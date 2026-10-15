Una de las marcas de autos eléctricos más importantes pone un pie en el fútbol argentino

La Liga Profesional anunció que llegó a un acuerdo para sumar como main sponsor a la compañía asiática que no para de crecer en Argentina

El torneo de Primera División del fútbol argentino sumó un sponsor de peso internacional para su estructura comercial. La automotriz asiática BYD, líder global en la fabricación de vehículos de nuevas energías y movilidad eléctrica, cerró una alianza estratégica con la Liga Profesional de Fútbol (LPF) para convertirse en su nuevo Main Sponsor.

El acuerdo busca reforzar el posicionamiento de la marca en el mercado local y afianzar su vínculo con los hinchas a través del deporte más popular del país. A partir de este patrocinio, la compañía ofrecerá a sus usuarios e hinchas entradas para los partidos del torneo local, sorteos, premios y activaciones exclusivas en los estadios de todo el territorio nacional.

BYD se asoció con la AFA y es nuevo Main Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol

BYD, nuevo sponsor de la AFA para la Liga Profesional

Desde la dirigencia de la entidad deportiva celebraron la incorporación de la firma tecnológica a la nómina de socios comerciales. Francisco Duarte, CEO de la Liga Profesional de Fútbol, afirmó: "El mayúsculo crecimiento de BYD en el mercado occidental nos provocó un gran interés en sumar a una marca de semejante prestigio global a la pasión de los argentinos. La incorporación de BYD refleja el atractivo del fútbol argentino para las compañías de proyección internacional".

Por su parte, Nicolás Konsol, Gerente de Marketing de BYD Argentina, explicó el sentido de la apuesta dentro del plan corporativo en el país: "Queremos ser mucho más que una marca de autos presente en Argentina: queremos ser una marca cercana, que forme parte de la vida cotidiana y de las pasiones de los argentinos. Convertirnos en Main Sponsor de la Liga Profesional es una oportunidad para seguir acercando BYD a las personas, acompañar sus intereses y fortalecer nuestra presencia en todo el país. Esta alianza nos permite conectar la innovación con la emoción del fútbol".

BYD y su estrategia con el fútbol: de París y Manchester a la Argentina

El patrocinio de la Liga Profesional se alinea con la política de comunicación internacional de BYD, que utiliza el deporte masivo como plataforma para difundir la movilidad sustentable y libre de emisiones de carbono. A nivel internacional, la compañía ya se desempeña como Socio Automotriz Oficial de clubes de primer nivel europeo como el Paris Saint-Germain (PSG), el Manchester City y el Inter de Milán.

El anuncio coincide con la celebración del primer aniversario de la llegada oficial de BYD a la Argentina. En sus primeros 12 meses de operaciones en el país, la firma alcanzó los siguientes hitos comerciales:

Base de clientes: Superó los 12.000 usuarios en el mercado nacional.

Superó los 12.000 usuarios en el mercado nacional. Modelos presentados: Lanzó 8 modelos en el país.

Lanzó 8 modelos en el país. Red de concesionarios: Desarrolló una red comercial con más de 20 puntos de venta oficiales.

Desarrolló una red comercial con más de 20 puntos de venta oficiales. Líder en eléctricos: Se consolidó como la marca líder en ventas de autos 100% eléctricos en el país, impulsada por el modelo BYD DOLPHIN MINI como el auto eléctrico más vendido de la Argentina.

Qué es BYD: trayectoria de la multinacional de nuevas energías

Fundada en 1994 como fabricante de baterías recargables, BYD (Build Your Dreams) evolucionó hasta convertirse en una corporación multinacional de alta tecnología. Forma parte del listado Fortune Global 500 y cotiza en las bolsas de Hong Kong y Shenzhen.

A través de su filial BYD Auto (creada en 2003), la firma domina la cadena industrial completa de vehículos eléctricos e híbridos enchufables (desarrollo de baterías Blade, motores eléctricos y sistemas de control). Con más de 30 parques industriales en seis continentes y presencia en más de 100 países, la compañía se transformó en el primer fabricante mundial en abandonar por completo la producción de vehículos con motores a combustión fósil.