Impuestos, regulación, fondos para conectividad y piratería dominan la agenda de reclamos de las empresas de cable, internet y de telefonía celular

Menos presión impositiva; reglas estables para sostener las inversiones; una revisión del Fondo de Servicio Universal (FSU); simplificación normativa y una respuesta más contundente del Estado y la Justicia contra la piratería.

Esos temas forman parte de la agenda actual de reclamos que las empresas de telecomunicaciones de la Argentina intentan conversar con el gobierno del presidente Javier Milei para poder liberar el camino de trabas e incrementar las inversiones.

El pedido de empresas de telecomunicaciones al Gobierno: menos impuestos y reglas claras

Por lo menos así surge de analizar las posturas que las empresas del sector pusieron sobre la mesa durante el primer día de la 36ª edición de Jornadas Internacionales que organiza la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) y la Cámara Argentina de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA).

El evento representa un cambio en el perfil histórico del encuentro que desde hace más de tres décadas viene siendo organizado con un fuerte vínculo con la televisión por cable y que fue ampliando su agenda a medida que operadores, redes móviles, Internet, plataformas y productores de contenidos comenzaron a compartir mercados, infraestructura y clientes.

En este contexto, ATVC y CAPPSA definieron la edición de este año bajo el concepto "Ecosistema en acción – Crear valor en red" e iniciaron la actual edición este martes 27 de octubre en el Alvear Icon Hotel de Buenos Aires.

Las jornadas continuarán el miércoles 28 con una agenda que reúne a empresarios, operadores, productores de contenidos, funcionarios, legisladores y reguladores de la Argentina y otros países de la región.

Los planteos no surgieron de un único panel sino que fueron atravesando una jornada que comenzó con los presidentes de las dos entidades organizadoras y continuó con economistas, representantes del Gobierno, referentes internacionales y los máximos ejecutivos de algunos de los principales operadores del mercado.

El punto de partida lo marca una actividad que asegura invertir más de u$s2.000 millones por año y que sostiene que deberá mantener un elevado nivel de desembolsos para acompañar la expansión de las redes 5G, los centros de datos, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías satelitales.

Pero el mensaje empresario que acompañó esa cifra fue que la capacidad para sostener ese esfuerzo dependerá también de las condiciones económicas, tributarias y regulatorias bajo las cuales operen las compañías.

Menos impuestos para desplegar nuevas redes

La apertura institucional estuvo a cargo de Sergio Veiga, presidente de CAPPSA, y Federico Fornelli, presidente de ATVC, quienes fijaron buena parte de los temas que atravesaron el resto de la jornada.

Fornelli concentró su intervención en las condiciones necesarias para sostener las inversiones y, según su visión, las compañías del sector destinan en conjunto más de u$s2.000 millones anuales a ese objetivo.

Sostuvo que la infraestructura desplegada alcanza actualmente a más de 12 millones de hogares conectados, mientras existen 64 millones de accesos móviles y la cobertura 4G supera el 95% de la población.

A ese mapa le suma una red 5G en expansión, inversiones en centros de datos vinculadas con el desarrollo de la inteligencia artificial y el avance de nuevas tecnologías satelitales.

"El sector invierte una magnitud de dinero que refleja su importancia estratégica para la economía nacional", aseguró Fornelli, quien además reconoció que la normalización macroeconómica permitió recuperar capacidad de planificación, pero sostuvo que ese proceso debe ser acompañado por reglas estables y previsibilidad normativa y tributaria para poder comprometer capital a largo plazo.

"Uno de ellos es la elevada presión fiscal que soporta nuestra industria. La superposición de impuestos, tasas y gravámenes en los distintos niveles de gobierno limita la capacidad de inversión y afecta la competitividad del sector", añadió.

El planteo comprende cargas correspondientes a diferentes niveles del Estado y parte de considerar a las redes como una infraestructura que excede al propio negocio porque sobre ellas funcionan servicios financieros, comercio electrónico, entretenimiento, servicios en la nube, aplicaciones empresariales e inteligencia artificial.

Fornelli incluyó dentro de ese mapa tanto a las grandes operadoras como a cientos de pequeñas y medianas compañías que desplegaron infraestructura en diferentes regiones del país y que, según sostuvo, realizaron esas inversiones a riesgo propio.

Recuperar el control sobre los fondos que aportan

El segundo reclamo de ATVC se concentró en el Fondo de Servicio Universal, integrado con aportes realizados por las propias compañías y destinado a favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

En este sentido, Fornelli reveló que la Mesa de la Industria TIC trabajó en una propuesta para revisar la dimensión y la función del mecanismo, adecuarlo al nuevo escenario tecnológico y garantizar mayor transparencia y trazabilidad sobre la utilización de los recursos.

Según el empresario, "se trata de recursos aportados por la propia industria, que deben contribuir efectivamente a ampliar la conectividad y promover su desarrollo sostenible".

El reclamo vuelve a conectarse con las inversiones teniendo en cuenta que para las empresas, el crecimiento del tráfico, la expansión del 5G, los centros de datos y la inteligencia artificial incrementarán las exigencias sobre las redes y obligarán a mantener desembolsos durante los próximos años.

En este caso, la posición planteada por el titular de ATVC es que los recursos generados por la propia actividad y destinados a conectividad deben tener una vinculación efectiva con la ampliación de infraestructura.

Frenar el crecimiento del negocio ilegal

A su turno, Veiga llevó la apertura hacia el otro gran frente empresario de las Jornadas como es el de la transformación del negocio audiovisual.

En este aspecto, el presidente de CAPPSA describió un mercado en el que productores y distribuidores ya no compiten solamente entre ellos y sostuvo que televisión, streaming, plataformas digitales, redes sociales y ahora también la inteligencia artificial disputan simultáneamente el tiempo disponible de los usuarios y una parte de sus presupuestos destinados al entretenimiento.

"Ya no alcanza con crear y distribuir buen contenido para captar y fidelizar audiencias", afirmó Veiga, además de sostener que las compañías necesitan construir comunidades alrededor de esos productos, generar una percepción diferencial de valor y garantizar que los contenidos estén disponibles a través de diferentes dispositivos y tecnologías.

Pero el principal reclamo de CAPPSA estuvo dirigido a la piratería a partir de datos que revelan que casi el 40% de los hogares con Internet consume o consumió contenidos ilegales y entre 2020 y 2025 esa práctica creció 108%.

La cámara advierte que el impacto atraviesa toda la cadena de valor, afectando a productores y distribuidores, pero también a los proveedores de Internet por la utilización de sus redes y, según Veiga, perjudicando la recaudación fiscal y la generación de empleo formal.

El titular de CAPPSA agregó los riesgos para los usuarios por malware, estafas y robo de datos y reclamó respuestas estatales más contundentes para identificar a quienes distribuyen ilegalmente contenidos.

También pidió herramientas legislativas para combatir esas operaciones y sanciones judiciales capaces de desalentar la actividad y recordó que ATVC y CAPPSA ya lanzaron este año una campaña conjunta de concientización para poner el problema en agenda y profundizar el trabajo con reguladores, la Justicia y entidades de otros países.

Invertir no garantiza capturar el valor de las redes

Una vez establecidos los reclamos de las entidades organizadoras, la jornada avanzó hacia las condiciones económicas necesarias para sostener el negocio a partir de la presentación de Mariana Camino, presidenta y CEO de ABECEB, quien llevó la discusión hacia inversión, escala, monetización, consumo, inteligencia artificial y nuevos modelos de negocios.

El eje económico de su exposición estuvo orientado a entender cómo generar valor en una cadena que requiere inversiones permanentes mientras cambian las formas de consumir conectividad y contenidos.

La agenda incorporó después la mirada del sector público, en momentos en que las empresas acababan de reclamar menor presión tributaria, previsibilidad regulatoria y cambios en instrumentos financiados por la propia actividad.

Ese intercambio colocó frente al Gobierno una agenda empresaria que ya no se limita a pedir nuevas condiciones para desplegar redes sino que también incorpora el destino de los recursos del sector, las reglas necesarias para desarrollar nuevos servicios y la respuesta estatal frente a negocios ilegales que utilizan esa misma infraestructura.

El 5G acelera las inversiones

La discusión avanzó después hacia una dimensión regional con Vivek Badrinath, director general de GSMA, la organización internacional que representa a operadores y compañías vinculadas con la industria móvil.

En ese tramo, espectro, complementariedad con las tecnologías satelitales, monetización del 5G y regulación quedaron incorporados a un debate que dejó de ser exclusivamente tecnológico: las nuevas redes requieren capital y las compañías necesitan encontrar servicios capaces de generar ingresos para recuperar esas inversiones.

El planteo continuó con Roberto Nobile, CEO de Personal; Marcelo Benítez, CEO de Millicom, y Julio Carlos Porras Zadik, CEO de Claro Argentina, Uruguay y Paraguay, bajo la moderación de Lucas Gallitto, responsable para América Latina y el Caribe de GSMA.

Durante esta charla, el debate estuvo centrado en la transformación de operadores históricamente dedicados a vender conectividad hacia compañías que buscan incorporar servicios digitales y ampliar sus fuentes de ingresos.

A modo de conclusión de esta mesa se puede decir que el crecimiento permanente del tráfico obliga a aumentar la capacidad de las redes mientras buena parte de los nuevos servicios y contenidos que circulan sobre esa infraestructura son desarrollados por otros actores.

Esa tensión explica la búsqueda de escala, nuevas fuentes de monetización y modelos capaces de recuperar los desembolsos realizados en infraestructura.

Un cambio que depende de la agenda política

La segunda parte de la jornada trasladó la discusión hacia quienes tienen capacidad para modificar parte de las reglas cuestionadas por las empresas.

En este tramo, Damián Arabia, presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados; Martín Yeza, titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara baja, y Carolina Moisés, presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, integraron el bloque "Diálogo Federal", destinado a las políticas públicas necesarias para promover la conectividad y la digitalización de la economía.

La presencia de legisladores conectó con los planteos realizados durante la apertura porque parte de las modificaciones regulatorias y de las herramientas reclamadas para combatir la piratería dependen de cambios normativos.

La agenda continuó con el secretario de Desregulación de la Nación, Alejandro Cacace, en un bloque específicamente dedicado a la simplificación normativa como instrumento para impulsar el desarrollo y que incorporó a la desregulación a la misma discusión que ATVC había abierto con su reclamo por previsibilidad y competitividad.

El objetivo fue debatir sobre qué reglas deben modificarse para reducir costos y obstáculos a la inversión en un mercado que necesita comprometer capital durante períodos prolongados.

La IA exige redes más potentes

La inteligencia artificial agregó otra dimensión al problema inversor que atravesó el encuentro ya que el programa incorporó un bloque sobre el posicionamiento de Buenos Aires como polo de innovación en IA, a cargo de Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico porteño.

El tema retomó una cuestión planteada por Fornelli desde la apertura: la IA puede generar eficiencias, servicios y nuevas fuentes de ingresos, pero al mismo tiempo requiere centros de datos, capacidad de procesamiento y redes capaces de transportar cantidades crecientes de información.

Para las operadoras, cada nueva capa de servicios aumenta de esa manera las posibilidades comerciales, pero también las necesidades de inversión sobre la infraestructura que permite que esas aplicaciones funcionen.

La tecnología avanza más rápido que las reglas

El último gran bloque de la primera jornada llevó la discusión regulatoria a una dimensión latinoamericana y reunió en una misma mesa a representantes de organismos públicos y del sector privado.

La agenda convocó a Andrés Michelazzo, interventor del ENACOM; Carlos Baigorri, presidente de ANATEL de Brasil; Gonzalo Balseiro, presidente de URSEC de Uruguay; Karim Antonio Lesina, vicepresidente ejecutivo y responsable de Asuntos Externos de Millicom, y Pau Castells, responsable de análisis económico de GSMA Intelligence.

El panel fue planteado alrededor de la agenda pública y privada necesaria para acompañar el crecimiento del sector en la Argentina y América Latina, con regulación, competencia e inversión como parte de una discusión atravesada por la aparición de nuevas tecnologías y modelos de negocios.