Por menor venta y costos altos, Vea cierra dos sucursales en San Juan y Neuquén

Tras bajar persianas en puntos de venta en el territorio bonaerense, Mendoza y Tucumán, la firma le puso echa de cierre a dos súper. Los detalles

La retracción sostenida que muestra el consumo masivo, la presión que ejercen los costos siempre en alza, y las dificultades para renegociar contratos de alquiler continúan acelerando la crisis que padecen buena parte de las cadenas que operan en la Argentina. En semejante en medio de la crisis de los supermercado en Argentina, la cadena de supermercados Vea, propiedad del grupo chileno Cencosud, sigue aplicando ajustes a su estructura comercial en el país y desactivando aquellas sucursales que considera en merma comercial. La decisión se enmarca en un proceso de reducción de puntos de venta que se profundizó de 2025 a esta parte con cierre de puntos de venta en las provincias de Buenos Aires —Castelar, Moreno, San Pedro y La Plata—, Catamarca, Mendoza y Tucumán, además de la sede de Villa Krause, en San Juan. Ahora, la compañía prevé el cierre de otras dos sucursales en San Juan y Neuquén, en una medida que complica el contexto laboral en esos distritos.

En San Juan, la empresa notificó el cese de operaciones de la boca ubicada en la esquina de República del Líbano y Alvear, en el departamento de Rawson. La sucursal dejará de funcionar antes de que concluya este mes. La medida impactará de lleno en 12 empleos, y la decisión ya activó la resistencia de la representación local del Sindicato Empleados de Comercio (SEC).

Vea reduce presencia en San Juan

La conducción del SEC sanjuanino confirmó que la firma inició conversaciones con el personal para evaluar posibles reubicaciones en otras dependencias de la cadena dentro de la provincia. Sin embargo, la dirigencia sindical aclaró que ese cambio no será automático.

Según fuentes locales, la secretaria general del SEC, Mirna Moral, detalló que la empresa transmitió un concepto favorable sobre el desempeño del plantel. "Existe una valoración positiva del personal que trabaja actualmente en la sucursal de Rawson", aseguró.

El cierre de esta boca de expendio representa un nuevo capítulo en el proceso de repliegue que Vea atraviesa en suelo sanjuanino. A mediados de julio, el gremio había reportado la apertura de un esquema de retiros voluntarios enfocado en trabajadores con mayor antigüedad y próximos a jubilarse.

Este movimiento se suma al antecedente de fin del año pasado, cuando Cencosud concretó el cierre definitivo de la sucursal de Villa Krause. En aquel momento, los 16 empleados involucrados resolvieron su salida mediante una combinación de despidos indemnizados, traslados y retiros voluntarios.

La medida en Rawson se suma además a la reciente clausura del patio de comidas del supermercado de la firma en la capital provincial, en una medida que derivó en la pérdida de 20 puestos de trabajo directos.

También se prevé un cierre en Neuquén

En paralelo, Cencosud le puso fecha límite a su operación en Neuquén capital. La sucursal de la red bajará sus persianas el próximo sábado 31 de octubre. La decisión afectará a un plantel de 22 trabajadores que registran antigüedades que van desde un año hasta dos décadas de relación laboral.

La notificación fue transmitida telefónicamente al Centro de Empleados de Comercio (CEC) por parte del área de Recursos Humanos de la empresa. El secretario general del gremio mercantil neuquino, Ramón Fernández, transmitió detalles de lo fijado por la cadena.

"Según lo informado por la empresa, uno de los principales motivos del cierre sería la imposibilidad de alcanzar un acuerdo por el alquiler del inmueble donde funciona la sucursal. También se habría señalado la caída de las ventas como parte del escenario que atraviesa el establecimiento", afirmó.

Los propios trabajadores habían comenzado a detectar señales de alerta semanas atrás al registrar una merma en el volumen de mercadería que ingresaba al depósito. Ante este panorama, indicaron medios neuquinos, el gremio solicitó a la compañía el envío de "preliquidaciones" para verificar el cálculo de los montos antes de la salida definitiva.

De acuerdo con lo manifestado por fuentes del supermercadismo patagónico, la intención de la firma es abonar el 100% de las indemnizaciones.

En Neuquén, la opción de reubicar al personal en otros activos de la marca aparece condicionada. Fernández explicó que esa alternativa resulta compleja debido a la situación operativa de otras unidades de la compañía y a la falta de capacidad para absorber nuevos trabajadores dentro de la estructura local.

El plan de ajuste de Cencosud

Las bajas de persiana en San Juan y Neuquén se encuadran en una estrategia más amplia de ajuste geográfico impulsado por la casa matriz trasandina.

En esa línea, y tras bajarse de la disputa por la compra de los activos de Carrefour en la Argentina, Cencosud aceleró el cierre de superficies comerciales de menor rendimiento.

En los últimos meses, la firma cerró locales de Vea en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires y ejecutó recortes en plazas como Luján y Bahía Blanca.

El plan de achique también registró movimientos similares en las provincias de Catamarca, Mendoza y Tucumán, en un marco de revisión permanente de sus costos fijos y de la rentabilidad de cada punto de venta.