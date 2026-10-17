Manzano ahora va por Burger King, tras avanzar con estaciones de Shell y Metrogas

Abrió negociaciones por la operación argentina de la cadena propiedad del grupo Alsea que había decidido conservar después de buscar comprador

José Luis Manzano sigue ampliando su mapa de negocios después de incorporarse a la operación que tomó los activos de Raízen y las 894 estaciones de servicio Shell en la Argentina, y de avanzar a través de Edenor con la adquisición del control de Metrogas.

Ahora, el empresario negocia la compra de Burger King en el país, de acuerdo a información que fue confirmada a iProfesional por fuentes directamente vinculadas con la negociación que recuerdan además que la cadena de hamburguesas es propiedad del grupo Alsea.

De hecho, este holding había abierto negociaciones para la venta de esta unidad que opera en Argentina y también en Uruguay pero a mitad de este año decidió cancelar esas conversaciones por falta de una oferta económica acorde a sus pretensiones.

Sin embargo, Burger King aparece nuevamente entre las empresas que podrían cambiar de dueño y en este caso, de la mano de un empresario que en los últimos meses fue protagonista de una serie de operaciones de gran escala.

El activo local que Manzano puso en la mira está concentrado en Fast Food Sudamericana S.A., la compañía que opera Burger King en la Argentina y que en la actualidad posee 108 restaurantes en el país, mercado en el que opera desde 1989 y en el que desarrolló durante más de tres décadas una extensa red de restaurantes.

Otro frente después de dos grandes operaciones

Alsea había iniciado en 2025 la búsqueda de interesados para su operación en el país, dentro de una revisión de los negocios de la marca en la región.

El proceso generó contactos con operadores gastronómicos y grupos de inversión y se extendió durante varios meses sin llegar a una transferencia.

Entre los interesados apareció El Desembarco, la cadena creada por Julio Gauna, que hizo pública su intención de participar del proceso.

Durante las distintas etapas también fueron mencionados el fondo inversor Inverlat, dueño de la cadena Havanna y vinculado con las operaciones argentinas de Wendy's y KFC.

Pero todas las conversaciones llegaron a este 2026 sin comprador al punto que, en febrero pasado, Christian Gurría, director General de Alsea, señaló que Burger King permanecería dentro del portafolio de la compañía después de que las propuestas recibidas no resultaran suficientemente atractivas para avanzar con una venta.

Ese cambio de estrategia tuvo luego una expresión societaria ya que Alsea realizó distintos aportes a Fast Food Sudamericana y reforzó el capital de la compañía mientras mantenía la operación de los restaurantes argentinos.

Hacia septiembre, el proceso iniciado para encontrar un comprador parecía terminado, pero conversaciones con Manzano vuelven ahora a colocar el control de Burger King Argentina bajo negociación.

El grupo mexicano controla además una plataforma internacional de restaurantes que incluye marcas como Starbucks, Domino's Pizza, Chili's, P.F. Chang's, The Cheesecake Factory e Italianni's, entre otras.

En el caso de Burger King, como marca pertenece a Restaurant Brands International, el grupo internacional que también reúne a Tim Hortons, Popeyes y Firehouse Subs.

Alsea desarrolla la cadena argentina bajo un esquema de franquicias y la documentación financiera del grupo mexicano muestra que cada establecimiento funciona con un contrato propio con Burger King Corporation y que el plazo habitual es de 20 años contados desde la apertura del restaurante.

Cada acuerdo habilita el uso del sistema y las marcas de Burger King en una ubicación específica. Además, las franquicias carecen de exclusividad territorial y la existencia de un contrato para determinado restaurante no genera por sí misma un derecho a recibir nuevas licencias.

Por lo tanto, una eventual operación que cierre Manzano involucra varias capas: las acciones de Fast Food Sudamericana, los activos y contratos de la compañía, la red física de restaurantes y los vínculos de franquicia correspondientes a cada establecimiento.

La gastronomía, como parte del mapa

Burger King no significaría el ingreso de Manzano a la gastronomía si se recuerda que el empresario desarrolló durante los últimos años inversiones relacionadas con restaurantes y vinos, aunque con una dimensión y un modelo diferentes de los de una cadena internacional con más de un centenar de locales.

Uno de esos proyectos es Gurisa, desarrollado junto con el chef mendocino Lucas Bustos, que nació en José Ignacio, Uruguay, alrededor de la cocina al fuego y posteriormente sumó presencia en Madrid.

La actividad gastronómica también se relaciona con las inversiones vitivinícolas del empresario en Mendoza, más precisamente en el Valle de Uco donde funciona La Tupiña, el restaurante de Gualtallary Wines, con una propuesta asociada a los vinos producidos en esa zona.

Operaciones para todos los gustos

Pero el negocio gastronómico es tan sólo una rama de pool de activos que Manzano ya controla y que fue incrementando en los últimos años.

Uno de los principales negocios que protagonizó durante este 2026 fue la compra de los activos del grupo brasileño Raízen en la Argentina, en sociedad con el trader suizo Mercuria Energy Group y la distribuidora Edenor, de la cual es uno de sus accionistas junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

El 4 de junio pasado, este grupo anunció un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las operaciones downstream y los activos relacionados de Raízen Argentina, incluyendo refinación, distribución de combustibles e infraestructura asociada.

El negocio comprende la refinería de Dock Sud y la red de 894 estaciones de servicio que operan con la marca Shell, además de otros activos industriales y logísticos como parte de una transacción valuada en u$s1.420 millones.

Casi en paralelo apareció otra operación de gran escala como fue la compra del 70% de las acciones de Metrogas que estaban en poder de YPF por u$s780 millones.

Manzano desembarca en la distribuidora de gas de la mano de Edenor que ahora controlará también a la que es considerada la mayor comercializadora de gas de la Argentina y cuyo contrato de concesión acaba de ser extendido por el gobierno nacional por otros 20 años, a partir del vencimiento del período actualmente vigente en el 2027.

De esta forma, el empresario mendocino construyó durante las últimas décadas una cartera que abarca energía, hidrocarburos, infraestructura, minería, medios, telecomunicaciones, vinos y gastronomía.

Como parte de esa expansión, Manzano fundó Integra Capital en 1995 y mantiene además una extensa relación empresaria con Vila, con quien participa en distintos activos.