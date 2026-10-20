La nueva aerolínea argentina recibió los permisos para operar sus primeras dos rutas

Joy Airline recibió el visto bueno de la Secretaría de Transporte para comenzar a volar por Argentina tanto servicios regulares como chárter

A través de la Disposición 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó oficialmente a Buenos Aires International Airlines S.A., cuya denominación comercial es Joy Airline, a explotar servicios regulares y chárter de transporte aéreo de pasajeros y cargas en el país. La habilitación faculta a la nueva compañía nacional a conectar de forma directa la ciudad de San Salvador de Jujuy con Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) y con la provincia de Córdoba, en ambos sentidos y con la posibilidad de alterar u omitir escalas.

De acuerdo con la resolución administrativa, la empresa quedó habilitada a programar vuelos no regulares y chárter orientados al turismo de contingente y al traslado de delegaciones, así como frecuencias regulares entre las tres provincias. Si bien la normativa oficial fijaba el inicio de los itinerarios regulares para los primeros días del mes, de acuerdo con la información actualizada en la página web oficial de la compañía, los vuelos comerciales comenzarán a operar de forma efectiva a mediados de noviembre.

En una primera etapa, la grilla contempla 12 frecuencias semanales entre Jujuy y Buenos Aires, y 7 frecuencias semanales conectando la provincia norteña con Córdoba. La medida se encuadra en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional para ampliar la conectividad y promover la competencia en el mercado aerocomercial.

Joy Airline, la nueva aerolínea con aviones de 50 plazas y foco en el público corporativo

A diferencia de las operadoras low cost, Joy Airline busca posicionarse con un concepto de servicio premium basado en la comodidad, la puntualidad y la flexibilidad, sin competir primariamente por tarifas mínimas. La flota inicial está compuesta por aeronaves regionales Bombardier CRJ-200 de 50 plazas, una configuración que prescinde de asientos centrales y permite agilizar de manera significativa los procesos de embarque y desembarque en pista.

Así es el avión de Joy Airline por dentro: la nueva aerolínea comenzaría a volar en noviembre

El plan comercial está diseñado especialmente para el segmento de negocios y viajes de trabajo. Al operar con aeronaves de menor porte, la empresa cubre sus costos operativos con menos de 40 pasajeros a bordo, lo que le permite ofrecer horarios ida y vuelta en el mismo día y evitar que los pasajes comprados con pocos días de anticipación alcancen los valores excesivos habituales del mercado. Para la ruta entre Buenos Aires y Jujuy, los tickets parten desde los $411.551 finales por tramo, mientras que el trayecto entre Córdoba y Jujuy inicia en $279.401.

Joy Airline: inversión millonaria, socios y los planes para conectar el interior

El desembarco de la compañía demandó una inversión inicial superior a los 20 millones de dólares aportados por capitales mayoritariamente argentinos. La estructura societaria está liderada por Juan José Maggio (exnúmero uno de la histórica aerolínea Southern Winds), quien está acompañado por los ejecutivos Eduardo Loioco, Jonathan Woodrow (con trayectoria en el mercado asegurador aeronáutico de Lloyd's of London), Oscar Segura (exdirectivo de Aerolíneas Argentinas) y Horacio Darre.

Con base operativa principal fijada en el aeropuerto de Jujuy —donde la empresa cerró un convenio provincial que garantiza un piso de ocupación—, Joy Airline proyecta incorporar entre dos y tres aeronaves anuales para extender su red de cabotaje. Entre los próximos destinos que la firma analiza sumar figuran Mendoza, Neuquén, Iguazú, San Luis y las localidades turísticas de Merlo y Villa Mercedes. Asimismo, la dirección de la firma proyecta rutas corporativas dedicadas a la industria minera y petrolera, además de futuras conexiones internacionales directas hacia países limítrofes desde aeropuertos del interior sin necesidad de hacer escala en Buenos Aires.