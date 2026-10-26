Desafectó casi 10.000 m² de la estación Delta, en Tigre, tras haberse determinado que el predio dejó de ser necesario para la operación ferroviaria

Esto permite su eventual venta, al no ser ya necesario para operaciones.

El gobierno liberó un terreno del Tren de la Costa en Tigre de uso ferroviario.

El gobierno nacional liberó del uso ferroviario un terreno de 9.247,14 metros cuadrados vinculado al Tren de la Costa y ubicado dentro del cuadro de la estación Delta, en la localidad bonaerense de Tigre.

Se trata de una decisión que deja al inmueble en condiciones de avanzar hacia una eventual venta después de que las empresas ferroviarias estatales determinaron que ya no resulta necesario para la operación.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, formalizó la decisión mediante la Resolución 1852/2026, publicada este lunes 26 de octubre en el Boletín Oficial.

El inmueble está identificado como CIE 0600076108/17 y se encontraba asignado a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA).

Si bien la resolución todavía no convoca una subasta, Economía decidió retirar la afectación ferroviaria que pesaba sobre el inmueble y establecer, al mismo tiempo, las condiciones que deberá cumplir la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) "ante una eventual enajenación".

Es decir, el Gobierno completó así el paso necesario para separar el terreno de la operación ferroviaria y habilitar que posteriormente pueda definirse otro destino para el predio.

Un activo que pierde status ferroviario

El procedimiento comenzó por iniciativa de la AABE, que solicitó a la Secretaría de Transporte gestionar la desafectación del uso y la operatividad ferroviaria de los 9.247,14 metros cuadrados.

Para avanzar, el Gobierno necesitaba determinar previamente si ese espacio seguía siendo necesario para prestar el servicio.

En ese sentido la Operadora Ferroviaria Sociedad Anónima (SOFSA) concluyó que el sector no se encuentra afectado al uso ni a la operación ferroviaria; estableció que en el predio no existen obras en ejecución ni proyectos de intervención que comprendan al inmueble y señaló que no había reparos para que se realizaran actos de disposición o se avance eventualmente con su enajenación.

Como ADIFSA tampoco formuló objeciones, Economía retiró formalmente la afectación ferroviaria aunque le puso condiciones al paso siguiente al sostener que si la AABE avanza con la enajenación, la mensura y el deslinde del perímetro deberán realizarse con intervención de ADIFSA y respetar las restricciones, afectaciones y condiciones informadas por la Gerencia de la Línea Mitre de SOFSA.

Un modelo que nació mezclando trenes y tierras

El vínculo del inmueble con el Tren de la Costa se remonta al origen del proyecto, al punto que el croquis incorporado como anexo de la nueva resolución establece que el terreno había sido originalmente concesionado a Tren de la Costa Sociedad Anónima mediante el contrato aprobado por el Decreto 204/1993.

Esa concesión tenía una particularidad que permite entender la importancia de los activos inmobiliarios asociados al corredor ya que el negocio no se limitaba al transporte de pasajeros.

La Licitación Pública Nacional e Internacional 2145/90 comprendía tanto la explotación del sistema ferroviario entre Mitre II y la ex estación Delta como la explotación comercial de las áreas aledañas.

Ferrocarriles Argentinos preadjudicó la licitación en 1991 a Sociedad Comercial del Plata y, en septiembre de 1992, se aprobó la propuesta de adjudicación y el proyecto de contrato correspondiente al corredor.

Como parte de ese proceso, Sociedad Comercial del Plata constituyó Tren de la Costa Sociedad Anónima y el contrato fue celebrado el 7 de octubre de 1992 y aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 204 del 11 de febrero de 1993.

El esquema combinaba la rehabilitación del ramal, la reimplantación del sistema ferroviario, la operación del servicio y un proyecto arquitectónico y urbanístico sobre la zona atravesada por el recorrido.

La caída de la concesión cambió el control

Pero ese esquema privado terminó dos décadas después, más precisamente a partir del 3 de junio de 2013, cuando el entonces Ministerio del Interior y Transporte dictó la Resolución 477/2013 y rescindió el contrato de Tren de la Costa S.A. por incumplimientos de las obligaciones contractuales de la concesionaria.

La norma instruyó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), y a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (AIF), a realizar un inventario detallado de los bienes integrantes de la concesión y formalizar su toma de posesión.

Al mismo tiempo, asignó a la Operadora Ferroviaria estatal (OFSE), la operación integral de una concesión que comprendía tanto la explotación ferroviaria como la explotación comercial de las áreas aledañas.

A partir de ese momento, los bienes quedaron sujetos a una reorganización bajo control estatal, mientras el servicio ferroviario continuó funcionando.

De hecho, el terreno ahora desafectado permaneció dentro del cuadro ferroviario de Delta hasta el procedimiento impulsado ahora por AABE.

Ya en septiembre de 2025, Economía ya había desafectado del uso ferroviario otros 51.563,63 metros cuadrados ubicados en el Parque de la Costa, también dentro del cuadro de la estación Delta de Tigre, según la resolución del Boletín Oficial de septiembre de 2025.

Si bien se trata de un activo diferente, el antecedente resulta relevante porque siguió una secuencia semejante si se recuerda que la AABE intervino sobre el inmueble, las áreas ferroviarias analizaron las restricciones existentes y Economía terminó desafectándolo.

Además, ambos movimientos alcanzan superficies que, sumadas únicamente para dimensionar la escala de los activos involucrados, representan 60.810,77 metros cuadrados, algo más de seis hectáreas dentro del cuadro de Estación Delta.