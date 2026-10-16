La nueva apuesta de Antonela Roccuzzo en Argentina con su faceta empresaria

Entre los negocios que tiene, la esposa de Lionel Messi lidera una marca de ropa para niños en sociedad con su prima: la firma dio un paso adelante

La empresaria rosarina Antonela Roccuzzo continúa afianzando su huella en el ecosistema emprendedor y comercial de la provincia de Santa Fe. A través de Enfans, la marca de indumentaria infantil y juvenil que cofundó en 2014 junto a su hermana Paula, su prima la diseñadora Andrea Lo Menzo y su madre Patricia Blanco, la firma dio un giro estratégico en su modelo de negocios con la mudanza y unificación de su planta de producción al tradicional barrio de Fisherton, en la zona oeste de Rosario.

La compañía dejó su histórico espacio alquilado en Rosario para instalarse en un inmueble propio ubicado sobre la calle Mendoza al 7800. Desde esta nueva sede operativa, la marca de la familia Roccuzzo reconvirtió su canal de comercialización: ante la coyuntura del sector textil nacional y el ingreso masivo de productos importados, Enfans migró su esquema desde la venta mayorista tradicional hacia un modelo directo al consumidor (D2C) minorista 100% online, enviando sus prendas a todo el territorio argentino.

El proyecto, que nació hace más de una década con una estética alineada al estilo sobrio, funcional y de colores neutros que la propia Antonela elige para sus tres hijos (Thiago, Mateo y Ciro), logró consolidar un público fiel y mantener la apuesta por la confección y producción nacional.

El sitio web de Enfans, la marca de ropa para chicos de Antonela Roccuzzo

Raíces de Funes: el ambicioso megaproyecto inmobiliario de la familia Roccuzzo

A la par del crecimiento de la firma textil, el entorno familiar de Antonela Roccuzzo encabeza uno de los desarrollos inmobiliarios y comerciales más imponentes de la región metropolitana del Gran Rosario. Se trata de Raíces de Funes, un emprendimiento de usos mixtos proyectado sobre un predio de cuatro hectáreas ubicado en la emblemática esquina de Almafuerte y Ruta 9, donde durante décadas funcionó la histórica propiedad "L’Alicia".

El proyecto busca transformar una de las arterias más transitadas del corredor urbano funense en un nuevo polo regional que combinará áreas dedicadas a la educación, el deporte, la salud estética, la gastronomía, paseos comerciales y hotelería.

Cómo será el máster plan del nuevo desarrollo privado de la familia de Antonela Roccuzzo: Raíces de Funes

La propuesta arquitectónica de Raíces de Funes contemplará la integración de las construcciones históricas del terreno con edificaciones modernas, aprovechando las amplias comodidades deportivas y residenciales que ya existen en el predio:

Infraestructura residencial: Casa principal de tres dormitorios y una vivienda secundaria para huéspedes.

Sectores deportivos de primer nivel: Cancha de fútbol, cancha de pádel con visibilidad desde la Ruta 9 y un sector exclusivo con dos canchas de tenis de césped natural, un atributo de infraestructura poco habitual en la región.

Áreas de recreación y servicios: Vestuarios zonificados, depósitos de guardado, solárium y pileta.

La ubicación de Raíces de Funes resulta estratégica debido a su conexión directa con urbanizaciones cerradas, centros comerciales y los principales accesos viales entre Rosario y Funes. La inversión impulsada por los familiares de Roccuzzo se suma a la tendencia de reconvertir antiguas quintas o propiedades residenciales de fin de semana en espacios de servicios, esparcimiento y consumo.

De esta manera, tanto la consolidación de la fábrica de Enfans en Fisherton como el desarrollo del complejo en Funes reafirman la apuesta comercial y económica de la familia Roccuzzo en su provincia natal, impulsando la producción local, la creación de puestos de trabajo y el desarrollo urbano del Gran Rosario.