Proveedora de Toyota, Ford y Volkswagen suspende a decenas de operarios y ofrece retiros

La autopartista Dro Pur atribuye su mal momento a la baja demanda de piezas cromadas en pickups y activó un plan de ajuste sobre sus 80 empleados

La empresa enfrenta una crisis por la menor venta de autos y cambios técnicos.

El sector autopartista sufre por la apertura de importaciones y altos costos. La firma Dro Pur aplicó suspensiones y retiros.

Las dificultades para hacer frente a la apertura irrestricta de las importaciones y, en paralelo, la aceleración que muestran los costos operativos, siguen golpeando de la peor forma al segmento autopartista nacional. A la merma en su actividad que presentan actores en provincias como Santa Fe y Córdoba, ahora se agregó otro nombre con peso en el conurbano bonaerense. En concreto, la firma Dro Pur, con base operativa en Munro, formalizó la aplicación de suspensiones rotativas por seis meses y abrió un programa de retiros voluntarios para achicar un plantel compuesto por unos 80 trabajadores directos. La compañía en cuestión, orientada a servicios de cromado y galvanización, en su mejor momento llegó a procesar más de 4 millones de paragolpes para pickups de automotrices como Toyota, Ford y Volkswagen.

Dro Pur es un jugador muy potente en el rubro de tratamientos químicos y recubrimientos metálicos. Su foco principal es el cromado y galvanizado de componentes clave, una labor que incluye el tratamiento de piezas para gigantes con actividad en el rubro petrolero como Tenaris y el procesamiento de insumos metálicos para la industria pesada.

Recorte de turnos y la comunicación por WhatsApp

El deterioro de la actividad en la planta de Munro comenzó a hacerse visible durante el mes de agosto. En un primer momento, la dirección de la empresa avanzó con la eliminación paulatina de las horas extras. Pocos días después, la medida se profundizó con la cancelación de los turnos de trabajo programados para los días viernes.

"Pasaron a pagarnos el 70% de la jornada de los viernes", declararon. La confirmación del achique definitivo, señalan medios locales como Qué pasa, llegó el pasado 20 de octubre mediante una comunicación oficial que la cúpula gerencial transmitió a los celulares del personal a través de un mensaje de WhatsApp.

En ese texto, la firma justificó la adopción de medidas drásticas a raíz de una "contracción severa e irreversible" en su negocio histórico.

"Esta caída definitiva responde a un cambio estructural en el sector, ya que las empresas autopartistas han decidido eliminar los paragolpes cromados en las nuevas líneas de producción de pickups", aseguró la firma, en un comunicado virtual al que accedió iProfesional.

Frente a ese panorama, la directiva de la autopartista subrayó que Dro Pur ingresó en "estado de crisis".

La empresa también ofrece retiros voluntarios

Para gestionar la reducción del personal de forma ordenada, la conducción de Dro Pur desplegó un esquema de dos vías negociado con organizaciones gremiales.

Por un lado, puso en marcha un Acta Acuerdo de Suspensiones firmado en conjunto con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El convenio tiene vigencia retroactiva desde el 23 de septiembre de 2026 y una duración fijada en seis meses.

Según trascendió, las fechas puntuales de detención de tareas se notifican a cada trabajador con una anticipación de 48 horas.

En paralelo, la dirección abrió un programa de retiros voluntarios con plazo de adhesión hasta el 20 de noviembre de 2026. La propuesta corporativa ofrece el pago de la indemnización de ley, aunque los trabajadores denunciaron que la suma final contempla un tope que en la mayoría de los casos no supera el 90% del monto total.

Entre los 80 operarios de la planta de Munro predomina la cautela frente al ofrecimiento económico.

"El personal más nuevo enfrenta la mayor incertidumbre por las bajas ofertas. Si deciden rechazar las sumas y reclamar el 100% por vía legal, temen quedar atrapados en una posterior quiebra de la firma y no cobrar nada", confiaron empleados.

Los cambios que complicaron a Dro Pur

El parate en la planta de Munro refleja el enfriamiento que arrastra la comercialización de vehículos en el mercado interno.

Según los registros de las concesionarias, las ventas de 0Km registraron un hundimiento interanual del 11,4% en octubre, acumulando una contracción del 13% en lo que va del año.

La menor demanda de unidades recortó las órdenes de compra emitidas por las terminales instaladas en el país. Esto terminó por paralizar las líneas de los talleres de tratamiento de superficies.

Al freno en la fabricación de vehículos se le suma una readecuación tecnológica a escala internacional. A partir de 2027, las principales camionetas que se producen en el mercado local e internacional eliminarán los detalles y terminaciones en cromo de sus diseños.

Así, firmas automotrices y proveedoras de la industria hidrocarburífera reorientaron sus especificaciones técnicas, lo cual viene consolidando una parálisis que podría ser definitiva para los procesos de galvanizado y cromado tradicional en el sector industrial.