La producción fueguina integra un plan de expansión regional en climatización, con inversión industrial y licencia comercial que abarca tres países

El Grupo Novatech acaba de reactivar la fabricación de aires acondicionados Electra en Río Grande, Tierra del Fuego, mediante la sociedad Athuel Electrónica, con la incorporación de 130 trabajadores y una inversión prevista de u$s1 millón para modificar la planta.

Según informó la compañía mediante un comunicado, las líneas volvieron a funcionar después de ocho meses de inactividad y la puesta en marcha se integra al contrato que el grupo firmó para desarrollar Electra durante 20 años en la Argentina, Uruguay y Paraguay.

Ese acuerdo le permite fabricar y comercializar productos de climatización y refrigeración de la marca en los tres mercados, además de vincular la recuperación con las instalaciones de la ex Aires del Sur, la anterior fabricante de Electra en el país.

Como informó iProfesional en notas anteriores, Athuel recibió autorización para operar transitoriamente ese establecimiento dentro del proceso de quiebra de la compañía.

Al respecto, Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech, explicó en el comunicado que "volver a encender las líneas después de ocho meses tiene un valor enorme y marca un primer paso camino a trabajar para que la producción en Río Grande se sostenga en el tiempo".

Grupo Novatech, un proyecto con continuidad laboral

La incorporación de trabajadores anunciada también por la compañía acompaña la recuperación de las líneas y las tareas de preparación del establecimiento.

En ese sentido, Leandro Liberman, director del Grupo Novatech, explicó que "recuperar estos puestos de trabajo es una decisión de convicción. Creemos en la industria nacional y en el oficio de los trabajadores fueguinos, y queremos construir junto a ellos un camino de continuidad".

De hecho, la compañía comunicó la incorporación de 130 personas, aunque no especificó cómo se distribuirán entre los sectores de la fábrica, cuántos turnos funcionarán ni qué modalidad contractual se aplicará.

El programa tenía como antecedente un convenio para producir 40.000 aires acondicionados en seis meses, según informó en agosto el Municipio de Río Grande, etapa en la que los trabajos estaban concentrados en dejar las instalaciones en condiciones de operar.

La comunicación municipal detalló que los operarios participaban en la recuperación de las líneas junto con la sindicatura de la quiebra.

También se realizaban ajustes en los procesos de fabricación para cumplir con el volumen previsto y durante los meses sin actividad, el municipio asistió a las familias con alimentos y aportes para afrontar alquileres y servicios.

Los plazos del nuevo negocio

La representación de Electra y el uso de la ex fábrica de Aires del Sur tienen alcances diferentes, si se tiene en cuenta que el esquema inicial de utilización del establecimiento contemplaba seis meses de operación, sujeto al marco judicial de la quiebra, mientras que el contrato comercial abarca dos décadas y comprende tres países.

Cabe aclarar que la licencia regional no equivale a la compra de la planta ni determina cuánto tiempo podrá utilizarla Athuel y que la situación de los activos de Aires del Sur continúa dentro del expediente judicial.

También es cierto que el monto anunciado para acondicionar las instalaciones ya figuraba en las comunicaciones anteriores sobre el proyecto, por lo que se puede inferir que se trata del desembolso previsto para esa puesta en marcha y no de una inversión adicional.

El plan para llegar al mercado

A partir de este acuerdo, la marca Electra amplía la oferta de Novatech en un segmento que comprende tanto equipos para viviendas como soluciones destinadas a comercios y otros usuarios profesionales.

La empresa prevé colocar los productos mediante cadenas comerciales y distribuidores, además de atender compras profesionales y proyectos de climatización.

Sus plataformas digitales se utilizarán para mostrar el catálogo y captar consultas que luego puedan derivarse a los canales de venta.

Además, en su sitio institucional, Electra ya identifica a Athuel como la responsable de fabricar sus aires acondicionados en Río Grande y presenta a la marca como parte de Novatech Solutions.

Ahora, el acuerdo permite desarrollar el negocio también en Uruguay y Paraguay, si bien la compañía no establece a partir de cuándo comenzará a abastecer a esos dos países ni cuánto destinará a cada mercado.

Una operación con marco industrial

La participación de Athuel en la fabricación de aires acondicionados tiene un antecedente regulatorio anterior a esta puesta en marcha que se remonta a noviembre de 2025, cuando la Secretaría de Industria y Comercio aprobó la Resolución 469/2025, que autorizó a la empresa a reemplazar un proyecto de hornos microondas por otro de equipos de climatización en su establecimiento de Federico Echelaine 557, en Río Grande.

La medida se encuadró en el régimen promocional de Tierra del Fuego y estableció una inversión total de $876.476.584, distribuida entre activos fijos y capital de trabajo.

También fijó compromisos mínimos de fabricación: 8.000 unidades durante el primer año, 15.000 en el segundo y 20.000 desde el tercero, con un máximo autorizado de 150.000 equipos anuales.

La norma dispuso, además, la incorporación de nueve empleados durante el primer año, ocho adicionales en el segundo y otros cinco en el tercero, en función de ese proyecto específico.

El antecedente de la crisis

Pero antes del ingreso de Athuel a Aires del Sur, la empresa había fabricado y comercializado equipos Electra y Fedders durante más de 15 años en la Argentina.

Según el archivo de iProfesional, la empresa no retomó la actividad después del receso de comienzos de este 2026 y solicitó su propia quiebra en febrero, tras declarar una situación de cesación de pagos.

La paralización dejó sin tareas a más de un centenar de trabajadores y las instalaciones y maquinarias quedaron bajo control judicial, mientras se buscaba una alternativa para recuperar su utilización.

El posterior ingreso de Athuel permitió instrumentar un esquema transitorio de funcionamiento mediante una operación industrial que se desarrollaría con infraestructura comprendida en la quiebra, mientras Novatech avanzaba por separado con el contrato regional de Electra.

La diversificación del grupo

Novatech comenzó sus actividades en 2004 y participa en la fabricación y venta de tecnología y electrodomésticos para consumidores, empresas e instituciones educativas.

En su sitio institucional, describe una estructura fueguina integrada por Leanval y Athuel, con 10.100 metros cuadrados y cuatro líneas flexibles de producción.

La compañía también tiene actividad industrial en el Distrito Tecnológico de la Ciudad de Buenos Aires y con su marca Enova reúne televisores, computadoras portátiles, tablets, teléfonos y electrodomésticos.

A ese negocio se agregan la comercialización directa mediante Pipe Store, la representación de celulares Infinix y el acuerdo con Electra.

El grupo complementa la fabricación con instalaciones de distribución y prestadores autorizados para la atención posventa en el país.