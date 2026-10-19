Embargan terrenos de ex fabricante de New Balance y Diadora para indemnizar a despedidos

La Justicia trabó cautelares sobre los predios que ocupaba Bicontinentar para responder a las indemnizaciones de 134 ex empleados de la firma

La crisis que atraviesa la industria del calzado no deja de acumular situaciones judiciales que incluso se hacen extensiva a procesos que acumulan un buen tiempo de ocurrido. En línea con eso, los ex trabajadores de la fábrica de calzado deportivo Bicontinentar, que cerró sus puertas en noviembre de 2024 y dejó un tendal de 134 despidos, avanzan con medidas legales para cobrar las indemnizaciones impagas. En concreto, la Justicia trabó embargos sobre los terrenos privados linderos a la planta que la firma ocupaba en el parque industrial de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires. Esos predios habían sido adquiridos por la empresa Perchet para la construcción de una segunda área industrial, en un proyecto que al final nunca se concretó. Sobre los terrenos pesa una medida cautelar que podría derivar en un remate para responder a los acreedores laborales.

El conflicto se originó tras el cierre de la planta. En aquel momento, la empresa acordó pagar las indemnizaciones en seis cuotas, pero incumplió el compromiso. Los trabajadores, representados por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), denunciaron que no cobraron los salarios de noviembre de 2024 y que siguen sin respuestas.

La situación llevó a que el abogado de los ex empleados, Emmanuel Langone, impulsara las acciones legales que ahora derivaron en los embargos de los terrenos.

La situación en el área industrial y el rol municipal

Ante la confusión sobre el alcance de las medidas, desde el municipio de Chivilcoy aclararon que el remate judicial recae de manera exclusiva sobre los terrenos de la empresa privada. O sea, la medida no afecta la nave industrial que es propiedad del distrito.

Ubicada sobre la Ruta Nacional 5, la planta había sido cedida a Bicontinentar. Tras el cierre, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Dirección de Legales de la Comuna, a cargo de Carmen La Ruina.

El intendente local, Guillermo Britos, confirmó la restitución del inmueble. A su vez, la Justicia designó al director de Gobierno local, Hugo Kübler, como depositario judicial para inventariar los bienes e instalaciones.

Britos remarcó que la prioridad será cumplir con los ex trabajadores de Bicontinentar y de la ex Paquetá que fueron despedidos sin percibir sus indemnizaciones. El objetivo municipal es volver a poner en marcha la producción y buscar inversores en un predio que fue ocupado por distintas firmas del rubro.

Kübler explicó el proceso que derivó en la restitución. "Recibo con mucha responsabilidad la tarea asignada por nuestro intendente Guillermo Britos", señaló. Y reconstruyó los antecedentes: "El 14 de noviembre de 2025 se firmó un convenio de rescisión y desocupación, ratificado por una amplia mayoría de 14 concejales el 29 de diciembre de ese año".

Según el funcionario, la firma prometió liberar el inmueble el 30 de abril de 2026 y luego pidió una prórroga de un mes. "Vencido ese plazo, la firma no concretó la desocupación, lo que llevó al Municipio a iniciar acciones judiciales, tanto para obtener la restitución del inmueble como para ejecutar la cláusula penal", precisó.

La orden judicial dispuso el ingreso con oficial de Justicia y el auxilio de la fuerza pública.

Choque político por multas y deudas

La recuperación del área industrial generó un cruce político en esa zona de la provincia de Buenos Aires. El concejal de La Libertad Avanza, Juan Ignacio Felice, acusó al intendente Britos de condonar una deuda de $254 millones a la empresa Perchet mediante el convenio de 2025.

Felice calculó un perjuicio de $72 millones por 168 días de atraso en la entrega del predio —tomando una penalidad diaria equivalente al sueldo de un empleado municipal categoría 6— y le sumó una deuda previa de 182 millones de pesos.

La réplica del Ejecutivo municipal fue directa. Britos calificó las afirmaciones de Felice como falsas, injuriosas y malintencionadas. Desmintió cualquier condonación y recordó que la demanda del municipio exige la aplicación estricta de la cláusula penal, reclamando un salario municipal por cada día de demora desde el 30 de abril.

Asimismo, el intendente remarcó que carece de facultades para perdonar deudas unilateralmente, ya que esa medida exige la aprobación de los dos tercios del Concejo Deliberante. Britos también cuestionó al edil libertario por representar a un gobierno nacional "cuyas políticas de apertura de importaciones derivaron en el cierre de la planta". Anunció además que intimará formalmente al concejal para que se retracte.

Sobre las multas, Kübler aclaró la postura oficial: "Cuando eso ya no fue posible porque la situación era irreversible, la intención fue asegurar el cobro de las indemnizaciones por parte de los trabajadores".

Crisis industrial en el sector del calzado

La caída de Bicontinentar se enmarca en un deterioro generalizado del sector. La empresa, que fabricaba calzado deportivo de alta tecnología para marcas internacionales como New Balance, Diadora y Montagne, había iniciado sus operaciones en 2021 en el mismo sitio que ocupaba la ex Paquetá.

La retracción del consumo y la apertura de importaciones golpearon la actividad industrial durante 2024. Esto provocó el cierre de la planta y la pérdida de miles de puestos de trabajo en el rubro.

Mientras los ex empleados esperan que el embargo de los terrenos de Perchet se traduzca en el cobro de sus indemnizaciones, la municipalidad de Chivilcoy aguarda los plazos procesales para tomar posesión definitiva del área industrial y avanzar en la búsqueda de proyectos que reactiven la producción local.