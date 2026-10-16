Carrefour abre una tienda de Mely Beauty en Soleil con más de 1.000 productos de maquillaje, skincare, perfumería y cuidado personal

Carrefour Argentina anunció una alianza comercial con Mely Beauty para incorporar un espacio exclusivo de belleza y cuidado personal en el hipermercado Carrefour Soleil. La tienda tendrá una superficie de 240 metros cuadrados y ofrecerá más de 1.000 productos de maquillaje, cuidado de la piel, perfumería, uñas y accesorios. La apertura está prevista para este viernes 16 de octubre.

La propuesta incorpora el formato shop-in-shop, que consiste en instalar una tienda de una marca dentro de otro establecimiento comercial, con la idea de que quienes se acercan a Carrefour para comprar alimentos o artículos para el hogar también puedan recorrer un sector dedicado a la belleza y el cuidado personal.

Para Carrefour, la iniciativa representa una nueva manera de ampliar su oferta comercial y sumar categorías específicas a la experiencia de compra. Mely Beauty, por su parte, busca acercar sus productos a más consumidores y formar parte de una rutina habitual: la visita al supermercado.

Cómo será la tienda de Mely Beauty en Carrefour Soleil

El espacio de Mely Beauty ocupará 240 metros cuadrados dentro de Carrefour Soleil y reunirá un catálogo de más de 1.000 artículos destinados a distintas rutinas de belleza y cuidado personal.

La oferta incluirá maquillaje, productos para el cuidado de la piel o skincare, perfumería, artículos para el cuidado de las uñas y accesorios de belleza. La variedad permitirá encontrar diferentes opciones en un mismo lugar, desde productos para una rutina diaria hasta artículos que acompañan otras necesidades de cuidado personal.

Según la información difundida por las empresas, los productos de la marca se desarrollan bajo estándares internacionales de diseño y son testeados dermatológicamente. Además, la propuesta contempla precios accesibles para responder a distintos presupuestos y hábitos de consumo.

El catálogo estará organizado en torno a diferentes usos y necesidades. Así, una persona que busca productos para el cuidado de la piel podrá encontrar alternativas dentro del mismo espacio en el que se exhiben artículos de maquillaje, perfumería y uñas.

La apertura también modifica la forma en que estos productos estarán disponibles dentro del hipermercado. En lugar de limitarse a una sección entre las góndolas habituales, Mely Beauty contará con un sector propio, con una identidad diferenciada y una oferta concentrada en belleza.

La idea es integrar esa experiencia a las compras de todos los días. Para quienes suelen resolver varias necesidades en una sola visita al supermercado, sumar una tienda especializada puede representar otra opción dentro del mismo recorrido.

Carrefour abre una tienda de Mely Beauty de 240 m² en su hipermercado de Soleil (Foto: Prensa)

Qué productos ofrecerá Mely Beauty

La tienda reunirá más de 1.000 artículos vinculados con la belleza y el cuidado personal. La propuesta abarcará cinco categorías principales: maquillaje, skincare, perfumería, cuidado de uñas y accesorios.

En maquillaje, la marca ofrecerá productos destinados a distintas preferencias y rutinas de uso. El sector de skincare, en tanto, estará orientado al cuidado de la piel, mientras que la categoría de uñas incluirá artículos específicos para esa parte de la rutina de belleza.

La oferta se completará con perfumería y accesorios. De esta manera, los clientes podrán recorrer distintas líneas de productos sin tener que trasladarse a otro comercio para consultar alternativas de diferentes categorías.

Mely Beauty sostiene que sus fórmulas cosméticas se desarrollan con criterios profesionales durante las distintas etapas de producción. También señala que sus líneas están pensadas para acompañar necesidades diversas y formar parte del cuidado cotidiano.

En ese proceso, la empresa pone el foco en el diseño, la calidad y la experiencia de uso. Además, informa que sus productos son testeados dermatológicamente, aunque el anuncio no detalla los protocolos empleados ni las evaluaciones correspondientes a cada artículo.

Los precios accesibles también forman parte de la propuesta comercial. El objetivo es ofrecer alternativas que puedan adaptarse a distintos presupuestos, en una categoría que incluye tanto productos de uso frecuente como artículos vinculados con las tendencias de belleza.

La variedad será uno de los aspectos centrales de la tienda. De todos modos, las empresas todavía no difundieron un listado completo de los productos que estarán disponibles desde la apertura. Tampoco informaron los precios de cada artículo ni anunciaron promociones específicas para el lanzamiento.

Cómo funcionará el espacio dentro del hipermercado

Uno de los puntos centrales del acuerdo tiene que ver con la operación de la tienda: el espacio funcionará de manera independiente dentro de Carrefour Soleil y contará con sus propias cajas, por lo que las compras de Mely Beauty podrán gestionarse por separado de las operaciones habituales del hipermercado.

Además, incorporará un sistema de empaque de seguridad. Según explicaron las compañías, este mecanismo permitirá que los clientes continúen recorriendo el establecimiento después de comprar productos de belleza.

La organización busca facilitar la convivencia entre dos modalidades de compra. Por un lado, estará la adquisición de alimentos y artículos para el hogar; por el otro, una propuesta enfocada en maquillaje, cosmética y cuidado personal.

En la práctica, esto significa que una visita al hipermercado podrá incluir también una parada en la tienda de belleza. Quienes tengan interés en conocer un producto o buscar alternativas para su rutina podrán hacerlo dentro del mismo predio, sin necesidad de organizar un recorrido adicional por otro comercio.

El formato shop-in-shop permite justamente esa combinación. Una marca instala un espacio propio dentro del establecimiento de otra empresa y desarrolla allí su propuesta comercial, con una identidad diferenciada y, según el modelo elegido, mecanismos de atención y cobro específicos.

En este caso, Mely Beauty tendrá un sector exclusivo dentro de Carrefour Soleil, mientras que Carrefour incorporará una nueva categoría a su oferta. La iniciativa busca ampliar las opciones disponibles para los clientes sin necesidad de establecer un local independiente fuera del hipermercado.

Qué dijeron Carrefour Argentina y Mely Beauty sobre la alianza

Hernán Laza, director de Mercaderías de Carrefour Argentina, explicó que el acuerdo forma parte de la estrategia de innovación de la compañía y de su búsqueda de nuevas alternativas para responder a las necesidades de sus clientes.

"Esta alianza representa un paso clave en nuestra propuesta de innovación constante para acompañar las necesidades de nuestros clientes", señaló el ejecutivo.

Laza agregó que el espacio permitirá incorporar tendencias de belleza y cuidado personal al recorrido habitual por el hipermercado. También vinculó la iniciativa con la política comercial de la cadena, que busca ofrecer una variedad de productos con una relación entre precio y calidad acorde con su propuesta de consumo.

Desde Mely Beauty, Jesús Flores, gerente comercial de la empresa, destacó la posibilidad de acercar la marca a personas que ya visitan Carrefour por otros motivos.

"Para Mely, este espacio representa una nueva forma de acercar nuestro universo de belleza a más personas e integrarlo a su recorrido cotidiano", afirmó.

Flores agregó que la intención es que los visitantes puedan descubrir tendencias, conocer productos y encontrar alternativas para el cuidado personal mientras realizan sus compras habituales.

Las declaraciones de ambos representantes permiten identificar los objetivos comerciales del acuerdo. Carrefour busca ampliar las categorías que ofrece dentro de sus hipermercados, mientras que Mely Beauty suma un nuevo canal para presentar sus productos y llegar a consumidores que quizá no visitan habitualmente una tienda especializada.

La propuesta se apoya, además, en una conducta de consumo conocida: resolver varias compras en una misma salida. En ese contexto, la incorporación de una tienda de belleza permite reunir productos de distintas categorías en un espacio que forma parte del recorrido por el hipermercado.

El plan de expansión de Carrefour y Mely Beauty

La apertura de Carrefour Soleil marca el comienzo de un plan de colaboración a largo plazo entre las dos compañías: según el anuncio, ambas evaluarán la posibilidad de extender el formato shop-in-shop a otros hipermercados y sucursales de Carrefour en Argentina.

La continuidad del proyecto dependerá de la evaluación de esta primera experiencia. Por ahora, no se comunicaron fechas, ubicaciones ni una cantidad determinada de establecimientos que podrían incorporar tiendas de Mely Beauty.

La alianza también contempla analizar una futura integración de la propuesta al canal de comercio electrónico de Carrefour. Esta alternativa permitiría explorar la venta de productos de belleza a través de la plataforma digital de la cadena y sumar otra vía de acceso al catálogo de la marca.

Sin embargo, esa posibilidad todavía se encuentra en una etapa de evaluación. Las empresas no precisaron cuándo podría concretarse ni cómo funcionaría la comercialización online, por lo que no hay una fecha anunciada para la incorporación de estos productos al canal digital.

Si el proyecto avanzara en esa dirección, la oferta podría llegar a consumidores que prefieren comprar por internet en lugar de visitar un establecimiento físico. Por el momento, el primer paso será poner en marcha la tienda de Carrefour Soleil y evaluar su funcionamiento.

El espacio tendrá 240 metros cuadrados, reunirá más de 1.000 productos y contará con cajas propias y un sistema de empaque de seguridad para facilitar la continuidad del recorrido dentro del hipermercado.

Con esta apertura, Carrefour Argentina y Mely Beauty pondrán en marcha una experiencia comercial conjunta que permitirá evaluar la incorporación de tiendas especializadas a otros establecimientos de la cadena. La posible expansión a nuevas sucursales y la integración al comercio electrónico forman parte de los próximos pasos que ambas empresas analizarán a partir de esta primera etapa.