre de 2033 y un vencimiento final en junio de 2036.

FIX estimó que, bajo sus supuestos de generación de fondos, el apalancamiento neto de Generación Mediterránea permanecería por encima de siete veces el EBITDA hasta 2029 y que el flujo de fondos libres podría volver a ser negativo a partir de 2028.

La calificadora también advirtió que la empresa podría necesitar fuentes adicionales de liquidez para atender sus obligaciones financieras.