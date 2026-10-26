El gigante chileno se desprenderá de parte de sus operciones locales, aunque invierte u$S200 millones en Misiones y acelera su expansión regional

Arauco, uno de los mayores grupos foresto industriales de la Argentina, abrió formalmente la puerta a la venta de activos en el país.

La filial local llevó a una Asamblea General Extraordinaria la autorización para transferir bienes de la sociedad, un movimiento que pone bajo revisión parte de un patrimonio construido durante décadas y que incluye 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio.

El proceso se habilitó en una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que se llevó a cabo el pasado 19 de octubre, a las 12, en Avenida Belgrano 687, en la Ciudad de Buenos Aires.

El segundo punto del orden del día estableció la "consideración y eventual aprobación de la venta de activos de propiedad de la Sociedad", seguido por el otorgamiento de las autorizaciones correspondientes.

Tras la decisión, el próximo movimiento del grupo será determinar qué bienes quedan fuera de las prioridades y pueden pasar a manos de terceros, dentro de una estructura que combina tierras, bosques, plantas industriales, instalaciones logísticas y otros inmuebles.

Patrimonio forestal e infraestructura industrial de Arauco en Argentina

El Reporte Integrado 2025 de Arauco permite dimensionar la presencia de la compañía en el país, en donde registra 264.111 hectáreas de patrimonio forestal propio, de las cuales 144.311 hectáreas corresponden a patrimonio productivo y otras 119.800 a patrimonio nativo.

Esa estructura forestal de Arauco abastece una cadena industrial que produce celulosa, madera aserrada, paneles y energía a partir de biomasa.

La presencia territorial del grupo se extiende principalmente por Misiones y la región del Delta del Paraná, aunque su núcleo industrial está concentrado en la planta de celulosa de Puerto Esperanza y el complejo de Puerto Piray, además de contar con instalaciones industriales en otras provincias.

En el caso de las plantaciones productivas, abastecen directamente a las fábricas, mientras una porción relevante de las tierras está destinada a conservación, a lo cual se suman los inmuebles e instalaciones acumulados durante décadas de expansión.

La provincia que más inversiones concentra

El reordenamiento patrimonial de Arauco coincide con un programa de modernización del grupo de cerca de u$s200 millones en la planta de Puerto Esperanza una de las principales operaciones industriales que posee en la Argentina.

El proyecto comprende actualización tecnológica, modernización de equipos y mejoras de infraestructura destinadas a extender la vida útil de la fábrica y elevar su competitividad.

Una de las principales incorporaciones fue un nuevo turbogenerador con una potencia cercana a los 40 MW, que reemplazó al equipo original de 32 MW y que permite que la planta de celulosa se autoabastezca prácticamente en un 100% mediante generación propia y llevó a Arauco Argentina a obtener la condición de autogenerador dentro del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De Alto Paraná a un gigante regional

Cabe recordar que Puerto Esperanza representa uno de los activos históricos de la compañía en el país y en donde funciona la planta de celulosa de la antigua Alto Paraná, empresa creada en la década de 1970 que se convirtió en uno de los pilares de la actividad forestal de Misiones antes de quedar integrada a Arauco.

A partir del ingreso de Arauco a esa empresa, durante la década de 1990, comenzó un proceso que posteriormente consolidó sus negocios forestales e industriales locales bajo una misma estructura.

En la actualidad, Arauco forma parte de Empresas Copec, conglomerado chileno vinculado al grupo Angelini, y su actividad comprende forestación, celulosa, madera, paneles y generación de energía, con operaciones distribuidas en diferentes mercados.

En la Argentina desarrolló un modelo integrado que conecta plantaciones propias con las fábricas abastecidas por esa materia prima.

La cadena comienza en los bosques y continúa con celulosa, madera procesada, paneles y generación energética.

Esa integración convirtió a Arauco en uno de los protagonistas de mayor escala de la forestoindustria argentina y colocó a Misiones en el centro de sus operaciones locales.

La competencia también acelera inversiones

Ese mapa forestal regional tiene otro protagonista chileno de peso como es CMPC, que opera en la Argentina a través de Bosques del Plata y posee activos forestales principalmente en Corrientes y Misiones.

Los dos grupos participan de una industria que tiene en el nordeste argentino una de sus principales bases productivas y que, al mismo tiempo, atraviesa un ciclo de grandes inversiones en Brasil.

La competencia regional adquirió otra dimensión con los proyectos de nuevas plantas de celulosa y con Brasil concentrando la mayor apuesta

De hecho, Arauco construye en Mato Grosso do Sul el Proyecto Sucuriú, una nueva planta de celulosa que demandará aproximadamente u$s4.600 millones y constituye la mayor inversión realizada por la compañía desde su creación.

El complejo tendrá capacidad para producir 3,5 millones de toneladas de celulosa por año y el grupo prevé comenzar sus operaciones hacia fines de 2027.

En el caso de Argentina, la autorización para vender activos coloca ahora el foco sobre qué parte del patrimonio será considerada secundaria, además de determinar el verdadero alcance del movimiento iniciado por Arauco.