La cementera lanzó un canje voluntario para extender vencimientos, seis meses después de la llegada del dueño de Pampa Energía al grupo controlante

Loma Negra puso en marcha una operación financiera para extender los plazos de pago de una parte de su deuda y trasladar vencimientos previstos para 2027 por dos años más, es decir hacia el 2029.

Con ese objetivo, el directorio de la cementera que ahora controla un pool inversor liderado por Marcelo Mindlin, presentó este miércoles 14 de octubre una nueva emisión de Obligaciones Negociables (ON).

El programa contempla el canje voluntario de títulos próximos a vencer por otros con un plazo de tres años a partir de un mecanismo que permitirá reemplazar compromisos existentes y que también admite la posibilidad de captar nuevos fondos en dólares.

La operación, detallada en el aviso de suscripción de las ON Clase 7, contempla una emisión inicial de hasta u$s70 millones, ampliable hasta el monto disponible dentro del programa global de financiamiento de u$s500 millones.

Según el prospecto publicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV), los inversores podrán suscribir los nuevos títulos mediante la entrega de dólares o utilizando ON ya emitidas por la compañía durante 2025, cuyo vencimiento está previsto para julio del próximo año.

La propuesta consiste en reemplazar deuda que vence el 24 de julio de 2027 por nuevos compromisos con vencimiento en octubre de 2029.

De concretarse el canje, Loma Negra ganará aproximadamente dos años y tres meses adicionales para devolver el capital correspondiente a los títulos que ingresen en la operación.

Cabe aclarar que la extensión dependerá de la aceptación de los a acreedores, ya que la participación es voluntaria y quienes decidan conservar sus obligaciones negociables mantendrán las condiciones originales.

La decisión se produce seis meses después de la llegada de Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, a la conducción de Loma Negra, como principal referente del nuevo grupo accionista que controla indirectamente a la cementera.

Su desembarco fue consecuencia de la reorganización judicial de InterCement en Brasil, que permitió incorporar nuevos inversores y modificar la estructura de propiedad del holding.

Condiciones y tasa del canje de ON Clase 5

El instrumento elegido para extender los vencimientos es un canje de las ON Clase 5, emitidas el 24 de julio de 2025 por un valor nominal de u$s112.878.134, con una tasa fija del 8% nominal anual y vencimiento previsto para julio de 2027.

Para incentivar la participación, Loma Negra estableció una relación de canje mediante la cual por cada u$s100 de valor nominal de los títulos existentes entregará u$s102,58 de valor nominal de las nuevas obligaciones negociables, siempre que las órdenes presentadas resulten adjudicadas.

La relación incorpora los intereses devengados de las ON Clase 5 desde su último pago hasta la fecha de liquidación de los nuevos instrumentos, motivo por el cual la diferencia nominal de u$s2,58 incluye intereses acumulados y no constituye íntegramente una prima adicional por aceptar la extensión del plazo.

Los nuevos títulos tendrán un vencimiento de 36 meses desde la fecha de emisión y liquidación, prevista para el 22 de octubre próximo, mientras que el capital se devolverá íntegramente al finalizar ese período, mientras que los intereses se abonarán semestralmente.

La tasa de interés de la nueva deuda todavía está pendiente de definición ya que surgirá de la licitación, será comunicada mediante el aviso de resultados y permitirá comparar las condiciones financieras de la nueva emisión con la tasa del 8% que actualmente pagan las ON Clase 5.

La colocación también admite suscripciones en efectivo, por lo que Loma Negra podrá combinar el reemplazo de deuda existente con la incorporación de dólares nuevos.

La compañía estableció un período de difusión entre el 14 y el 16 de octubre, mientras que la subasta se realizará el lunes 19 de octubre, entre las 10 y las 16, y la emisión y liquidación están previstas para el jueves 22 del mismo mes.

Las ON estarán denominadas, y serán pagadas en dólares en la Argentina, tendrán garantía común sobre el patrimonio de la empresa y compartirán prioridad de cobro con otras obligaciones de igual rango.

El cronograma de vencimientos de deuda de Loma Negra

La nueva emisión constituye otro movimiento dentro de las operaciones de financiamiento que Loma Negra viene realizando en el mercado de capitales como la que realizó en julio de 2025, cuando colocó las ON Clase 5 por u$s112,9 millones.

Posteriormente, en enero pasado, emitió las ON Clase 6 por u$s60 millones, con una tasa fija anual del 6,5% y vencimiento en enero de 2029, combinando suscripciones en efectivo con la entrega de las ON Clase 3, mediante un mecanismo de intercambio de títulos existentes por nuevos instrumentos financieros.

La operación anunciada ahora vuelve a utilizar una herramienta similar, pero está dirigida a las ON Clase 5, que representan uno de los principales vencimientos financieros de la compañía para el próximo año.

En este sentido, el último balance de Loma Negra correspondiente al 30 de junio pasado identifica dos grandes compromisos de ON en dólares como son los títulos Clase 5, con vencimiento en julio de 2027, y los Clase 6, que vencen en enero de 2029.

Durante mayo, además, Loma Negra canceló ON Clase 4 por u$s10 millones, que le permitió eliminar vencimientos de deuda financiera que mantenía previstos para el resto de este 2026, según informó la compañía en sus resultados trimestrales.

El balance muestra otra composición de deuda

La decisión de extender estos vencimientos llega después de una reducción de la deuda financiera neta informada por Loma Negra durante el segundo trimestre de este año.

Según los resultados presentados el 6 de agosto, la deuda financiera total alcanzaba los $302.505 millones al cierre de junio, mientras que la deuda neta se ubicaba en $273.650 millones, equivalentes a u$s185 millones.

La deuda neta registró una disminución interanual del 20% en pesos y la relación entre deuda neta y EBITDA ajustado de los últimos 12 meses pasó de 1,47 veces al cierre de 2025 a 1,30 veces al finalizar junio pasado.

Del total de obligaciones financieras, $46.592 millones correspondían a compromisos de corto plazo y $255.914 millones a deuda de largo plazo.

De hecho, la empresa informó que el 87% de su endeudamiento financiero estaba denominado en dólares, mientras que el 13% restante correspondía a obligaciones en pesos.

En términos operativos, Loma Negra registró ventas netas por $238.053 millones durante el segundo trimestre, con un crecimiento interanual del 2,1%. El EBITDA ajustado consolidado alcanzó los $48.175 millones, con un margen del 20,2%, mientras que la ganancia neta fue de $7.043 millones, frente a los $514 millones obtenidos durante el mismo período del año anterior.

El EBITDA ajustado en pesos registró una caída interanual del 2,5%, mientras que la empresa informó una recuperación de sus resultados financieros netos respecto del mismo trimestre de 2025.

La construcción condiciona el negocio

En la actualida, Loma Negra es considerada como la principal productora de cemento de la Argentina y una de las compañías industriales de mayor trayectoria del país.

Fundada en 1926 por Alfredo Fortabat, cumplió 100 años de actividad en agosto y sigue desarrollando actividades vinculadas con la producción y comercialización de cemento, hormigón, agregados y cal.

También participa en el transporte ferroviario de cargas mediante Ferrosur Roca y en el tratamiento de residuos industriales a través de Recycomb.

Su actividad principal está relacionada con la evolución de la construcción privada, la obra pública y la demanda de materiales, un negocio que no atraviesa por uno de sus mejores momentos.

De hecho, durante el segundo trimestre de este año, los volúmenes comercializados de cemento, cemento de albañilería y cal disminuyeron un 1,4% interanual, mientras que las ventas de hormigón retrocedieron un 18,6%.

La compañía atribuyó parte del comportamiento a la debilidad de la actividad durante abril, afectada por las lluvias, mientras que mayo y junio mostraron niveles más próximos a los registrados durante el año anterior.

La toma de control de Loma Negra por Marcelo Mindlin

Los resultados de su último balance y la nueva colocación de ON para extender plazos de parte de su deuda encuentran a Loma Negra bajo la nueva conducción que encabeza Mindlin.

El dueño de Pampa Energía asumió la presidencia de la cementera el 6 de abril pasado, después de completarse el proceso de recuperación judicial de InterCement en Brasil, que hasta ese momento era el accionista controlante de Loma Negra.

El desembarco en el negocio cementero se concretó mediante Latcem, un vehículo de inversión liderado por Mindlin, que pasó a integrar la nueva estructura accionaria de InterCement Participações junto con fondos internacionales.

La operación fue consecuencia de la crisis financiera que atravesó el grupo brasileño y del proceso de recuperación judicial destinado a reorganizar sus compromisos con los acreedores.

El plan fue homologado por la Justicia de San Pablo en diciembre de 2025, su implementación concluyó el 6 de abril pasado y como parte del acuerdo, los nuevos accionistas realizaron un aporte de capital de u$s110 millones a InterCement, destinado, según la comunicación oficial del grupo, a fortalecer su estructura financiera y financiar planes de mantenimiento e inversión.

La nueva estructura accionaria de InterCement Participações quedó encabezada por Latcem, con el 38,7%; Redwood Capital Management, con el 26,7%; y fondos administrados por Moneda-Patria Investments, con el 24%, mientras que el resto del capital se distribuyó entre Cigna Health and Life Insurance Company, con el 4,9%, y otros accionistas, con el 5,7%.

Mindlin se convirtió así en el principal referente empresario de la nueva estructura propietaria y asumió la presidencia tanto de InterCement como de Loma Negra.

La renovación de autoridades también incluyó la continuidad de Sergio Faifman como CEO de Loma Negra, cargo que ya desempeñaba antes de la reorganización.