La compañía agropecuaria con sede en La Pampa llegó a la Justicia después de reconocer problemas de deuda y acumular un fuerte deterioro financiero

Alertas internas a accionistas y una masiva deuda marcaron su declive financiero.

A pesar de ello, la compañía seguía exportando aceite de girasol orgánico a Estados Unidos.

TSP Agro entró en concurso preventivo por $8.200M de deuda, con alto riesgo de insolvencia y cheques rechazados.

TSP Agro, una compañía que en agosto de 2025 todavía exportaba aceite de girasol orgánico de alto oleico a Estados Unidos, entró en concurso preventivo después de un año en el que sus dificultades financieras pasaron de las reuniones de accionistas a los registros del sistema bancario.

De hecho, en julio pasado aparecía con alrededor de $8.200 millones de deuda financiera, obligaciones registradas con 21 entidades y una calificación crediticia mayoritariamente correspondiente a alto riesgo de insolvencia.

La situación derivó en que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°29 abrió el concurso el 16 de julio pasado, dentro de una presentación por agrupamiento que comprende también a la sociedad Tuti Ra-I y a Julián Carlos Roberts, presidente de TSP Agro, por su condición de garante de obligaciones de la compañía.

El expediente principal tramita como "TSP Agro S.A. s/Concurso Preventivo", COM 8148/2026, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°29.

La sindicatura está a cargo del Estudio Franqueiro y Asociados y los acreedores tienen hasta el 12 de noviembre para solicitar la verificación de sus créditos.

Además, el cronograma judicial fijó para el 2 de febrero de 2027 la presentación de los informes individuales y para el 23 de septiembre del mismo año, a las 11, la audiencia informativa, cuando el proceso ya deberá haber definido qué acreedores y qué montos integran la negociación concursal.

TSP Agro: cuentas bajo presión financiera

La información crediticia correspondiente a julio registra obligaciones de TSP Agro con 21 entidades financieras y de garantía.

La mayoría de las exposiciones aparecía en situación 4, categoría que el sistema financiero utiliza para clientes con alto riesgo de insolvencia.

Los principales montos corresponden al Banco Nación, con alrededor de $1.700 millones; BBVA, $1.500 millones; Banco Provincia, $1.200 millones; Supervielle, $758,4 millones; Banco de Servicios y Transacciones, $627,2 millones; Macro, $565,6 millones; y Santander, $439,7 millones.

También aparecen Comafi, Banco de La Pampa, ICBC y Patagonia, además de sociedades de garantía recíproca y otras entidades.

La misma consulta basada en registros del Banco Central muestra 182 cheques rechazados por $4.540 millones, de los cuales 181, por prácticamente el mismo monto, continuaban impagos.

Entre los documentos aparecen también cheques individuales por $100 millones, $80 millones y $50 millones.

Cuándo sonaron las alertas internas

La propia TSP Agro había llevado formalmente sus dificultades a los accionistas antes de llegar a Tribunales.

Lo hizo su directorio en agosto de 2025, cuando convocó a una asamblea extraordinaria para tratar "la deuda, próximos vencimientos y compromisos financieros y operativos asumidos por la empresa".

El punto siguiente del orden del día planteaba la necesidad de capitalización de la empresa, incluida la posibilidad de resolver un aumento del capital social.

La agenda incorporaba además la situación administrativa y jurídica del predio donde se desarrollaba la actividad industrial y su eventual traslado.

La convocatoria incluyó también el proceso de recuperación de los libros societarios por falta de entrega, el tratamiento de despidos de empleados realizados durante julio de 2025 y un pedido de rendición de cuentas a la entonces directora María Eugenia Martínez.

La secuencia documentada permite ubicar las dificultades al menos desde mediados de 2025, con deuda, vencimientos y capitalización que llegaron a la agenda formal de la sociedad; luego se acumularon cheques rechazados y finalmente se abrió el concurso preventivo de acreedores.

El negocio que siguió funcionando

Mientras aparecían esas dificultades, TSP Agro mantenía casi de manera normal su actividad industrial y exportadora.

La compañía opera en General Pico, La Pampa, donde desarrolla actividades vinculadas con el procesamiento de girasol.

En 2023, el Concejo Deliberante local autorizó por vía de excepción la habilitación en Sampayo 291, dentro del Parque de Producción, Comercio y Servicios, para elaborar aceite de girasol de alto contenido oleico orgánico y expeller integral orgánico.

La ordenanza dejó asentado que TSP Agro ya desarrollaba desde años anteriores actividades relacionadas con el cultivo, acopio y acondicionamiento de cereales y semillas y la venta mayorista de cereales.

Esa radicación industrial se proyectó sobre el establecimiento donde había funcionado Aceites Vegetales La Pampa.

Actualmente, la empresa informa actualmente que presta servicios industriales y de fasón, elabora subproductos, trabaja con cultivos con trazabilidad y desarrolla actividades de acopio, comercio exterior y canje de insumos.

La certificación de la Organización Internacional Agropecuaria correspondiente a septiembre de 2025 registra específicamente a la planta TSP Agro de General Pico para girasol, aceite de girasol y expeller de girasol.

La conexión norteamericana

Parte de esa actividad llegó al exterior, al punto que los registros internacionales de comercio exterior analizados por iProfesional identifican a TSP Agro como exportador de girasol y aceite de girasol y muestran a Estados Unidos entre sus principales mercados.

En este sentido, el 21 de agosto de 2025, TSP Agro figura como embarcador de una carga con destino a Filadelfia, Pensilvania de aceite de girasol crudo, orgánico y de alto contenido oleico, de origen argentino, bajo el código arancelario 1512.11.

El registro consigna 21.740 kilos netos, certificación OIA y el permiso de embarque 25090EC01001698T.

La operación ocurrió prácticamente al mismo tiempo que la empresa llevaba a sus accionistas el tratamiento de deuda, vencimientos y necesidad de capitalización.

Un mercado en expansión

Sin embargo esas dificultades empresarias contrastaron con el desempeño general del negocio del girasol que, entre enero y abril de este año, alcanzaron los u$s1.328 millones en exportaciones de su complejo, y llegaron a las 2,2 millones de toneladas, los mayores registros para ese período de los últimos 20 años.

El informe revela que el aceite de girasol aumentó 69% en volumen y 98% en valor frente al mismo período anterior y que la producción industrial de su planta acompañó esa evolución.

De hecho, en marzo pasado, la molienda total de girasol del país llegó a 564.630 toneladas, el mayor registro para ese mes desde 2009 y 52% por encima de marzo de 2025.

TSP Agro participa de ese negocio bajo la conducción de Julián Carlos Roberts, quien figura como presidente de TSP Agro, cargo que ya ocupaba cuando en agosto de 2025 la sociedad convocó a sus accionistas para tratar deuda, vencimientos y capitalización.

Roberts también había sido presidente cuando la sociedad todavía operaba bajo la denominación Engelhart CTP Argentina y renunció a ese puesto a fines de 2017.

Una historia de tres nombres

Dicha sociedad estuvo vinculada al banco brasileño BTG Pactual que, en el mercado local, se constituyó originalmente como BTG Pactual Commodities (Argentina) S.A. y posteriormente pasó a denominarse Engelhart CTP (Argentina) S.A.

En una asamblea extraordinaria celebrada el 2 de diciembre de 2021, la sociedad decidió adoptar su nombre actual.