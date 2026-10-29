El fallo alcanza a la empresa histórica, mientras el spa permanece abierto y promocionando sus servicios bajo el nombre de una nueva sociedad

La Justicia comercial decretó la quiebra de Colmegna S.A., la antigua sociedad vinculada al histórico spa de Sarmiento 839, en el centro porteño.

La resolución fue dictada el 15 de octubre y se publicó este jueves 29 en el Boletín Oficial, mientras el establecimiento se mantiene operativo y promociona sus servicios a través de Instagram.

El fallo alcanza a la empresa identificada con el CUIT 33-54586002-9, una sociedad diferente de Colmegna SPA S.A., constituida en octubre de 2024 con sede en la misma dirección y con un objeto que comprende servicios de estética, bienestar, baños turcos, saunas y masajes.

El edicto dado a conocer durante esta jornada dispone "medidas sobre los bienes, los libros y la documentación comercial de la sociedad fallida", y convoca a sus acreedores "a presentar sus reclamos".

La declaración de quiebra corresponde a esa empresa y la causa quedó registrada con el número 17552/2026 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 3, a cargo de Jorge Sicoli, con intervención de la Secretaría N.º 5, encabezada por Alejo Torres.

El patrimonio bajo control judicial

El juzgado designó como síndico al contador Julio Raúl De Mendonça y fijó el 22 de diciembre próximo como fecha límite para verificar créditos.

Hasta entonces, los acreedores podrán presentar los documentos que respalden sus solicitudes, mediante las vías presencial y electrónica previstas en el expediente.

La resolución intimó a Colmegna S.A. a entregar sus libros y documentación comercial a la sindicatura y también ordenó a quienes tengan bienes de la empresa que los pongan a disposición del proceso.

El aviso incluye una prohibición de realizar pagos o entregas de bienes por fuera de las condiciones judiciales, bajo apercibimiento de considerarlos ineficaces.

Además, las medidas concentran en el expediente el tratamiento del patrimonio de la sociedad y de las obligaciones reclamadas por sus acreedores, con un calendario que establece el 18 de marzo de 2027 para la presentación del informe individual sobre los créditos.

En el caso del documento general, que comprende el análisis patrimonial y de los antecedentes económicos de la empresa, deberá presentarse el 5 de mayo de ese mismo año.

Entrama societaria entre Colmegna S.A. y Colmegna SPA S.A

Los antecedentes societarios muestran la participación de Jorge Horacio Fernández tanto en la empresa declarada en quiebra como en la constituida posteriormente.

El 25 de julio de 2024, una asamblea de Colmegna S.A. designó a Ireneo Ceferino Borchez como presidente y a Fernández como director suplente, y ambos fijaron domicilio especial en Sarmiento 839, según el aviso publicado cinco días después.

Los nombramientos reemplazaron al presidente Juan Osvaldo D’Ambrosio y a la directora suplente Marina Sonia Lizaso, cuyos mandatos habían vencido.

Luego, el 22 de octubre de ese mismo año, Fernández y Blanca Delia Zabala constituyeron Colmegna SPA S.A., con un acto que se publicó el 25 de octubre y estableció un capital inicial de $30 millones, representado por 30.000 acciones de las cuales Fernández suscribió 27.000 acciones y Zabala las 3.000 restantes, equivalentes al 90% y al 10% del capital inicial, respectivamente.

La nueva sociedad fijó su sede en el inmueble del spa e incluyó en su objeto prestaciones de belleza y bienestar, baños turcos, saunas, hidroterapia, masajes e hidromasajes y servicios mediante piscinas, jacuzzis y aguas termales.

Historia del spa Colmegna desde su fundación en 1895

Más allá de estos datos societarios se esconde la historia de un mítico establecimiento de relax que comenzó en 1895, cuando el italiano Luis Colmegna lo fundó como centro de hidroterapia inspirado en los baños europeos.

Su propuesta se desarrolló en una Buenos Aires donde disponer de bañadera y agua caliente en la vivienda todavía era un privilegio.

El lugar incorporó mármoles importados, vitrales y piezas de bronce, baños con distintas temperaturas, piscinas y los salones de descanso que permitían pasar varias horas entre tratamientos, comidas y conversaciones.

Con Roberto Colmegna, hijo del fundador, el edificio creció en altura e incorporó un gimnasio y una piscina con techo desplegable, además de sumar espacios para mujeres a una propuesta originalmente destinada al público masculino.

Personalidades y figuras públicas que visitaron el spa Colmegn

Las reconstrucciones de algunos medios de comunicación basadas en testimonios de propietarios, descendientes de la familia y clientes, identifican entre sus visitantes más ilustres a Marcelo T. de Alvear; Diego Armando Maradona; John Travolta y Susana Giménez.

También mencionan a Eleonora Cassano; Maya Plisetskaya; Guillermo Coppola y Martín Palermo, junto con la presencia de jueces y dirigentes políticos, entre ellos Norberto Oyarbide, que contribuyó a la reputación del establecimiento como ámbito de encuentro del poder.

Los relatos de habitués describen conversaciones, partidas de juegos de mesa y visitas que formaban parte de una rutina social, al punto que hasta fue mencionado en "El Aleph", donde Jorge Luis Borges menciona los baños turcos de Sarmiento y Esmeralda.

El conflicto por las obras vecinas

Después de varias generaciones bajo conducción familiar, el spa pasó a un grupo de inversores que incluyó a Fernández como parte de una etapa que enfrentó una interrupción en noviembre de 2019, cuando los daños en el edificio obligaron a evacuarlo y cerrar sus puertas.

Los propietarios atribuyeron las fisuras, las roturas de piscinas y el ingreso de agua a las excavaciones realizadas para construir un acceso al Nodo Obelisco de la red de subterráneos, en un terreno lindero.

Por esos hechos iniciaron un reclamo contra Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), y la constructora Dycasa.

La existencia del litigio está documentada en un informe de la Auditoría General de la Ciudad sobre la gestión de juicios de SBASE, publicado en 2024 y correspondiente al período auditado 2021.

El organismo identificó el expediente 94.863/2021, "Colmegna S.A. c/ SBASE y otros s/ daños y perjuicios", y describió su objeto como daños en un edificio por una obra de la empresa estatal.

El relevamiento registró la demanda contra SBASE y Dycasa y el pedido de citación en garantía de Seguros SURA, Zurich Aseguradora Argentina y La Holando Sudamericana y también consignó actuaciones hasta junio de 2023.

El cierre afectó instalaciones centrales para el negocio, desde las piscinas hasta las salas de baños y los revestimientos de mármol.

La recuperación del establecimiento llegó en noviembre de 2024, cuando se informó oficialmente sobre su reapertura con su tradicional circuito de saunas, baños de vapor y piscinas, además de masajes y tratamientos de cuidado personal.

En esa etapa, la oferta comercial combinaba entradas por jornada y abonos mensuales de 10 visitas, con servicios adicionales de barbería, manicura y tratamientos faciales.

Cada visitante recibía una cabina individual, toallas, bata, traje de baño y calzado para recorrer las instalaciones.