La Suipachense ya produce leche y quesos y suma cuatro meses de recuperación de empleos

La láctea bonaerense revirtió su quiebra, procesa 50.000 litros diarios de leche y ya cuenta con más de 60 operarios en su planta de Suipacha

Se invirtieron mil millones en reparaciones por el grave deterioro de la planta.

En el tramo final de un año por demás complejo para la industria de los alimentos en general, las novedades positivas comienzan a aflorar en el ámbito lechero y la perspectiva para ese nicho comercial parece adoptar otro rumbo. En línea con eso, la emblemática La Suipachense, con base en la ciudad homónima del oeste bonaerense, logró revertir su estado de quiebra y reanudó sus actividades tras meses de incertidumbre, conflictos y un acampe de sus trabajadores. La reapertura fue impulsada tras el desembarco de nuevos dueños en La Suipachense, lo que permitió reanudar las operaciones. Con cuatro meses de funcionamiento —encaminándose hacia el quinto—, la usina en cuestión procesa actualmente unos 50.000 litros diarios de leche y busca ampliar progresivamente su producción y su plantel de personal. Por estos días, la dotación de la planta ya supera los 60 operarios y la firma volvió al mercado con leches en polvo y sachet, además de yogures y queso untable.

El colapso patrimonial de la firma se desencadenó bajo la gestión del grupo de capitales venezolanos Maralac —responsable también del vaciamiento de la firma ARSA en Arenaza—, lo que derivó en un cese total de actividades tras el concurso preventivo y la quiebra decretada de Lácteos Conosur SA.

Sin embargo, la resistencia de los operarios mediante un acampe en los portones, el respaldo de la comunidad y la articulación con organizaciones de trabajadores del sector y la Justicia permitieron evitar la liquidación definitiva.

La reapertura fue posible luego de diez meses de reclamos. El juez civil y comercial de Mercedes, Leandro Julio Enríquez, autorizó el alquiler de las instalaciones, las máquinas y las marcas a la firma Compañía Láctea Suipacha SA.

Dicha sociedad la encabeza Pablo Asci, exCEO de Parmalat Latinoamérica y Lactalis, junto a un grupo de accionistas locales. El contrato de alquiler corre por dos años mientras avanza el proceso judicial.

Cuánto dinero se invirtió para reabrir la planta de La Suipachense

En Suipacha, poner en marcha el complejo exigió levantar un escenario de deterioro extremo. Según explicó Asci, la gestión anterior no puso dinero durante sus últimos tres años de operación.

"Nos encontramos con una fábrica que era un caos porque no funcionaba ninguna máquina. Ni la de Tetra, ni la de envasado de sachet, ni el secador ni la caldera. Además, todas las habilitaciones estaban caídas", declaró el empresario.

El caso más grave fue la caldera, que requería una habilitación anual de industria por seguridad y llevaba cuatro años sin inspección.

Para activar la usina láctea hicieron falta más de $1.000 millones en reparaciones y puesta a punto. El proceso sumó el respaldo de la intendencia local, el juzgado, el gremio ATILRA y la empresa Tetra Pak. Hacia finales de julio, la planta logró estabilizar sus líneas empaquetadoras y el área de secado.

Actualmente, la usina cuenta con una dotación de 63 trabajadores en relación directa, lo que representa más de la mitad de la masa laboral histórica.

Según medios locales, el objetivo de la firma arrendataria es escalar de manera gradual la recepción de materia prima desde los tambos del oeste bonaerense hasta alcanzar los 250.000 litros diarios de leche cruda —capacidad máxima de las instalaciones— e incrementar en paralelo el plantel hasta recuperar la dotación histórica de 140 operarios.

Qué productos elabora La Suipachense y a qué países busca exportar

En diálogo reciente con la prensa, Mario Nelchi, delegado de la Seccional Chivilcoy de ATILRA, confirmó el saldo positivo del proceso de reapertura. "La empresa ya hace cuatro meses que está funcionando, encaminándose hacia el quinto mes", afirmó.

"Viene bien: la cantidad de litros en promedio varía según la producción de los tambos y el funcionamiento de la maquinaria, pero la planta ya se encuentra elaborando leche en polvo, leche en cajita tetra brik, leche en sachet, yogures de litro en sabores frutilla y vainilla, y recientemente sumaron queso crema untable", detalló.

Asimismo, la administración conservó los derechos de comercialización de las marcas tradicionales "La Suipachense" y "Lácteos Conosur". Con esas etiquetas, volvió a abastecer a comercios de la zona, cadenas en la Mesopotamia, Bariloche, el conurbano y ciudades como Bahía Blanca, Junín, 9 de Julio, Chivilcoy, Luján y Suipacha.

"La expectativa de los trabajadores es que se recupere el volumen productivo previo al cierre para que el resto de los compañeros puedan volver a obtener su puesto de trabajo", concluyó Nelchi.

En el frente externo, la empresa busca dar un paso clave: obtener los avales oficiales del Senasa en la torre de secado y la línea internacional de tetra ak para comenzar a exportar leche ultrapasteurizada a Uruguay, tras negociaciones con una firma de ese país.

La vuelta de la usina cambió la dinámica de Suipacha, un municipio de 12.000 habitantes donde la parálisis de diez meses borró unos $400 millones en sueldos.

Mientras la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA realiza la tasación del predio para la liquidación judicial, Asci confirmó que la intención de Compañía Láctea Suipacha SA es hacer uso de la opción de compra cuando venza el alquiler. En ese contexto, la firma pidió descontar la inversión inicial de $1.000 millones en la negociación final.