El colapso de ventas que padece el supermercadismo forzó la transferencia de un punto comercial en el norte. El destino de 40 empleados

Esto es parte de una reestructuración nacional que incluye despidos por goteo y ajustes en sus tiendas.

ChangoMás cierra una sucursal en Chaco por recesión. Se vende a un empresario local, manteniendo los empleos.

La merma que muestra la venta en grandes superficies comercialescomplica la operatoria en el supermercadismo, impactando a los principales nombres del sector. n el nordeste de la Argentina, y a la par de lo que ocurrió recientemente con Musimundo, la cadena ChangoMás —controlada el Grupo De Narváez— concretará este sábado 24 el cierre definitivo de su sucursal ubicada en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, en la provincia del Chaco, tras 13 años de actividad ininterrumpida. La decisión empresarial se inscribe en un escenario de profunda recesión económica, la retracción del consumo masivo en góndola y una caída en los niveles de facturación que se viene haciendo sentir de la peor forma en el sector de los supermercados.

La operación en la segunda ciudad más poblada del Chaco no contempla el desmantelamiento inmediato del salón de ventas ni el abandono del inmueble, sino la venta del activo a un empresario supermercadista de la zona.

Así, fuentes locales indicaron que el hipermercado continuará funcionando con la denominación y la marca actual únicamente hasta este sábado, momento en que concluirá de forma oficial su etapa bajo el control directo de la cadena.

En lo que respecta al impacto sobre el empleo, el comprador privado asumió el compromiso formal de incorporar a la totalidad de los más de 40 trabajadores que integran la planta de personal registrada. Se trata de una medida clave que permitiría amortiguar la pérdida de puestos de trabajo directos durante el traspaso de firmas y la transición administrativa.

El esquema de despidos por goteo en ChangoMás

En el nicho de los supermercados afirman que el cierre de la boca de expendio en suelo chaqueño no representa un hecho aislado ni un imprevisto operativo, sino el corolario de un extenso proceso de reestructuración silenciosa que ChangoMás viene ejecutando en todo el país.

De acuerdo con datos generados por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y filiales provinciales del gremio mercantil, ChangoMás habría desvinculado a un número estimado de entre 530 y 650 trabajadores en todo el territorio nacional entre el inicio de 2025 y el corriente octubre.

A diferencia de otros competidores del rubro minorista que optaron por la bajada masiva e intempestiva de persianas, la compañía aplicó durante todo 2025 un ajustado esquema de despidos por goteo y divididos en tandas reducidas.

Dicho mecanismo evitó la apertura inmediata de procesos de crisis y, señalan en el sector, redundó en el recorte de entre 250 y 300 empleos directos a lo largo de ese año.

Las cesantías afectaron a sucursales de San Juan (con casi 30 bajas contabilizadas en la sucursal de Rivadavia), el Gran Buenos Aires (con foco en La Plata, Avellaneda, San Justo, Moreno y Lomas de Zamora) y puntos de venta en Rosario, Paraná, Tucumán y Bahía Blanca.

El achique en lo que va de 2026

En el arranque de 2026 se profundizó el plan de ajustes aplicado por la red de supermercados. A fines de febrero y durante los primeros días de marzo, la cadena ejecutó una segunda ola de desvinculaciones coordinadas a nivel nacional que dejó entre 200 y 300 trabajadores despedidos en más de 20 establecimientos.

En paralelo, la contracción en la venta de alimentos y bebidas —que registró derrumbes de entre el 20% y el 25% en el canal tradicional de supermercados— llevó a la empresa a disponer la reconfiguración física de sus salones para recortar costos fijos de electricidad, logística, limpieza y mantenimiento.

En línea con eso, la firma avanzó con el cierre de sectores no alimentarios como electrodomésticos, bazar, textil e indumentaria. Y redujo la superficie útil de comercialización, lo cual forzó la unificación de tareas donde repositores pasaron a cubrir líneas de caja bajo esquemas de dotaciones mínimas.

El cese de operaciones en Sáenz Peña consolida el repliegue de grandes marcas con presencia nacional sobre las provincias del norte. En las últimas semanas, la salida de la cadena Musimundo provocó la baja definitiva de locales en Chaco, Corrientes y Misiones.

La decisión impactó en 15 empleados, que hoy se mantienen en una situación de extrema incertidumbre por salarios adeudados y liquidaciones indemnizatorias pendientes.

Efecto contagio e incertidumbre en la región

En ciudades vecinas como Posadas, en Misiones, donde funcionan dos hipermercados bajo la bandera de ChangoMás —uno ubicado sobre la avenida Tacuarí y otro en las inmediaciones de la ex ruta 213—, la medida dispuesta en la plaza chaqueña encendió de inmediato las alarmas entre los cientos de empleados que dependen de la firma.

Empleados y delegados del sector comercial aseguran que la disminución del flujo de clientes y el bajón en las ventas alcanzaron niveles que no se habían experimentado anteriormente. Semejante contexto incrementa la preocupación por la estabilidad laboral a corto plazo y el sostenimiento comercial de los puntos de venta.

La sucesión de cierres y traspasos entre firmas de alcance nacional plantea severos interrogantes sobre la dinámica comercial del norte. Aunque la absorción por parte de un privado local permita preservar las fuentes laborales en Sáenz Peña, la salida de marcas tradicionales de las principales ciudades de Chaco, Corrientes y Misiones expone la gravedad de la recesión que afecta al consumo masivo.