La cesión alcanza a las cuotas de socios activos actuales y futuros y respalda el financiamiento para varias obras deportivas, educativas y sociales

La garantía son los derechos de cobro de cuotas de socios actuales y futuras.

River Plate comprometió una parte de sus ingresos recurrentes para respaldar el crédito de hasta u$s100 millones destinado a ampliar el Monumental y financiar infraestructura educativa y deportiva.

Como garantía del financiamiento acordado con BID Invest y CAF, el club cedió los derechos de cobro de las cuotas de sus socios activos, tanto las actuales como las que se generen durante la vigencia del contrato.

La estructura quedó detallada en un aviso publicado este jueves 29 de octubre en el Boletín Oficial, que identifica a Banco Comafi como fiduciario y agente de la garantía.

La cesión comprende a los socios activos plenos y simples e incorpora también los pagos de quienes se sumen a esas categorías mientras continúe vigente el acuerdo.

Las cuotas que los asociados abonan para mantener su vínculo con River forman así parte del respaldo ofrecido a los organismos que financian las obras.

Según la decisión, la cobertura también incluye pagos extraordinarios y cargos de ingreso, aunque el aviso no establece aumentos ni convierte a los socios en deudores individuales del préstamo.

El fideicomiso fue instrumentado en junio pasado, la publicación actual notifica esa cesión, explica que los hasta u$s100 millones corresponden al crédito respaldado y define los derechos de cobro comprometidos, sin asignarles una valuación total.

River había anunciado la aprobación del financiamiento el 20 de marzo, con aportes de hasta u$s50 millones de cada organismo mediante la puesta en marcha de un esquema que combina recursos para las obras con la refinanciación de deuda utilizada previamente para construir instalaciones educativas y de formación.

El respaldo de los ingresos recurrentes

En el documento se aclara también que la garantía se extiende más allá de la mensualidad habitual ya que comprende cuotas ordinarias, extraordinarias, de ingreso y otros cargos de naturaleza similar que establezcan los órganos competentes de River conforme al estatuto y al reglamento interno.

El aviso incluye las sumas que los activos plenos y simples deben pagar por membresía, mantenimiento de su condición y acceso a los servicios de la institución.

Además, abarca importes ya devengados, vencidos o pendientes de vencimiento, además de aquellos que se generen mientras el contrato permanezca vigente.

Esa cobertura sobre ingresos futuros explica por qué también quedan alcanzadas las incorporaciones posteriores a la firma al tenerse en cuenta que cuando una persona adquiera la condición de socio activo pleno o simple durante ese período, los derechos de cobro de sus cuotas quedarán comprendidos en la cesión.

El documento aclara que River transfirió esos derechos de manera irrevocable en beneficio exclusivo de BID Invest y CAF y agrega que forman parte de un conjunto más amplio de derechos cedidos, aunque el detalle publicado se concentra en los pagos de los socios activos.

¿Cuánto cuestan las cuotas de River que garantizan el crédito?

Para dimensionar la importancia de la cesión hecha por el club del barrio porteño de Nuñez, se pueden mencionar datos sobre el valor de sus cuotas sociales que, segú la plataforma oficial de asociación de River, cuesta $48.400 mensuales para activos plenos mayores de 18 años y de $36.030 para activos simples de esa franja etaria.

Además, para incorporarse a cualquiera de las dos categorías establece un pago único de $96.800 por gastos administrativos, al que se suma la mensualidad.

Los cargos de ingreso también resultan relevantes para la garantía, porque el contrato comprende expresamente esos conceptos y alcanza a quienes se incorporen durante su vigencia.

Entre las prestaciones publicadas, la categoría pleno incluye el acceso al club y a sus actividades, además de contemplar posibilidades de ingreso a abonos, prioridad para comprar entradas y beneficios comerciales, sujetos a las condiciones de cada servicio.

¿Qué significa el crédito de River para los socios?

Cabe aclarar que la operación recae sobre derechos que pertenecen a River y que los socios mantienen sus obligaciones de pago con la institución, mientras que el club incorporó esos créditos a un fideicomiso destinado a respaldar el financiamiento.

Dentro de esa estructura, River actúa como fiduciante, la parte que aporta los derechos, y Comafi interviene como fiduciario y agente de la garantía.

Los beneficiarios son la Corporación Interamericana de Inversiones, identificada como BID Invest, y la Corporación Andina de Fomento, conocida como CAF.

La publicación cita el artículo 142 de la Ley de Financiamiento Productivo y el artículo 1.620 del Código Civil y Comercial cuya finalidad declarada es notificar la cesión y hacerla oponible frente a terceros, de modo que pueda hacerse valer ante ellos.

El documento remite a una propuesta emitida por River el nueve de junio y a aceptaciones fechadas ese día y el 16 de junio y también establece que la cesión subsistirá hasta que el fiduciario comunique a los socios que quedó sin efecto, mediante ese mecanismo u otro medio fehaciente.

Las obras y el financiamiento previo

El destino del crédito cuya devolución ahora River respalda con el cobro de las cuotas sociales contempla inversiones y refinanciación de deuda.

Según la ficha del proyecto de BID Invest, los fondos incluyen la sustitución de un crédito puente utilizado para construir el nuevo edificio escolar y Casa River, la residencia juvenil y centro de desarrollo.

En el caso de las intervenciones en el Monumental comprenden la ampliación de su capacidad, la instalación de una cubierta y mejoras en la acústica.

Su presentación contempla una nueva tribuna y una capacidad superior a 101.000 espectadores, frente a los 85.018 considerados como punto de partida.

El programa busca aumentar las posibilidades de utilización del estadio y sus fuentes de ingresos, junto con el desarrollo de infraestructura educativa y deportiva.

En su momento, la CAF informó que el proyecto total asciende a u$s161 millones, compuesto por hasta u$s100 millones de préstamos de ambos organismos y u$s61 millones de aportes propios del club.

El acuerdo también incorpora un compromiso sobre los recursos adicionales que produzca la ampliación.

De hecho, River ya anunció que asignará al menos el 25% de esos ingresos a nuevas becas y al desarrollo de infraestructura deportiva y social mediante un Fondo de Reinversión Social.

El recorrido por el mercado

Antes de acceder al financiamiento multilateral, River ya había utilizado el mercado de capitales para sostener su programa de infraestructura.

En octubre de 2024 colocó un fideicomiso financiero con intervención de Banco de Valores, por un valor nominal de 16.607.294 unidades de valor adquisitivo, conocidas como UVA.

Según informó la entidad, aquella operación recibió 2.925 ofertas y estuvo destinada a obras que incluían el Instituto River, un polideportivo, el predio de fútbol formativo y mejoras en el estadio y otros sectores de la institución.

Ese mismo año también se emitieron títulos para captar fondos de inversores, mientras que la estructura con Comafi respalda el crédito de BID Invest y CAF mediante la cesión de derechos de cobro.

El aviso de suscripción de aquella colocación identificaba como activos principales los ingresos por el nombre comercial del estadio y los créditos del programa Somos River.

Ante una insuficiencia de esos recursos, contemplaba también derechos por la comercialización de plateas.

En febrero de 2025, el club recurrió además a la emisión de Obligaciones Negociables (ON), para financiar Casa River.

Banco de Valores informó que participó como organizador, colocador y entidad de garantía de una emisión planteada inicialmente por $6.000 millones, ampliable a $12.000 millones, cuyos fondos estaban destinados íntegramente a esa construcción.

En la actualidad, River cuenta con más de 350.000 socios, según una comunicación institucional publicada el 23 de octubre sobre la renovación de su alianza con Meridional Seguros.

Además del fútbol profesional, River desarrolla actividades deportivas, educativas y sociales y, al presentar la operación, identificó entre sus programas a Casa River, Colegio River y Fundación River.