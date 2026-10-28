La empresa de la familia Rodríguez aumentará su capacidad industrial en Argentina como principal destino, pero también en Brasil, Bolivia y Uruguay

Sinteplast anunció una inversión de u$s44 millones para ampliar su capacidad de producción en Argentina y otros cuatro países de la región, de los cuales u$s30 millones están reservados para sus operaciones locales, donde las obras y la incorporación de equipos alcanzarán a tres negocios como son los de recubrimientos en polvo, pinturas al agua para hogares y obras, y pinturas industriales de base solvente.

Los u$s14 millones restantes se distribuirán entre Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, mercados donde la empresa de la familia Rodríguez ya tiene establecimientos productivos.

El desembolso combina ampliaciones de infraestructura con modernización de procesos sobre una red que, según informa la compañía, reúne 13 plantas industriales.

Mediante un documento, la empresa agrega que Argentina concentrará el 68,2% de los recursos anunciados y que la inversión local incluye tanto productos destinados al consumo doméstico y la construcción como recubrimientos para clientes industriales.

La empresa anticipó además que las intervenciones generarán puestos de trabajo y actividad para proveedores, aunque no precisó en el comunicado cuántas incorporaciones realizará, cuánto aumentará su capacidad instalada ni el cronograma de ejecución y financiamiento.

Sinteplast busca apostar por la capacidad industrial

En el caso del componente argentino tendrá diferentes aplicaciones según la línea de negocio como el caso de las pinturas en polvo termoendurecibles, en donde Sinteplast prevé ampliar la capacidad mediante incorporación de tecnología.

Para las pinturas al agua utilizadas en viviendas y obras, el objetivo informado es aumentar el volumen de fabricación, mientras que en el negocio industrial de base solvente, los fondos se aplicarán a modernizar reactores y líneas de formulación, equipos que intervienen en la elaboración de los productos, por lo que el desembolso comprende modificaciones dentro del proceso fabril.

Al respecto, Miguel Ángel Rodríguez, director de Sinteplast e integrante de la segunda generación de la familia fundadora, vinculó la decisión con la continuidad de las inversiones del grupo en el país.

"Tenemos en nuestro ADN una visión a largo plazo basada en reinvertir constantemente en el país", sostuvo en el comunicado difundido por la compañía, además de relacionar el desembolso con la innovación y el desarrollo industrial.

En Argentina, la empresa opera siete plantas: cuatro en Buenos Aires, una en San Luis y dos en Córdoba, según la descripción institucional de la firma, en tanto que en el exterior, el grupo tiene tres establecimientos en Brasil y uno en cada uno de los otros países alcanzados por la inversión.

El mapa del crecimiento

Del total de los fondos, Brasil recibirá u$s4.5 millones, la mayor asignación individual fuera de Argentina, mientras que Paraguay obtendrá u$s4 millones; Uruguay, u$s3,5 millones y Bolivia otros u$s2 millones.

En este sentido, Marysol Rodríguez, directora de Sinteplast y miembro de la tercera generación familiar, señaló que los recursos permitirán mejorar la producción y la logística de las filiales.

"La inversión optimiza nuestra capacidad productiva y logística fuera de las fronteras", afirmó en la comunicación empresaria.

El desembolso previsto para sus operaciones en el mercado local se anuncia mientras las pinturas para construcción acumulan un crecimiento anual, aunque su última comparación mensual interanual muestra una caída.

Según el INDEC, el consumo aparente de esos productos aumentó 8,6% entre enero y agosto pasado, frente al mismo período de 2025, aunque si se toma solamente en agosto retrocedió 0,8% respecto de un año antes.

En cuanto a la construcción en su conjunto registró una baja interanual de 4,4% en agosto, si se tiene en cuenta el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), que avanzó 0,4% frente a julio en la medición desestacionalizada y acumuló una suba de 0,8% en los primeros ocho meses del año.

Dentro de los insumos relevados, el cemento portland cayó 3,9% en el acumulado y los ladrillos huecos retrocedieron 5,9%, mientras las pinturas presentaron, por lo tanto, una evolución diferente de esos materiales.

El costo de competir

De todos modos, las condiciones para producir en Argentina habían formado parte de las intervenciones públicas de Sinteplast antes de comunicar este desembolso.

En junio, la propia Marysol Rodríguez participó del IAE Summit 2026 organizado por IAE Business School, donde se discutieron los desafíos industriales frente a la apertura comercial y en donde la ejecutiva señaló la presión tributaria como uno de los factores que afectan la competitividad local.

También identificó ventajas para fabricar en el país, entre ellas el acceso a materias primas, las relaciones dentro del entramado productivo y la dimensión del mercado interno.

En ese encuentro, sostuvo además que gran parte de la investigación y el desarrollo de Sinteplast se realiza en Argentina e indicó que equipos de otras operaciones del grupo consultan a los profesionales locales para desarrollar proyectos e iniciativas de innovación.

De fabricante a grupo regional

La red alcanzada por el anuncio de inversiones muestra cómo Sinteplast formó mediante instalaciones propias, compras de negocios y ampliaciones logísticas y pool empresario que excede a la Argentina.

La empresa fue fundada en 1958, según la información difundida junto con el anuncio, y su historia institucional ubica en la década de 1990 la expansión productiva hacia Bolivia, Uruguay y Brasil, a la que posteriormente se sumó Paraguay.

En Argentina, el centro de operaciones de Ezeiza fue inaugurado en 2007 y reunió funciones de dirección, administración y gestión comercial, además de elaboración, almacenamiento y logística.

La siguiente etapa incluyó la puesta en funcionamiento de un predio productivo en Córdoba en 2012, con actividades de carbonatos y productos cementicios.

En 2013, el grupo adquirió la unidad de negocios de pinturas Casablanca y, en 2018, incorporó Polacrín, en tanto que en 2019 inauguró un depósito automatizado de 38 metros de altura, de acuerdo con la cronología publicada por la empresa.

Actualmente, emplea a más de 1.600 colaboradores, opera cerca de 180 líneas de productos y un catálogo superior a los 7.500 artículos para los segmentos arquitectónico, industrial, construcción, automotor y lubricación.

Su presentación institucional identifica entre los negocios y marcas del grupo a Casablanca, Polacrín, Trimas, Colorshop y Penetrit.