La cadena informa una facturación promedio millonaria por sucursal y proyecta recuperar la inversión en tres años. Los costos para el inversor

Abrir una franquicia de Café Martínez requiere una inversión importante, pero también ofrece la posibilidad de operar un negocio gastronómico con una marca reconocida y una estructura comercial consolidada. En 2026, la compañía informa una inversión estimada de u$s175.000 para un local tradicional, mientras que los formatos compactos pueden demandar menos capital. Sin embargo, para evaluar la rentabilidad no alcanza con conocer el costo de apertura: también es necesario analizar cuánto factura una sucursal y qué gastos debe afrontar cada mes.

La Guía Argentina de Franquicias publica una facturación promedio anual de $672 millones por local, equivalente a unos $56 millones mensuales. El dato, informado por la empresa para esa ficha comercial, constituye una referencia del negocio y no una proyección garantizada para cualquier ubicación. Las ventas dependen de la cantidad de clientes, el consumo promedio, los horarios de atención y las características de cada establecimiento.

La cadena cuenta con más de 230 unidades en Latinoamérica, según su sitio oficial, y ofrece un modelo de franquicias con acompañamiento para la apertura y la operación. La compañía busca inversores activos, dispuestos a participar en la gestión cotidiana, y exige evaluar previamente la ubicación y la viabilidad comercial del proyecto.

Cuánto factura una franquicia de Café Martínez por mes

La facturación promedio de $56 millones mensuales permite dimensionar el volumen de operaciones de una sucursal, aunque no debe confundirse con su ganancia. Ese dinero representa los ingresos por ventas antes de descontar mercadería, salarios, alquiler, servicios, impuestos y otros compromisos.

Uno de esos compromisos corresponde a los pagos a la franquiciante. Café Martínez establece regalías equivalentes al 4% de las ventas y un canon publicitario del 1%. Si se aplica ese 5% combinado a una facturación mensual hipotética de $56 millones, el desembolso sería de aproximadamente $2,8 millones.

De ese total, $2,24 millones corresponderían a regalías y $560.000 a publicidad. El cálculo es ilustrativo y supone que ambos porcentajes se aplican sobre la misma base de ventas; el contrato debe precisar cómo se determinan los importes. Además, estos pagos representan solamente una parte de los costos de funcionamiento.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Café Martínez

En su página oficial, Café Martínez informa una inversión estimada de u$s175.000 para locales tradicionales de al menos 100 metros cuadrados. La propuesta contempla atención con camareros y mesas o modalidades de autoservicio, según el proyecto.

En una entrevista publicada por El Cronista en junio de 2026, Daniel Ruiz, gerente de Desarrollo Nacional de la compañía, explicó que los formatos compactos pueden comenzar en aproximadamente USD 90.000. Para establecimientos tradicionales con servicio completo, señaló una inversión de entre u$s180.000 y u$s200.000, dependiendo de las condiciones del inmueble.

El ejecutivo detalló que el derecho de ingreso asciende a u$s5.000 y que el desarrollo integral del proyecto representa otros u$s3.000. El resto de la inversión contempla conceptos como obra civil, equipamiento, mobiliario, cartelería, sistemas, habilitaciones y mercadería inicial. La cotización definitiva se elabora para cada ubicación.

Cuáles son los principales gastos de una cafetería

El alquiler es uno de los factores decisivos para la rentabilidad, especialmente en zonas comerciales de alto tránsito. A eso se suman los salarios y las cargas laborales del personal, la compra de café y alimentos, los servicios, los impuestos y el mantenimiento de las instalaciones.

La cantidad de empleados depende del tamaño del establecimiento y de su actividad, pero la compañía señaló que un local promedio funciona con ocho o nueve trabajadores, aunque las sucursales pueden emplear entre ocho y 16 personas.

Para estimar el resultado económico, un potencial franquiciado debería solicitar información sobre los siguientes conceptos:

Ventas esperadas: cantidad de operaciones diarias y consumo promedio.

Mercadería: costo de los productos vendidos y margen bruto.

Personal y alquiler: principales gastos de funcionamiento.

Regalías y publicidad: pagos periódicos establecidos por contrato.

Capital de trabajo: fondos necesarios para sostener la actividad.

En cuánto tiempo se recupera la inversión

Café Martínez utiliza como referencia un plazo de recupero cercano a los 36 meses. Se trata de una estimación comercial que puede variar según el volumen de ventas, el alquiler, el costo de la mercadería y la eficiencia operativa.

Para entender qué implica ese objetivo, una inversión de u$s175.000 debería generar un flujo neto acumulado equivalente a ese capital durante tres años. Distribuido de manera uniforme, representaría alrededor de u$s4.860 mensuales, aunque en la práctica los resultados pueden fluctuar y deben contemplarse impuestos, reinversiones y otros desembolsos.

La compañía también informa contratos iniciales de cinco años, renovables bajo determinadas condiciones. Por eso, antes de avanzar resulta fundamental analizar las proyecciones de ventas, el plazo contractual y los escenarios en los que la facturación resulte inferior a la esperada.

En definitiva, la facturación promedio de una franquicia de Café Martínez permite medir la escala del negocio, pero no determina por sí sola su rentabilidad. La diferencia entre vender mucho y recuperar la inversión depende de cuánto dinero queda disponible después de cubrir todos los costos.