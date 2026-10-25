El grupo uruguayo negocia adquirir una antigua y tienda por departamentos en Rosario mientras amplía su red comercial y sus inversiones inmobiliarias

El grupo empresario uruguayo dueño de la cadena de indumentaria Indian, que desembarcó en la Argentina con una propuesta de moda a precios accesibles, avanza con una nueva operación para ampliar sus negocios en el país.

Lo hace después de haberse instalado en la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del interior, siempre de la mano del Grupo Chic Parisien, que ahora negocia la compra de un histórico edificio comercial de Rosario, donde durante décadas funcionó una de las tiendas por departamentos más tradicionales de esa ciudad.

Se trata del inmueble de La Favorita, ubicado en la esquina de Córdoba y Sarmiento, en pleno centro rosarino y, si bien la operación todavía no está cerrada, el grupo ya pagó u$s50.000 para obtener una preferencia en las negociaciones con los propietarios.

También realizaron inspecciones en las instalaciones y trabajan en la constitución de una sociedad argentina que podría concretar la adquisición.

La negociación se suma a la expansión que Indian viene desarrollando desde fines de 2024 en el mercado argentino y tiene un antecedente inmobiliario relevante como fue la compra del edificio de Florida y Perón, en la Capital Federal, donde instaló una de sus tiendas de mayor tamaño y en donde años atrás funcionó un mega local de Falabella.

Los pasos de una adquisición todavía abierta

Las conversaciones para desembarcar en Rosario involucran a los empresarios de Chic Parisien y a Compañía de Asturias, la sociedad propietaria del edificio, vinculada con los descendientes de la familia García, fundadora de La Favorita.

El desembolso de esos u$s50.000 permitió a los interesados obtener una preferencia para continuar las negociaciones, aunque ese pago no constituye una compraventa definitiva ni establece por sí mismo el precio del inmueble.

Entre fines de agosto y principios de septiembre pasado, representantes del grupo uruguayo viajaron a Rosario para recorrer las instalaciones y evaluar sus condiciones.

Del lado vendedor también se avanzó con la actualización de los planos de agrimensura y otras gestiones administrativas necesarias para una eventual transferencia.

El paso más reciente corresponde a la preparación de una sociedad local que actuaría como compradora como parte de un deal que continúa abierto y en el que todavía restan acordar las condiciones definitivas de la operación inmobiliaria.

Un edificio ligado a la historia del comercio

La Favorita fue una de las grandes tiendas por departamentos de Rosario cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX, cuando los hermanos españoles Ramón y Ángel García desarrollaron un comercio que terminó convirtiéndose en una referencia para el consumo de la ciudad.

En 1929 se inauguró el edificio de Córdoba y Sarmiento, concebido para albergar una gran tienda que reunía diferentes categorías de productos.

El inmueble figura en el Inventario y Catalogación de Edificios y Sitios de Interés Patrimonial de Rosario, donde aparece identificado como Tienda La Favorita, dentro de un Área de Protección Histórica.

Durante décadas, el establecimiento fue uno de los principales comercios tradicionales del centro rosarino que posteriormente fue ocupado también por la cadena chilena Falabella, que lo mantuvo como parte de sus operaciones argentinas hasta retirarse del país en 2021.

Esa salida dio paso a un proyecto de recuperación comercial que permitió reabrir el inmueble en 2023, con locales de diferentes marcas y espacios gastronómicos y con la explotación comercial a cargo de Onatisur, una firma rosarina que había asumido un contrato previsto hasta octubre de 2027.

Sin embargo, durante el primer semestre de este año surgieron diferencias entre la operadora y Compañía de Asturias, propietaria del edificio al punto que los conflictos contractuales, acompañados por dificultades comerciales y problemas de funcionamiento, desembocaron en la finalización anticipada del acuerdo y el posterior cierre del establecimiento.

La salida de Onatisur permitió a los propietarios avanzar con nuevos interesados, entre ellos el grupo uruguayo.

De empresa familiar a una cadena regional

Detrás de Indian aparece Enrique Manhard, empresario nacido en Viena que llegó a Uruguay cuando tenía tres años.

Su familia comenzó a desarrollar actividades comerciales vinculadas con la moda y los textiles en Montevideo, donde sus padres iniciaron un negocio que se convertiría en el origen del grupo.

Sobre esa actividad familiar, Manhard desarrolló Chic Parisien, que comenzó a operar como cadena de indumentaria en la segunda mitad del siglo XX y que, con el paso del tiempo, incorporó nuevas marcas y formatos comerciales hasta convertir a Indian en su principal negocio.

La marca nació en 2007 y fue ganando participación dentro del grupo mediante una propuesta de moda accesible, variedad de productos y renovación de colecciones.

Actualmente, la presentación institucional de Indian informa que posee más de 40 tiendas en Uruguay.

Además mantiene operaciones regionales en Argentina y Paraguay como parte de un plan de crecimiento internacional que comenzó en este último país, donde abrió tiendas propias en 2016, y posteriormente se extendió hacia el mercado local.

La compañía también ha desarrollado vínculos comerciales en otros mercados latinoamericanos mediante acuerdos de distribución, una modalidad diferente de la apertura de establecimientos propios.

Un aceitado modelo de negocios

Su estructura comercial se apoya en una red internacional de proveedores, principalmente asiáticos.

La empresa trabaja con diseños propios y producción encargada a terceros, un esquema que le permite desarrollar colecciones de indumentaria y otras categorías de productos sin depender exclusivamente de fábricas propias.

La estructura incluye indumentaria femenina y masculina, productos infantiles, lencería, accesorios y artículos para el hogar y la incorporación de Indian Home, dedicada a muebles y decoración, permitió ampliar la oferta y desarrollar tiendas que reúnen diferentes categorías.

En este contexto, la Argentina se convirtió en uno de sus mercados de expansión en el cual desembarcó en noviembre de 2024 y desde entonces amplió su presencia mediante aperturas en calles comerciales tradicionales y centros de compras.

Actualmente, la marca tiene establecimientos en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Corrientes y Neuquén, entre otras plazas.

Una de las inversiones más importantes de esa expansión fue la adquisición del edificio ubicado en Florida y Perón, en el microcentro porteño, donde anteriormente funcionaron Gath & Chaves y Falabella y en donde inauguró en septiembre de 2025 una tienda de gran superficie que combina indumentaria, accesorios y productos para el hogar.

La apuesta por las grandes superficies

La compra de ese inmueble constituye un antecedente directo de la operación que ahora negocia en Rosario y también permite comprender el tipo de establecimientos que Indian viene desarrollando en la Argentina.

La compañía combina locales tradicionales de indumentaria con formatos de mayor superficie, donde incorpora productos para el hogar y decoración.

En Rosario, además de las conversaciones por La Favorita, Indian tiene previsto instalar un establecimiento sobre la peatonal Córdoba al 1000, en espacios anteriormente ocupados por Casa D'Ricco y la óptica Schellhas, pero cuya apertura fue postergada hacia 2027.

La compañía también proyectó su llegada a Portal Rosario, el centro comercial ubicado en la zona norte de la ciudad, como parte de la incorporación de nuevas marcas internacionales.

En el caso de La Favorita, el inmueble posee protección patrimonial municipal, por lo que cualquier intervención edilicia deberá considerar las disposiciones aplicables a su conservación.