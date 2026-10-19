El proyecto se extenderá hasta el 2041, sumará cuatro plantas y dos ductos y prevé exportar el 92% de la producción, todo bajo el amparo del RIGI

Pluspetrol tiene aprobado el marco legal para desplegar uno de sus mayores planes de expansión en Vaca Muerta a partir de una inversión proyectada de u$s12.240 millones para perforar 620 nuevos pozos horizontales, construir cuatro plantas de tratamiento y montar nueva infraestructura para procesar y evacuar la producción de Bajo del Choique-La Invernada, el activo que incorporó después de la salida de ExxonMobil de la Argentina.

La estrategia parte de la base legal que le acaba de otorgar el Ministerio de Economía que formalizó la decisión mediante la Resolución 1808/2026, publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial.

La norma aprobó la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto presentado por la unión transitoria integrada por Gas y Petróleo del Neuquén y Pluspetrol Cuenca Neuquina y lo incorporó como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP).

La dimensión del programa aparece detallada en el expediente donde figuran 620 pozos horizontales, cuatro instalaciones de tratamiento, un oleoducto de 45 kilómetros, un gasoducto de 20 kilómetros, sistemas de recolección y tratamiento de agua, infraestructura eléctrica, caminos, campamentos y otras instalaciones.

Cuando se complete el desarrollo, las plantas tendrán capacidad conjunta para procesar 100.000 barriles diarios de petróleo y 12 millones de metros cúbicos estándar diarios de gas.

Además, el 92% de la producción prevista tendrá como destino la exportación, tal como lo expresa la propia unión transitoria que declaró ese porcentaje ante Economía y sostuvo que ese nivel de ventas externas no provocará distorsiones en el mercado local.

Cómo es el plan de inversiones de Pluspetrol hasta 2041

La sociedad también informó que el programa divide el desarrollo en dos grandes etapas que se superponen parcialmente y que, por separado, superan el piso de inversión exigido para los proyectos estratégicos de largo plazo.

La primera contempla u$s4.175 millones y se extiende desde el 22 de mayo de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2037 y estará concentrada principalmente en la zona sur del área e incluye la perforación y terminación de 206 pozos horizontales.

En ese período se construirán y pondrán en funcionamiento las dos primeras instalaciones de tratamiento de producción temprana, identificadas como EPF 1 y EPF 2. En conjunto permitirán alcanzar una capacidad de procesamiento de 50.000 barriles diarios de petróleo y seis millones de metros cúbicos estándar diarios de gas.

También se ejecutará parte sustancial de la infraestructura necesaria para transportar esa producción con un oleoducto de 45 kilómetros, un gasoducto de 20 kilómetros, instalaciones de generación eléctrica, caminos, área industrial, campamento y sistemas vinculados con el agua utilizada en las operaciones.

La segunda etapa prevé una inversión de u$s8.065 millones entre el 1° de septiembre pasado y el 31 de diciembre de 2041 y se concentrará en el desarrollo de la zona norte, correspondiente a La Invernada donde se perforarán y terminarán otros 414 pozos horizontales y se incorporarán las plantas EPF 3 y EPF 4.

Qué obras de infraestructura construirá Pluspetrol en Vaca Muerta

El programa muestra que los pozos se desarrollarán desde pads de seis sondeos y tendrán ramas laterales de aproximadamente 3.300 metros en promedio.

Cada una de las cuatro plantas de tratamiento tendrá capacidad para procesar 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos estándar diarios de gas.

La capacidad conjunta prevista será así de 100.000 barriles diarios y 12 millones de metros cúbicos diarios, respectivamente y para evacuar ese volumen se construirá un oleoducto de 45 kilómetros hasta la terminal Auca Mahuida y un gasoducto de 20 kilómetros hasta la Estación de Medición 2.

El sistema se completará con líneas de recolección dentro del campo, sistemas de elevación artificial mediante gas lift, infraestructura eléctrica, caminos internos, un área industrial y campamentos.

También se desarrollarán instalaciones destinadas a la captación, recolección, tratamiento, reinyección y disposición del agua de producción mediante pozos sumideros.

El diseño aprobado contempla incluso que determinadas instalaciones puedan prestar servicios de tratamiento, procesamiento, almacenamiento y transporte a terceros.

Las principales obras previstas

620 pozos horizontales distribuidos entre las dos etapas del proyecto.

Cuatro plantas de tratamiento , con una capacidad individual de 25.000 barriles diarios de petróleo y tres millones de metros cúbicos diarios de gas.

45 kilómetros de oleoducto hasta la terminal Auca Mahuida.

20 kilómetros de gasoducto hasta la Estación de Medición 2.

Infraestructura complementaria: instalaciones eléctricas, caminos internos, campamentos, sistemas de recolección y tratamiento de agua.

Cuánto petróleo y gas exportará el proyecto de Pluspetrol

La iniciativa fue presentada con el objetivo de posicionar a la Argentina como proveedor de largo plazo en mercados internacionales de petróleo crudo donde el país mantiene actualmente una participación inferior al 10%.

Esa característica permitió encuadrarlo como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo ya que, para acceder a esa categoría, cada una de sus etapas debe superar individualmente los u$s1.000 millones de inversión, condición que cumplen ampliamente los dos tramos de Bajo del Choique-La Invernada.

La aprobación permite además al vehículo acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados por el RIGI.

En este sentido, el Ministerio de Economía aprobó el listado de mercaderías que podrá importar bajo las franquicias previstas por el régimen y comunicará a ARCA la incorporación del vehículo para que genere una CUIT especial terminada con la sigla RIGI.

El Banco Central también deberá aplicar los incentivos cambiarios correspondientes.

Cuáles son los requisitos de inversión exigidos por el RIGI

Los u$s12.240 millones de inversión declarados para la iniciativa constituyen el monto proyectado para todo el desarrollo y no una inversión ya desembolsada.

El expediente permite diferenciar ese horizonte de los compromisos que deberán comenzar a acreditarse en el corto plazo.

Durante el primer año contado desde la notificación de la resolución, la unión transitoria declaró inversiones computables por u$s635 millones. Para el segundo año comprometió otros u$s892 millones que, en conjunto representan u$s1.527 millones durante los dos primeros períodos.

La resolución establece además que la sociedad deberá acreditar en esos primeros dos años un monto de inversión en activos computables igual o superior al 20% de la inversión mínima exigida para la categoría.

Economía fijó el 30 de abril de 2029 como fecha límite para cumplir con el monto mínimo de inversión correspondiente al PEELP, en tanto que la Secretaría de Energía quedó encargada de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

Cómo compró Pluspetrol los activos de ExxonMobil

El desarrollo del proyecto tiene como antecedente directo una de las grandes operaciones corporativas realizadas en Vaca Muerta.

En diciembre de 2024, Pluspetrol completó la adquisición de participaciones mayoritarias en bloques estratégicos de ExxonMobil, entre ellos Bajo del Choique-La Invernada, Los Toldos I Sur y Pampa de las Yeguas.

La operación también incorporó a Pluspetrol una participación del 21,3% en Oldelval, el principal sistema de evacuación de petróleo de la Cuenca Neuquina.

Bajo del Choique-La Invernada está ubicado en la zona centro-norte de Neuquén, aproximadamente 40 kilómetros al sur de Rincón de los Sauces, y comprende unos 400 kilómetros cuadrados.

La historia del área es anterior a la llegada de Pluspetrol ya que Gas y Petróleo del Neuquén y ExxonMobil habían establecido su vínculo contractual para explorar y desarrollar los bloques y posteriormente avanzaron sobre la explotación no convencional.

La salida de ExxonMobil requirió una nueva adecuación contractual que se concretó mediante el Decreto 1512/2024 de la provincia de Neuquén que aprobó el acuerdo firmado el 25 de noviembre de 2024 entre Gas y Petróleo del Neuquén y ExxonMobil Exploration Argentina, paso previo al cambio de control de los activos.

Pluspetrol ocupó posteriormente la posición de la petrolera estadounidense, mientras que la empresa provincial continuó vinculada al desarrollo.

Esa estructura aparece ahora reflejada en el vehículo incorporado al RIGI: la unión transitoria formada por Gas y Petróleo del Neuquén SA y Pluspetrol Cuenca Neuquina SRL.

Cuántos barriles diarios de petróleo proyecta producir Pluspetrol

La información operativa de Pluspetrol sobre el desarrollo de sus activos en Vaca Muerta muestra que el área producía alrededor de 5.600 barriles diarios de petróleo hacia fines de 2024, que aumentó hasta aproximadamente 25.000 barriles diarios durante 2025 y que para este año prevé alcanzar 50.000 barriles diarios y para 2027 proyecta llegar a 70.000.

También anticipa un crecimiento del gas que pasará de 2,7 millones de metros cúbicos diarios durante este 2026 a unos 4,9 millones durante 2027.

Para sostener esa expansión, Pluspetrol prevé destinar tres equipos de perforación de alta especificación para pozos horizontales, además de otro equipo para pozos de servicio y tareas intermedias y capacidad dedicada de fractura.

En su Informe de Sostenibilidad 2025, la compañía agregó que el primer plan integral elaborado para Bajo del Choique-La Invernada estableció como objetivo alcanzar un plateau de producción de 100.000 barriles diarios a partir de 2030.

Con la compra de los activos de ExxonMobil, la empesa amplió de manera sustancial en Vaca Muerta sumando a Bajo del Choique-La Invernada a una cartera en la que ya tenía desarrollos propios y asociaciones en hidrocarburos no convencionales.

La incorporación de Los Toldos I Sur y Pampa de las Yeguas extendió esa posición, mientras que la participación del 21,3% en Oldelval agregó exposición al sistema encargado de transportar buena parte del petróleo que sale de la Cuenca Neuquina.