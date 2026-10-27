Concesionario Mercedes-Benz colocó más de $3.000 millones en obligaciones negociables

Taraborelli Patagonia debutó en el mercado de capitales. Destinará los fondos a financiar clientes, sostener su operación y refinanciar deuda

Taraborelli Patagonia, concesionaria oficial de Mercedes-Benz de Grupo Taraborelli, concretó su primera emisión de Obligaciones Negociables (ON) PyME por un valor nominal de $3.087.272.725, según confirmó la compañía a iProfesional. Los recursos se destinarán a capital de trabajo, refinanciación de pasivos y financiación de operaciones comerciales, en un negocio vinculado con la demanda de transporte y servicios de Vaca Muerta.

La colocación, correspondiente a la Serie I, superó los $2.000 millones previstos como monto base y quedó por debajo del máximo ampliable autorizado de $4.500 millones. La empresa calificó como "muy positiva" la recepción del mercado.

La operación coincide con los 40 años del grupo empresario, cuyos negocios abarcan vehículos, maquinaria agrícola, logística, leasing, alquiler de vehículos y servicios especializados. Taraborelli Patagonia comercializa automóviles, utilitarios y camiones Mercedes-Benz, además de brindar mantenimiento, posventa y repuestos originales en Neuquén, Añelo y San Carlos de Bariloche.

En una entrevista exclusiva con iProfesional, Mariano Colinas, gerente general de Grupo Taraborelli, explicó las razones del ingreso al mercado de capitales.

"Esta operación nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento tradicionales y acceder a herramientas de mediano plazo. Además, contribuye a optimizar el perfil de vencimientos de la compañía, al reemplazar pasivos financieros de corto plazo por deuda estructurada a 24 meses", señaló.

"De esta manera, consolida un balance equilibrado, reduce el costo financiero promedio y fortalece nuestra liquidez interna, otorgándonos mayor flexibilidad para potenciar la actividad comercial sin comprometer la solvencia patrimonial", agregó.

Taraborelli Patagonia colocó más de $3.087 millones en la nueva emisión de obligaciones negociables (Gentileza Grupo Taraborelli)

El ejecutivo detalló cómo utilizarán el dinero obtenido. "Aproximadamente un 33% se destinará a capital de trabajo en el país para financiar las operaciones ordinarias. Otro 33% se enfocará en la reprogramación y refinanciación de pasivos de corto plazo. El 34% restante se dirigirá al financiamiento de operaciones comerciales, incluyendo planes de financiación para nuestros clientes en la adquisición de unidades y repuestos".

El funcionamiento de las obligaciones negociables supone que una empresa recibe fondos de inversores y se compromete a devolver el capital y pagar intereses. Según el comunicado de la compañía, Banco Comafi y Banco de Galicia y Buenos Aires garantizan el 100% del capital y los intereses de esta emisión. También participan como organizadores y colocadores.

Los títulos están denominados en pesos y tienen un plazo de 24 meses desde la emisión y liquidación. La tasa nominal anual es variable y se calcula trimestralmente sumando un punto porcentual a la TAMAR Privada, margen que surgió de la licitación pública. Por lo tanto, el interés dependerá de la evolución de esa referencia.

Los intereses se pagarán trimestralmente y el capital se devolverá en tres cuotas, a los 18, 21 y 24 meses. La operación se encuadra en el régimen de oferta pública con autorización automática por su bajo impacto de la Comisión Nacional de Valores. El monto definitivo dependerá del resultado de la colocación.

Vaca Muerta impulsa la demanda y la posventa gana espacio en Añelo

Colinas vinculó las perspectivas del concesionario con la demanda de transporte y logística pesada de la región. Aunque no precisó qué porcentaje de las ventas corresponde a Vaca Muerta, explicó el alcance de esa relación.

"La actividad vinculada con Vaca Muerta constituye un segmento relevante del negocio. El análisis de las ventas del concesionario evidencia una participación significativa de clientes cuyas actividades se encuentran directa o indirectamente relacionadas con el desarrollo de las industrias hidrocarburífera, minera y energética", sostuvo.

Entre ellos mencionó empresas de ingeniería y construcción, proveedores de soluciones industriales y ambientales, alquiler de equipos y maquinaria, transporte de cargas y personal, y servicios logísticos.

"En este sentido, la composición de la cartera de clientes refleja una claro sesgo hacia empresas que integran la cadena de valor de Vaca Muerta, ya sea mediante la ejecución directa de proyectos o a través de la prestación de servicios necesarios para el desarrollo y la continuidad de sus operaciones", señaló.

Según Colinas, Taraborelli Patagonia tiene 93 personas, distribuidas entre 87 en Neuquén y seis en Bariloche. La primera concentra la actividad operativa. Recientemente habilitó otra sede en Añelo para reforzar la atención en la zona petrolera.

"Este nuevo establecimiento permitirá brindar servicios de posventa y asistencia a nuestros clientes en la zona, fortaleciendo nuestra capacidad de respuesta y cercanía con sus necesidades operativas", explicó.

El ejecutivo reconoció un escenario de reacomodamiento macroeconómico y "contracción selectiva", junto con desafíos de modernización tecnológica y reconversión energética. Sin embargo, considera que el negocio regional tiene condiciones para sostenerse.

"La constante actividad de los sectores minero, energético y de Oil & Gas en Vaca Muerta funciona como un escudo anticíclico que sostiene una demanda de camiones y vehículos superior a la media. Asimismo, la mayor fluidez en la oferta de unidades importadas y de producción nacional nos permite diversificar el stock y competir con planes financieros a medida", afirmó.

Para Colinas, "el mercado actual exige mayor precisión y un enfoque consultivo en la venta". Su expectativa de crecimiento se apoya en el desarrollo comercial, los repuestos originales y los servicios de posventa de alta complejidad.

Para los próximos dos años, el objetivo abarca tanto las ventas como la atención de las unidades que ya están en circulación. "Nuestros objetivos estarán orientados a seguir consolidando el desarrollo comercial de Taraborelli Patagonia, fortalecer la provisión de repuestos originales y continuar potenciando los servicios de posventa, acompañando las necesidades de los sectores productivos de la región", concluyó.