Edenor creó Edenor Inversiones S.A.U. tras sumar activos en Metrogas y estaciones Shell para administrar sus negocios dentro y fuera de la energía

La firma busca consolidarse como holding estratégico al gestionar negocios en gas, refinación y otros.

Este vehículo financiero permite al grupo expandirse a sectores fuera de la energía eléctrica.

Edenor comenzó a darle una estructura societaria específica a la expansión que durante los últimos meses llevó al grupo mucho más allá de su negocio tradicional de distribución de electricidad.

La empresa constituyó Edenor Inversiones S.A.U., una nueva sociedad íntegramente controlada por la distribuidora y diseñada para comprar, mantener y administrar participaciones en otras compañías, financiarlas y participar de su conducción.

La creación fue formalizada mediante la escritura pública número 763 del 7 de octubre y publicada este lunes 19 de octubre en el Boletín Oficial de la República Argentina.

En el escrito Edenor informa que suscribió e integró el 100% del capital inicial, establecido en $30 millones y representado por 30 millones de acciones ordinarias, nominativas no endosables, de un peso de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.

También se aclara que Edenor Inversiones no quedó restringida al sector energético ya que su objeto social le permite adquirir y administrar participaciones en sociedades constituidas o a constituirse, cualquiera sea su tipo, tanto en la Argentina como en el exterior.

De hecho, la nueva estructura aparece en medio de un cambio de escala de la que es considerada como la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina.

Durante lo que va de este 2026, la compañía acordó la compra a YPF el 70% de Metrogas y el 5% de Metroenergía por u$s780 millones que también le permite quedarse con esta empresa más allá del 2027, cuando vence su concesión debido a que el Gobierno prorrogó la licencia por otros 20 años.

Edenor, además, quedó vinculada al nuevo esquema empresario que tomó el control de las operaciones de Raízen en la Argentina como parte de una operación que involucró un monto de u$s1.420 millones.

La operación incluye la refinería de la localidad bonaerense de Dock Sud y la red de 894 estaciones de servicio que opera con la marca Shell que hasta antes de ese acuerdo estaban en manos del grupo brasileño formado por la empresa Cosan y la petrolera anglosajona.

En este negocio, que fue concretado el 1° de septiembre pasado, la estructura empresaria quedó conformada con Mercuria Energy Group con el 60%, José Luis Manzano con el 20% y Edenor con otro 20%.

Un vehículo para invertir más allá de la energía

Cabe aclarar que la constitución de Edenor Inversiones no establece que las participaciones vinculadas con Metrogas o con el negocio de Shell y Dock Sud vayan a quedar inmediatamente dentro de la nueva sociedad.

El dato concreto es que la distribuidora creó un vehículo societario preparado para adquirir y administrar participaciones empresarias precisamente cuando comenzó a ampliar su perímetro de negocios.

De todos modos, el estatuto de la nueva sociedad permite dimensionar el alcance de la decisión ya que podrá adquirir, suscribir, integrar, recibir, mantener, administrar, gravar, disponer y transferir acciones, cuotas, participaciones sociales, títulos convertibles y otros valores representativos de capital o que otorguen derechos para adquirir participaciones en otras compañías.

El punto relevante es que, a diferencia de una sociedad constituida para desarrollar exclusivamente una actividad eléctrica, petrolera, gasífera o tecnológica, Edenor Inversiones puede participar en sociedades de cualquier tipo, lo cual muestra que su capacidad de inversión no queda limitada a electricidad, gas o combustibles.

En ese sentido el estatuto le permite utilizar su estructura por ejemplo para ingresar mediante participaciones societarias en energía, infraestructura, servicios, industria, tecnología, logística u otros negocios, tanto en el mercado argentino como fuera del país.

Además, la nueva sociedad podrá prestar a las empresas en las que participe, directa o indirectamente, servicios de dirección estratégica, administración, planificación, organización, asistencia técnica y asesoramiento económico, financiero, comercial y de gestión.

Uno de los puntos centrales del objeto establece que podrá ejercer los derechos políticos y económicos correspondientes a esas tenencias y "coordinar la actuación, estrategia y gestión empresarial de las sociedades participadas".

Adicionalmente, Edenor Inversiones quedó autorizada para otorgar, utilizando recursos propios, préstamos, financiaciones, avales, fianzas y otras garantías a las sociedades en las que participe directa o indirectamente.

Sin embargo, el estatuto excluye expresamente las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, la intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros y la captación de ahorro público, salvo que obtenga previamente las autorizaciones que correspondan.

La combinación de esas facultades le da una estructura propia de una holding ya que puede tener participaciones, administrarlas, ejercer derechos políticos, intervenir en la estrategia de las compañías participadas y proporcionarles financiamiento.

El salto desde la electricidad al gas

La constitución de esta nueva sociedad se produjo menos de dos meses después de que Edenor informara la compra de las acciones de YPF en Metrogas y Metroenergía el 10 de agosto pasado, cuando la petrolera estatal aceptó la oferta presentada por la distribuidora para adquirir el 70% del capital y los derechos de voto de ambas sociedades por u$s780 millones.

Para Edenor, la transacción representa un cambio sustancial en el perímetro de negocios teniendo en cuenta que concentra su actividad histórica en la distribución eléctrica en el norte y noroeste del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad.

Es la mayor distribuidora de energía eléctrica de Argentina en cantidad de clientes y energía vendida (representa cerca del 20% de la demanda nacional); cotiza en las bolsas de Buenos Aires (BYMA) y Nueva York (NYSE) y está bajo la regulación de los dueños del grupo empresarial holding de Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti.

Su área de cobertura abarca una superficie de 4.637 km² en la zona norte de la Capital Federal y el noroeste del Gran Buenos Aires en donde comprende un total de 20 municipios divididos regionalmente.

Cuenta con más de 3,4 millones de clientes registrados, alcanzando a una población total abastecida de aproximadamente 9 millones de habitantes entre clientes residenciales divididos por categorías de consumo, grandes clientes industriales, comerciales y entidades gubernamentales.

Con Metrogas incorpora otro negocio regulado como es el de la distribución de gas natural en la Ciudad y 11 partidos del sur del conurbano bonaerense, además de operar Metroenergía que se dedica a la comercialización de gas para grandes usuarios.

La empresa es la más grande de Argentina en distribución de gas natural, con alrededor del 25% del gas total entregado por redes en el país. Además, cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Comprende un territorio de 2.150 km² dentro de la región más densamente poblada del país que incluye el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) junto con 11 municipios de la zona sur y este del Conurbano Bonaerense.

Supera los 2,4 millones de clientes (lo que la sitúa como una de las tres distribuidoras de gas con más usuarios en Sudamérica) y su base se compone de hogares residenciales, comercios locales, industrias manufactureras y grandes centrales de generación térmica de energía.L

La empresa logró también que el Gobierno le extienda la concesión de la licencia por otros 20 años a partir del 2027, cuando vence su concesión, un dato relevante para el activo cuyo control Edenor acordó adquirir.

El movimiento que la llevó a Shell

El otro frente de expansión comercial coloca a Edenor en un negocio diferente tanto de la electricidad como de la distribución de gas: la refinación y comercialización de combustibles.

El 4 de junio pasado, Mercuria Energy Group anunció un acuerdo vinculante para adquirir el 100% de las operaciones de downstream y activos relacionados de Raízen en la Argentina, incluyendo refinación, distribución de combustibles e infraestructura asociada.

El traspaso terminó de concretarse el 1° de septiembre, después del cumplimiento de las condiciones previstas para la operación que tiene como principal activo industrial la refinería de Dock Sud, en Avellaneda; una planta de lubricantes, instalaciones aeroportuarias, terminales de almacenamiento y distribución y una red de 894 estaciones de servicio Shell.

Para la etapa de administración de esos activos, la estructura empresaria quedó conformada con Mercuria con el 60%, mientras que José Luis Manzano y Edenor participan con un 20% cada uno.

De esa manera, Edenor incorporó exposición a un tercer segmento energético para participar de actividades vinculadas con refinación, logística y comercialización minorista de combustibles.

Un antecedente inmediato

Edenor ya había creado una estructura separada de su actividad eléctrica regulada antes de iniciar esta etapa de adquisiciones.

En julio de 2024 constituyó Edenor Tech S.A.U., también íntegramente controlada por la distribuidora, para desarrollar actividades vinculadas con energía y tecnología.

Su objeto incorporó generación, comercialización y almacenamiento de energía, actividades relacionadas con combustibles y minerales críticos, además de software, inteligencia artificial, ciencia de datos y otras ramas tecnológicas.

La diferencia con Edenor Inversiones es que Edenor Tech fue creada alrededor de una serie de actividades concretas mientras que la nueva sociedad, en cambio, tiene como núcleo la tenencia, administración y financiamiento de participaciones en otras empresas, sin restringir esas inversiones a una industria determinada.

En el caso de la composición del directorio de la nueva sociedad, mantiene una vinculación directa con la conducción de Edenor ya que Daniel Marx fue designado presidente de Edenor Inversiones, mientras que Edgardo Alberto Volosin y Eduardo Marcelo Vila fueron nombrados directores titulares.

La Comisión Fiscalizadora quedó encabezada por Carlos Esteban Cvitanich como presidente y síndico titular y también fueron designados como titulares Alejo Muñoz de Toro y Héctor Daniel Esposito, mientras que Carlos Alberto Borgatello, Marcos Ambrosio Romero Carranza y Claudio Fernando Martinelli ocuparán las sindicaturas suplentes.

El estatuto habilita además a la nueva compañía a establecer sucursales, agencias o cualquier otro tipo de representación dentro o fuera del país, aunque la sede inicial quedó fijada en Avenida del Libertador 6363, Ciudad de Buenos Aires, el mismo domicilio social de Edenor.