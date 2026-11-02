Cuál es el nuevo emprendimiento de la esposa del arquero Dibu Martínez

Un lugar único que invita a familias a disfrutar de actividades sensoriales y espacios lúdicos que nutren el vínculo y la imaginación infantil

Mandinha, la esposa del arquero de la Selección Argentina Emiliano "Dibu" Martínez, inauguró esta semana un nuevo espacio de juegos en Birmingham. Se llama Fox & Fern Forest Play y es el proyecto más ambicioso de la diseñadora de interiores.

Amanda Mandinha Gama lleva 12 años al frente de una marca de ropa, muebles y juguetes para niños con locales en el Reino Unido. Además, es la responsable de decorar los hogares que comparte con el arquero de la Selección Argentina y sus dos hijos: Santino (8) y Ava (5).

Pero esta vez quiso ir más allá. El objetivo era crear un lugar donde los niños pudieran explorar, jugar y desarrollar su creatividad lejos de las pantallas, rodeados de naturaleza y en contacto con otros chicos de su edad.

Hace dos meses, la diseñadora adelantó que estaba ultimando detalles para la apertura. Ahora, el espacio ya recibe a sus primeros visitantes.

Cómo es Fox & Fern Forest Play, el bosque encantado de Mandinha

La esposa del Dibu Martinez en Fox & Fern. Imagen Instagram @foxfernsoftplay

El local está ubicado en Birmingham, justo al lado de su tienda de ropa. La ambientación recrea un bosque encantado con imponentes murales pintados a mano.

Los animales son los grandes protagonistas de cada rincón. El diseño invita a los más chicos a trepar, deslizarse y explorar.

El amplio espacio tiene césped sintético y piezas de madera para estimular el tacto y los sentidos. La idea es que los niños desarrollen confianza mientras juegan y entablan vínculos con otros de sus edades.

"Los niños podrán trepar, jugar, crear e imaginar en nuestra encantadora aldea forestal interior, diseñada para mentes curiosas y pequeños exploradores inquietos", explica el sitio web oficial del emprendimiento.

Qué actividades ofrece el espacio según la edad de los niños

El lugar está dividido en tres sectores, cada uno pensado para diferentes grupos etarios y con propuestas específicas que acompañan el desarrollo de los más chicos.

Profesionales especializados guían a los niños durante toda la experiencia. Mientras tanto, los adultos pueden instalarse en un sector exclusivo para tomar algo y relajarse.

Las tres áreas son:

Fern Sprouts (brotes de helecho): sesiones sensoriales y de música para bebés de 0 a 12 meses

sesiones sensoriales y de música para bebés de 0 a 12 meses Little ferns (pequeños helechos): exploración de los sentidos para niños de 1 a 3 años

exploración de los sentidos para niños de 1 a 3 años Zorro y helecho: la atracción principal, una academia para pequeños exploradores de 3 años en adelante

Cada actividad está diseñada para estimular la imaginación y la creatividad en un entorno natural y cuidado.

La historia familiar detrás del bosque de Mandinha

El equipo detrás de Fox & Fern: Imagen Instagram @foxfernsoftplay

Completamente orgullosa y emocionada, la diseñadora compartió en sus redes sociales un emotivo posteo. Allí reveló que sus hijos fueron la inspiración central para este proyecto.

Incluso Ava ya probó las actividades y participó del video promocional del lugar.

"Como madre, imaginé un espacio limpio, cuidado y lleno de maravillas", escribió Mandinha. "Un lugar donde los niños pudieran jugar, soñar, crear y sentirse orgullosos de sí mismos. Un rincón donde la magia de un cuento antes de dormir pudiera perdurar mucho después de haber cerrado el libro".

Pero hay más. La diseñadora explicó que algunos de los personajes del bosque están inspirados directamente en su familia: Fable el Zorro está basado en su hijo Santino, mientras que Lumi la Coneja toma rasgos de su hija Ava.

"Cada personaje del bosque está basado en un miembro de mi familia, aportando su personalidad y sus pequeños rasgos distintivos a nuestro entorno", reveló.

Con Fox & Fern Forest Play, Mandinha Martínez no solo materializó un sueño personal. También creó un espacio donde la imaginación infantil tiene un lugar privilegiado en medio de un mundo cada vez más digital.