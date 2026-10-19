La CNV sumarió a Celulosa Argentina y sus antiguos directivos por irregularidades en la entrega de información durante su crisis bursátil

Precedentes indican manejo de información interna y ventas de acciones previas a la divulgación.

Investigan faltas de información clave en la crisis (Sep 2024-2025) que llevó al concurso preventivo.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) abrió un sumario contra Celulosa Argentina, los directores titulares y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora que ejercieron funciones entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, por presuntas infracciones a distintas obligaciones establecidas por la Ley de Mercado de Capitales, las normas del organismo y la Ley General de Sociedades.

La investigación fue formalizada mediante la Resolución RRFCO-2026-341-APN-DIR#CNV, dictada por el directorio del organismo el 7 de octubre pasado dentro del expediente EX-2026-19701384-APN-GIEI#CNV.

En tanto, la compañía informó la decisión al mercado de capitales el 16 de octubre pasado bajo un hecho relevante enviado a la CNV en el explica que había sido notificada del procedimiento y en el que también anticipó que presentará su descargo.

El período puesto bajo la lupa comienza en septiembre de 2024, cuando la situación financiera de Celulosa todavía no había desembocado públicamente en la crisis que atravesaría durante 2025, y termina en septiembre de ese año, cuando la compañía ya había decidido presentarse en concurso preventivo.

El expediente abre así un nuevo frente para una de las históricas papeleras argentinas, que durante ese período pasó del deterioro de sus finanzas a la paralización de sus plantas, el concurso preventivo y finalmente un cambio de control.

Un año clave bajo investigación

La resolución de la CNV atribuye a la sociedad presuntas infracciones al artículo 99 de la Ley 26.831 de Mercado de Capitales y a diferentes disposiciones de las Normas de la CNV.

Ese artículo establece que las personas y entidades bajo la oferta pública de valores negociables deben informar a la CNV "de forma directa, veraz, suficiente y oportuna" todos acontecimiento o circunstancia que pueda afectar de manera sustancial la marcha de la sociedad, sus negocios o la cotización de sus valores negociables.

También deben brindar información periódica sobre balances, estados financieros y demás documentación contable o societaria obligatoria.

Una presunta infracción ocurre cuando la CNV detecta indicios de omisión de la presentación de este tipo de información obligatoria dentro de los plazos establecidos; o de información incompleta, tardía, falsa o engañosa o hasta de violación de los deberes de diligencia por parte de directores o síndicos al no velar por la transparencia informativa de la compañía.

La norma también menciona el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que establece los deberes de actuación de administradores y representantes societarios.

El sumario alcanza además a quienes se desempeñaron como directores titulares y miembros de la Comisión Fiscalizadora entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025.

La Resolución de la CNV estableció una audiencia preliminar para el 27 de noviembre próximo, día en el cual Celulosa Argentina presentará su descargo.

Antecedentes de la investigación de la CNV a Celulosa Argentina

Si bien el inicio del sumario no implica un hecho de culpabilidad por parte de los imputados, existe un antecedente oficial que permite comprender el contexto en el que la CNV comenzó a analizar lo ocurrido dentro de Celulosa.

En otra investigación iniciada a partir de la operatoria de sus acciones, el ente regulador del mercado de capitales reconstruyó la evolución de la situación financiera y analizó la información que conocían directores y principales ejecutivos antes de su difusión pública.

Ese expediente determinó que durante septiembre y octubre de 2024 ya se realizaban reuniones internas para analizar la situación de la empresa.

Según las declaraciones incorporadas por la propia CNV, el deterioro financiero comenzó a agravarse en octubre de ese año y se profundizó después de la parada técnica de la planta de la localidad de Capitán Bermúdez.

La investigación también recogió declaraciones según las cuales los principales gerentes, directores y accionistas mantenían reuniones frecuentes para analizar la evolución financiera de la compañía y tenían acceso a información antes de que fuera divulgada públicamente.

Ese expediente investigó, entre otros puntos, la operatoria realizada por el entonces director Andreas Keller Sarmiento, quien vendió una porción significativa de sus acciones de Celulosa entre octubre de 2024 y febrero de 2025.

La CNV calculó que durante ese período se desprendió de aproximadamente el 60% de su tenencia y calificó esa operatoria como inusual dentro de su investigación.

Keller Sarmiento sostuvo ante el organismo que las ventas obedecieron a necesidades patrimoniales personales y negó haber utilizado información privilegiada.

Del deterioro financiero al concurso de acreedores

La secuencia posterior mostró la profundidad de la crisis ya que el 6 de febrero de 2025 Celulosa informó un préstamo acordado con su entonces controlante, Tapebicuá Investment Company.

Dos meses después, el 7 de abril, comunicó la contratación de VALO Columbus para analizar alternativas destinadas a reestructurar su endeudamiento, mejorar la liquidez y evaluar la eventual incorporación de nuevos socios.

Pero la situación siguió deteriorándose y el 7 de mayo de 2025 la compañía informó que no podría afrontar obligaciones negociables que vencían durante ese mes ni cheques de pago diferido emitidos por la empresa.

El 30 de julio del mismo año Celulosa comunicó que sus plantas industriales de Capitán Bermúdez, en Santa Fe, y Zárate, en la provincia de Buenos Aires, estaban inactivas y que sólo se realizaban tareas de mantenimiento.

Finalmente, el 1° de septiembre de 2025, el directorio resolvió presentar a Celulosa Argentina en concurso preventivo bajo la Ley 24.522.

La propia documentación reconstruida por la CNV señala que la compañía había enfrentado una necesidad creciente de financiamiento hacia fines de 2024 y durante los primeros meses de 2025.

De los bosques a la fabricación de papel

A pesar de esta situación de crisis, Celulosa Argentina es una de las compañías tradicionales del complejo foresto-industrial argentino.

Su estructura de negocios abarca distintas etapas de la cadena, desde la actividad forestal hasta la elaboración y comercialización de productos terminados.

La empresa desarrolla actividades vinculadas con pulpa, papeles de impresión y escritura, tissue, packaging, actividad forestal, madera y distribución, lo que le otorga un perfil industrial más amplio que el de una fabricante exclusivamente dedicada al papel.

Sus dos plantas industriales centrales están ubicadas en Capitán Bermúdez y Zárate, pero la primera constituye la principal unidad productiva de la compañía y fue escenario de una parada técnica hacia fines de 2024 que, según documentación recogida por la CNV, requirió una inversión cercana a u$s13 millones.

La estructura empresaria incluye también participaciones vinculadas al negocio forestal. Entre ellas aparece Forestadora Tapebicuá, que atraviesa su propio concurso preventivo y sobre la cual Celulosa continuó informando novedades judiciales a la CNV durante este 2026.

Un cambio de control en medio de la crisis

En septiembre de 2025 se produjo el cambio de control societario que llevó a Esteban Nofal a convertirse en el nuevo controlante de Celulosa Argentina.

La operación abrió posteriormente otra instancia regulatoria cuando en febrero pasado se anunció el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA), de Celulosa y el 17 de marzo la compañía informó a la CNV los resultados finales de esa transacción.

El cambio de accionistas marcó el comienzo de una etapa destinada a recuperar la actividad industrial y reorganizar financieramente la empresa mientras continuaba el proceso concursal.

Por eso existe una diferencia temporal relevante en el sumario conocido ahora teniendo en cuenta que la CNV investiga hechos y responsabilidades correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, mientras que la compañía se encuentra actualmente bajo una estructura de control diferente.

Pérdidas y balance financiero de Celulosa Argentina

El nuevo proceso de control todavía convive con números negativos tal como se evidencia en los estados financieros cerrados al 31 de agosto pasado en donde se aprecia que la empresa registró una pérdida de $14.196,2 millones.

Si bien el rojo mostró una reducción sustancial frente a los resultados negativos anteriores, la actividad de la empresa tampoco logró quedar completamente al margen de los problemas operativos.

Según el balance, durante ese periódo de este 2026 la compañía debió enfrentar restricciones vinculadas con el abastecimiento energético y recurrir a combustibles alternativos para sostener parte de la producción.