La startup cordobesa Kiri fue elegida por la chilena CCU para desarrollar un negocio clave

Kiri fue elegida entre 71 proyectos y ganó u$s10.000. Probará desafíos y recompensas en la plataforma comercial de CCU, la compañía de bebidas

Kiri, según establece su sitio oficial, una empresa tecnológica fundada en Córdoba, fue seleccionada por la multinacional de bebidas Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) para desarrollar un piloto en Mi Carro, su plataforma comercial en Chile. La firma argentina ganó un premio de u$s10.000 en un certamen de innovación abierta en el que participaron otros 71 emprendimientos de seis países. Su propuesta consiste en incorporar desafíos, niveles y recompensas para incentivar el uso de la herramienta y fidelizar clientes que factan $50 millones al mes a través de la app creada por emprendedores argentinos.

Mi Carro atiende a unos 80.000 clientes en Chile, según la información difundida por Kiri. Ese es el universo de la plataforma en la que se realizará la prueba, aunque la empresa no precisó cuántos participarán del piloto ni cuánto durará.

La innovación abierta consiste en que una empresa busque ideas y soluciones fuera de su propia organización, en colaboración con startups, universidades u otros actores. Para una compañía como CCU, permite probar nuevas tecnologías para resolver necesidades del negocio. Para un emprendimiento como Kiri, ofrece la oportunidad de probar su tecnología dentro de la operación de una empresa con presencia en Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Colombia.

La propuesta utiliza la gamificación, un recurso que toma mecanismos de los juegos y los aplica a otras actividades. En este caso, los desafíos, las rachas y los niveles buscan estimular la participación de quienes usan la plataforma, con una lógica similar a la que emplean aplicaciones como Duolingo.

"Mientras toda la industria corre hacia la implementación frenética de la IA, la realidad es que nadie quiere conversar únicamente con un chatbot; todos preferimos el trato humano", sostiene Víctor Marqués Acosta, CEO y fundador de Kiri.

Mientras otras propuestas se enfocaron en asistentes virtuales e inteligencia artificial conversacional. Kiri apostó por los incentivos para aumentar la adopción de la herramienta digital.

Eso no significa que la firma prescinda de la inteligencia artificial. Entre sus productos tiene un tablero que permite consultar indicadores y realizar proyecciones de ventas mediante un chat con IA. Para CCU, sin embargo, el eje de la propuesta fue la gamificación.

Andrés Glerean, gerente de Administración y Finanzas de CCU Argentina, destacó que la solución se alinea con el objetivo de la compañía de modernizar la experiencia digital de sus clientes mediante incentivos que aceleren la adopción tecnológica.

Cómo funciona el negocio de Kiri y qué busca en Chile

Kiri desarrolla herramientas para empresas que necesitan coordinar sus ventas, los pedidos de sus clientes y la distribución. Fundada en 2012, tiene más de 350 cuentas corporativas como clientes y presencia en Argentina, Chile, México, Paraguay y Uruguay.

Kiri desarrolló Conquer, un conjunto de herramientas que permite a las empresas gestionar vendedores, recibir pedidos online y organizar las entregas. La propuesta seleccionada por CCU utiliza desafíos y recompensas para incentivar a los comercios a usar Mi Carro, la plataforma comercial de la compañía de bebidas.

Para los equipos comerciales, Conquer Ventas incorpora logros y recompensas. Del lado del cliente, Conquer B2B permite hacer pedidos desde una plataforma web, revisar la cuenta corriente e informar pagos. La compañía también ofrece una aplicación para iOS y Android a través de la cual las empresas pueden vender sus productos o servicios.

La distribución tiene sus propias herramientas. Conquer Logística está dirigida a operadores de última milla y permite gestionar repartos, retornos y entregas. LogisticO2 se ocupa de optimizar recorridos e incluye una medición de la huella de carbono. SmartPanel, por su parte, reúne indicadores del negocio y permite consultarlos mediante el chat con inteligencia artificial.

Kiri proyecta una facturación anual cercana a los u$s750.000 e informa un crecimiento sostenido del 30% en valores reales. "Este hito nos ayuda a consolidar nuestra posición internacional, especialmente de cara a nuestra instalación en Chile y a seguir expandiendo nuestros servicios en la región", concluyó Marqués Acosta.