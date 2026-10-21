Con IA y u$s10.000, dos marplatenses lanzaron un portal para hacer flipping inmobiliario

La proptech reúne más de 400 propiedades a un mes y medio de su lanzamiento. Cómo funciona y qué planes tienen sus fundadores para crecer

Dos amigos de Mar del Plata, de 30 años cada uno, crearon un portal de propiedades llamado Reciclaprop con inteligencia artificial y una inversión de unos u$s10.000, según detallaron a iProfesional. Pensado para quienes hacen flipping o buscan una vivienda para remodelar, el portal lleva apenas un mes y medio activo y ya reúne más de 400 inmuebles publicados y más de 100 registros entre inmobiliarias y dueños directos.

Desde hace unos años, Guido Maffia se dedica al flipping inmobiliario, es decir, al negocio de comprar una propiedad, remodelarla y venderla. La dificultad más grande no era para él el diseño o cómo optimizar metros cuadrados, su principal problema era encontrar esa propiedad ideal. Entraba a los clásicos portales de búsqueda de inmuebles y se pasaba días enteros navegando entre cientos de avisos de unidades en pozo, a estrenar o ya refaccionadas; finalmente las oportunidades le llegaban de boca en boca.

"No encontraba un portal que me representara en mi actividad y en los tradicionales, no hay ni siquiera un filtro que ayude con la búsqueda. Así que me propuse crearlo", cuenta.

A Juan Blas Pérez Ciribé, arquitecto, lo conocía por amigos en común. En las reuniones solían conversar sobre obras y remodelaciones, así que Maffia le contó lo que estaba pensando. Le gustó, aunque le propuso una vuelta para sumar. "Le dije que estaba buenísima su idea, pero que sería todavía mejor si resolvíamos el problema de quien tiene que hacer la obra y no tiene arquitecto, ni mano de obra, ni sabe dónde comprar los materiales", recuerda.

Así aparecieron las calculadoras, los perfiles de arquitectos, interioristas, contratistas y plomeros, con la posibilidad de recibir puntajes y comentarios. La idea es que los clientes puedan consultar trabajos anteriores y conocer la experiencia de quienes los contrataron.

Ya tenían la idea; faltaba convertirla en una plataforma. Como ninguno sabía programar, consultaron a desarrolladores, pero les planteaban entre dos y tres meses de trabajo y presupuestos que les parecían demasiado altos. Maffia, que hasta entonces se manejaba con planillas de Excel, empezó a probar herramientas de IA.

"Con IA hicimos absolutamente todo, desde el diseño más mínimo hasta las calculadoras. Hoy hay tanta accesibilidad que, si sabés usar bien la inteligencia artificial, para programar es muy buena", cuenta. Así, la inversión inicial, según detallaron, fue de unos $s10.000 y se destinó fundamentalmente a herramientas de credencialesde IA y servicios tecnológicos.

¿Cómo funciona Reciclaprop y cuánto cuesta publicar?

En Reciclaprop, las inmobiliarias y los dueños directos publican propiedades para remodelar, y los interesados pueden contactarlos desde el portal. Para buscar inmuebles y usar las calculadoras no hace falta pagar una suscripción.

Una vez que encuentra una propiedad, el comprador puede empezar a calcular cuánto le costaría transformarla. Desde el aviso accede a una herramienta que toma los metros cubiertos y permite elegir entre una reforma ligera, media o integral.

"Muchas veces ves propiedades y decís ‘está buenísima, pero ¿cuánto me va a salir la obra?’. Queríamos brindar las herramientas para que la persona también pueda planificar y analizar qué propiedad le conviene", explica Pérez Ciribé.

Una reforma ligera, que puede incluir pintura y cambios en el frente de los muebles de cocina, ronda entre u$s150 y u$s300 por m², según estima el arquitecto. Una integral, con renovación de cañerías y modificaciones en la distribución, va de u$s600 a u$s900 por m².

El usuario puede agregar o quitar tareas para ajustar la cuenta a lo que quiere hacer. Si las ventanas están en buenas condiciones y decide conservarlas, por ejemplo, ese gasto queda afuera. Para evaluar una operación de flipping, la calculadora incorpora además escribanía, comisión inmobiliaria y honorarios profesionales, y estima la rentabilidad según el precio de reventa previsto.

Los resultados, aclaran, sirven como una primera aproximación. "El costo definitivo dependerá del estado de la propiedad, los materiales elegidos y el presupuesto de quienes hagan la obra."

El portal también permite estimar cantidades de materiales, como los costos para pintar un departamento. Y, después de recibir consultas sobre financiación, los socios incorporaron un simulador de créditos que, según explican, utiliza información pública de los bancos y del Banco Central para comparar opciones de créditos hipotecarios a partir de los ahorros, los ingresos y la propiedad elegida.

Para encontrar quién haga los trabajos, los usuarios pueden consultar los perfiles de profesionales. En el primer mes se registraron cerca de cien, según los fundadores. Crear esos perfiles es gratuito, aunque antes de habilitarlos el equipo revisa sus portfolios y antecedentes.

"No intervenimos en los presupuestos. Cada uno cobra lo que cree que vale su trabajo; también hay que tener en cuenta su experiencia", aclaran. Reciclaprop funciona como contacto entre las partes, pero no contrata a los profesionales ni administra las obras.

Las publicaciones y la publicidad son las primeras fuentes de ingresos del emprendimiento. Las inmobiliarias tienen un plan de $100.000 mensuales con propiedades ilimitadas y otro de $150.000 que suma avisos destacados y difusión adicional. Para dueños directos, publicar un inmueble cuesta $15.000 por mes, o $30.000 con destaque.

Durante el lanzamiento ofrecieron períodos gratuitos, por lo que los primeros u$s2.000 que facturaron provinieron de publicidad, según detallaron. En noviembre empezarán a comprobar cuántas inmobiliarias siguen una vez que termine la promoción. Aspiran a retener entre el 60% y el 70%.

Mientras tanto, preparan otra fuente de ingresos. Para noviembre estiman poner en marcha un marketplace de materiales y equipamiento, con comisiones desde el 5% por venta, sujetas al acuerdo con cada marca. Al momento de la entrevista negociaban con cinco empresas, que se ocuparían de la entrega y la logística.

Con 116.000 visitas durante el primer mes, según sus cifras, y el mensaje de una inmobiliaria que les contó que había concretado una venta a través del portal, los socios ya preparan la expansión internacional. Están avanzando con los trámites de marca y sociedad para desembarcar en Chile y después apuntan a Uruguay. "La idea es asentar la base bien en estos tres países de Latinoamérica", anticipan.