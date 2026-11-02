La menor demanda y los costos llevan al grupo alemán a reducir su operación en Argentina, mientras el gremio reclama por las desvinculaciones

BASF inició la última etapa de producción de este 2026 con la reducción de un turno en su fábrica de Santa Fe, desde donde abastece de materias primas a fabricantes de pinturas, impermeabilizantes, adhesivos y otros productos industriales.

La reorganización llega después de semanas de menor actividad y negociaciones por retiros voluntarios, en las que el sindicato informó la salida de 13 trabajadores.

El cronograma anunciado por la multinacional alemana estableció el domingo 1° de noviembre como fecha de aplicación del nuevo esquema que alcanza al negocio de Dispersiones y Resinas del establecimiento ubicado en General Lagos, al sur de Rosario.

Según la compañía, la decisión responde a la caída de la demanda, la capacidad productiva excedente en el mercado local y regional, la presión sobre los precios y los costos fijos.

La empresa aseguró que mantendrá el funcionamiento de la fábrica y el abastecimiento a sus clientes, aunque no precisó cuántos puestos comprende la reorganización ni difundió una fecha para recuperar el régimen anterior.

De todos modos, el recorte modifica la operación de una planta con más de medio siglo de actividad, que había incorporado productos para la construcción y la industria textil durante los últimos meses.

También suma un nuevo capítulo a las revisiones de su estructura argentina, que en años anteriores incluyeron el traslado a Brasil de la producción de pinturas automotrices originales de Tortuguitas, en la provincia de Buenos Aires.

La demanda condiciona la operación

La explicación empresarial reúne dificultades comerciales y productivas ya que, en un documento emitido por BASF se señala que el negocio enfrenta una demanda insuficiente frente a la capacidad disponible en el mercado local y regional, junto con presión sobre los precios de venta.

A esos factores se agrega el peso de los costos fijos al punto que la compañía encuadró la reducción del esquema de trabajo en su objetivo de sostener la competitividad de Dispersiones y Resinas a largo plazo.

A partir de este esquema, el establecimiento pasa de trabajar de lunes a lunes a concentrar su producción entre el lunes y el sábado por la mañana, decisión que, de todos modos no permite saber cuántas toneladas dejará de elaborar, qué proporción de su capacidad utilizará ni cómo se distribuirá la fabricación entre las diferentes líneas.

La compañía solamente sostuvo que la fábrica conservará su participación en la red regional de abastecimiento y que los clientes seguirán siendo atendidos con los estándares habituales de calidad, seguridad y servicio.

El empleo concentra el conflicto

Cabe aclarar que la discusión por la reducción de la jornada laboral comenzó durante las semanas previas al cambio operativo.

De acuerdo con el Sindicato de Trabajadores Químicos de Rosario, BASF abrió una negociación en la que ofreció retiros voluntarios con una compensación equivalente a la indemnización legal, un adicional del 20% y seis meses de continuidad de la cobertura de salud.

Al respecto, Rubén Carroselli, integrante de la organización gremial, informó que había 13 trabajadores menos en la planta, de los cuales nueve se acogieron al retiro voluntario, entre ellos cuatro próximos a jubilarse.

El dirigente cuestionó otras cuatro desvinculaciones, que calificó como despidos encubiertos por lo cual el sindicato se declaró en estado de alerta y asamblea permanente.

Su reclamo se concentra en las condiciones de salida y en la preservación de los puestos de quienes continúan trabajando en el establecimiento.

Las estimaciones gremiales ubican en alrededor de 150 trabajadores al personal directo e indirecto del predio, con unos 70 comprendidos en el convenio químico.

En este sentido, BASF no anunció un objetivo público de reducción de la dotación en su comunicación sobre el impacto laboral, sino que señaló que mantendrá el diálogo con los representantes de los trabajadores y brindará acompañamiento a las personas involucradas.

Una fábrica detrás de varias industrias

El establecimiento santafesino está ubicado sobre la ruta provincial 21 y produce dispersiones poliméricas y aditivos, materias primas que otras compañías incorporan a sus formulaciones para elaborar productos destinados a diferentes mercados.

En la construcción, sus aplicaciones incluyen pinturas decorativas e industriales, recubrimientos, impermeabilizantes, adhesivos y masillas, y parte del portafolio también se utiliza en procesos de estampado y acabado de la industria textil.

Es decir, BASF participa en una etapa anterior a la fabricación de los bienes terminados y sus clientes transforman esos insumos en materiales destinados a obras, mantenimiento de edificios, procesos industriales y productos de consumo.

En el mismo predio funciona un centro de distribución de productos para protección de cultivos del negocio de Soluciones para la Agricultura.

Además, la planta sumó dos nuevos negocios a su oferta industrial, tal como lo hizo el 11 de diciembre de 2025 cuando presentó Acronal 1590, un ligante acrílico para aplicaciones textiles que anunció que fabricaría en la planta santafesina.

El producto se utiliza en la preparación de pastas para estampados, tiene características relacionadas con la terminación de las telas y la durabilidad de los diseños frente a los lavados y su lanzamiento está vinculado con la ampliación del portafolio disponible para los fabricantes textiles locales.

El segundo anuncio llegó el 2 de febrero pasado cuando BASF informó que había comenzado a producir en el establecimiento Acronal 1840, una dispersión de base acuosa destinada a sistemas cementicios.

Entre sus usos mencionó membranas, morteros impermeabilizantes flexibles y recubrimientos para fisuras a partir de una formulación que permite aportar flexibilidad, adherencia e impermeabilidad a materiales utilizados en la construcción.

El antecedente del traslado a Brasil

En el caso de la reducción de la jornada laboral en su planta de Santa Fe, se agrega a una historia de modificaciones en la estructura industrial argentina de BASF como el que anunció en julio de 2020, cuando comunicó que trasladaría la producción de pinturas automotrices originales de Tortuguitas a Brasil durante el segundo semestre de 2021.

Esa producción se concentraría en el complejo Demarchi, ubicado en São Bernardo do Campo como parte de un plan global de eficiencia y a una revisión de la organización regional del negocio.

BASF estimó entonces que el cierre de esa actividad productiva alcanzaría a aproximadamente 60 colaboradores, entre personal de fabricación y posiciones de servicio relacionadas con el proceso.

El anuncio mantuvo otras funciones en Tortuguitas: estructuras comerciales y administrativas, soporte técnico, laboratorios y actividades vinculadas con repintura automotriz y químicos para el cuidado personal y del hogar.

Pero esa manera de utilizar las fábricas también forma parte de los programas regionales del grupo que, en su informe sobre América del Sur correspondiente a 2023, describió el proyecto South America Site Optimisation, orientado a mejorar el aprovechamiento de sus centros productivos.

La iniciativa contemplaba fabricar en la región materias primas y productos que se importaban, para mejorar la competitividad y la confiabilidad de las entregas.

Una presencia de más de 75 años

BASF tiene más de 75 años de actividad en la Argentina y participa en negocios vinculados con agricultura, materiales, químicos industriales, nutrición, salud y cuidado personal.

Su perfil registrado en la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana describe una oferta que abastece a más de 30 industrias.

En el caso de la fábrica del sur de Rosario integra esa estructura con una especialización en materias primas para otros productores.

La presencia local comprende instalaciones con otras especialidades como en Burzaco, provincia de Buenos Aires, donde BASF identifica la producción de poliuretanos; en Santo Tomé, Santa Fe, la elaboración de bioproductos para el agro.

Su registro también incluye los centros tecnológicos agrícolas de Rojas, en territorio bonaerense, y San Jerónimo Sud, en Santa Fe.

En Tortuguitas se ubican laboratorios, áreas de servicio y un centro de capacitación para repintura automotriz.