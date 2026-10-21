Nueva tarjeta exclusiva de Mastercard: qué beneficios tendrá la ‘World Legend’

Una de las compañías de tarjeta de crédito más populares del mundo presentó en Argentina un plástico superior con beneficios exclusivos

La compañía de servicios financieros Mastercard anunció el lanzamiento en Argentina de Mastercard World Legend, la máxima categoría de tarjetas premium de su portafolio internacional. Diseñada para el segmento de consumidores de más altos ingresos y enfocada en las experiencias personalizadas, la firma introduce además la plataforma global The Mastercard Collection, un ecosistema de beneficios y accesos preferenciales en materia de viajes, gastronomía y entretenimiento.

"El segmento afluente está evolucionando y espera propuestas cada vez más personalizadas, relevantes y centradas en las experiencias. Con World Legend y The Mastercard Collection estamos redefiniendo nuestra propuesta de valor en Argentina, acercando a nuestros consumidores el acceso a experiencias significativas y beneficios diferenciales que los conectan con aquello que más disfrutan y valoran", destacó Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard Argentina y Uruguay. La tarjeta estará disponible paulatinamente a través de los distintos bancos e instituciones emisoras del país.

Mastercard World Legend: experiencias en aeropuertos, salones VIP y asistencia de u$s1 millón

En el rubro viajes, la categoría World Legend redefine la atención en terminales aéreas tanto a nivel nacional como internacional:

Salones VIP y gastronomía en aeropuertos: La tarjeta incluye la propuesta Taste by Priceless, con acceso a salones exclusivos de la marca en más de 25 ciudades del mundo —como San Pablo, Bogotá y Ciudad de México— que ofrecen menús a la carta y espacios de relajación. En Argentina, se brindará acceso a salas premium en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque que integran control de migraciones y seguridad dentro del propio espacio, sumado al ingreso a más de 1.500 salas VIP globales.

La tarjeta incluye la propuesta Taste by Priceless, con acceso a salones exclusivos de la marca en más de 25 ciudades del mundo —como San Pablo, Bogotá y Ciudad de México— que ofrecen menús a la carta y espacios de relajación. En Argentina, se brindará acceso a salas premium en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque que integran control de migraciones y seguridad dentro del propio espacio, sumado al ingreso a más de 1.500 salas VIP globales. Fast Track: Acceso a pasillos prioritarios de embarque y control en más de 20 destinos internacionales, entre los que figuran Madrid, Barcelona, Atenas y Estambul.

Acceso a pasillos prioritarios de embarque y control en más de 20 destinos internacionales, entre los que figuran Madrid, Barcelona, Atenas y Estambul. Cobertura médica: Incorpora una póliza diferencial de Asistencia al Viajero con una cobertura de hasta USD 1 millón, la cual se activa de forma automática por el solo hecho de ser titular del plástico, sin necesidad de trámites previos.

Beneficios de Mastercard World Legend: gastronomía de alta gama y acceso preferencial a espectáculos

En el área gastronómica, la propuesta contempla la posibilidad de conseguir reservas en restaurantes de alta demanda mundial en menos de 48 horas, junto con accesos a catas de vinos privadas, menús especiales y eventos exclusivos con chefs invitados de renombre internacional.

Por su parte, la plataforma de entretenimiento ofrecerá ubicaciones premium y preventa exclusiva de entradas para conciertos y shows en vivo, sumado a experiencias de meet & greet con artistas, pruebas de sonido y recorridos por el backstage. En el plano local, los fanáticos del fútbol podrán acceder a partidos de Boca Juniors desde el Palco Oficial de la compañía ubicado en el estadio La Bombonera.