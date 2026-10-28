Grupo Octubre compró la productora Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi

La firma fundada por Mariano Chihade fue adquirida por el grupo Octubre, de Víctor Santa María, que busca consolidar su presencia en televisión

Grupo Octubre acordó adquirir el 100% del paquete accionario de Mandarina Contenidos, la productora que en mayo de 2024 lanzó Bondi, el canal de streaming que rápidamente ganó audiencia entre los argentinos. La operación redefine el mapa de la industria audiovisual local y suma un jugador clave al portfolio del conglomerado que comanda Víctor Santa María.

La incorporación de Mandarina forma parte de una estrategia de diversificación que apunta a fortalecer la producción de contenidos nacionales. Grupo Octubre busca consolidarse como un ecosistema integral en la industria audiovisual argentina, combinando medios tradicionales con plataformas digitales de nueva generación.

El conglomerado ya cuenta con un portfolio robusto: canales de televisión abierta, señales de noticias, radios AM y FM, medios gráficos y plataformas digitales. Entre sus activos más reconocidos figuran Canal 9 y el diario Página 12, además de AM 750, Aspen, Caras y Caretas, Latinoamérica Piensa y Umet.

Quién es Mariano Chihade y por qué asume en Canal 9

Mariano Chihade asumirá como director ejecutivo de Canal 9

Como parte del acuerdo, Mariano Chihade asumirá como director ejecutivo integral de Canal 9. El productor fundó Mandarina Contenidos en 2005 y desde entonces desarrolló producciones documentales, de ficción, entretenimiento, magazines y realities que marcaron la televisión argentina.

Chihade tiene una trayectoria de 30 años en la industria audiovisual. Comenzó su carrera como productor en Promofilm, más tarde fue director artístico de Endemol Argentina y luego director de Contenidos y Programación de América TV. Es pareja de la conductora Mariana Fabbiani.

En 2023 fue nombrado miembro de la International Academy of Television Arts & Sciences. También es Presidente de CAPIT, la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión, donde continúa ejerciendo funciones en la Comisión Directiva.

El ecosistema de producción que llega con Mandarina

La productora trabaja para las plataformas y señales internacionales más reconocidas del mercado. Su cartera de clientes incluye todos los canales de aire de Argentina, en todas las franjas horarias.

Entre las empresas con las que opera figuran:

Netflix

Telefé y Canal 13

Disney y Paramount

América y Canal 9

ESPN y Discovery

Warner Media y Sony Pictures

Televisa y National Geographic

Televisión Pública

En mayo de 2024, Mandarina lanzó Bondi, un canal de streaming con figuras del espectáculo y los medios locales al frente de sus programas. La plataforma rápidamente captó audiencia entre los jóvenes argentinos y consolidó un modelo de contenidos ágil y dinámico.

Este año, Chihade lanzó ShowUp Studios junto a Demián Falestchi (Kidscorp), Federico Lauría (DalePlay) y Carolina Lightcap (ex Disney/Discovery). El objetivo es crear un ecosistema de contenido digital premium orientado a la Gen Z, con producciones específicas para plataformas sociales como Instagram, YouTube y TikTok.

"Estamos combinando experiencia en grandes formatos con las nuevas dinámicas de consumo de esta generación", dijo el productor en un comunicado. La iniciativa incluye formatos verticales y horizontales, distintos géneros y duraciones, además de la colaboración con creadores en un lenguaje nativamente digital.

La estrategia de crecimiento de Grupo Octubre

Grupo Octubre detalla que el denominador común de sus múltiples iniciativas es la pertenencia a un proyecto de crecimiento permanente. La organización orienta todas sus acciones desde hace casi 30 años con la fuerza y voluntad transformadora de las trabajadoras y trabajadores de edificios nucleados en el Suterh, su organización gremial de origen.

La adquisición de Mandarina refuerza la posición del grupo en la producción de contenidos locales. Con Chihade al frente de Canal 9 y el portfolio de Mandarina sumado al ecosistema, Octubre apuesta a competir en un mercado cada vez más fragmentado entre televisión tradicional y plataformas digitales.