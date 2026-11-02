La propuesta de salida a estos empleados ofrecen un plus del 30% y forman parte del proceso de traspaso de clientes y activos exigido por el Gobierno

El Estado exigió vender clientes e infraestructura a Metrotel para evitar monopolios locales.

La reestructuración responde a la alta concentración del mercado y la caída en gastos operativos.

La reorganización de Telecom después de la compra de Telefónica Móviles Argentina incorpora ofertas de retiro voluntario para reducir sus planteles.

Según información del gremio de Foetra, las propuestas alcanzan a trabajadores bajo convenio telefónico e incluyen incentivos de hasta el 30%, en un proceso que comprende sectores con funciones superpuestas.

Se trata de un movimiento que encuentra a las dos compañías con menos personal que un año atrás si se tienen en cuenta los datos aportados por los últimos balances financieros de ambas empresas al cierre del 30 de junio pasado.

Según el documento, Telecom Argentina registraba 17.289 empleados y Telefónica Móviles Argentina, 8.716, sumando en conjunto 26.005 trabajadores, frente a los 28.631 de junio de 2025, lo que marca una reducción neta de 2.626 puestos, equivalente al 9,2%, calculada sobre los datos presentados por la empresa al mercado.

En la explicación de sus costos, Telecom vinculó la caída de los gastos salariales de su operación argentina con la menor dotación. Además, informó una reducción de los servicios contratados a centros de atención telefónica, asociada con una mayor utilización de canales digitales de autogestión.

La salida antes de la jubilación

En el caso del reordenamiento laboral actual coincide también con la preparación del plan para cumplir con la decisión del gobierno nacional para aprobar la compra de Telefónica por parte de Telecom.

Es decir, se vincula con la medida tomada por la operadora del Grupo Clarín que el 14 de octubre pasado, aceptó una oferta de Metrotel por u$s450 millones para traspasar seis millones de clientes de la marca Movistar, además de activos y acuerdos de uso compartido de infraestructura.

Según el gremio, entre quienes evalúan las propuestas hay empleados de 58 años o más que consideran aceptar una compensación para terminar su relación laboral antes de acceder a la jubilación.

Este proceso se encuentra ligado a la operación de compra de los activos locales del grupo españo Telefónica que reunió negocios que competían en telefonía móvil, conectividad fija, televisión y servicios corporativos.

En este segmento, Telecom participa con Personal y Flow, mientras que la operación comprada incorporó la estructura que presta servicios bajo las marcas Movistar y Tuenti.

Al cierre del balance de junio pasado, Telecom registraba 19,4 millones de accesos móviles propios en la Argentina y Telefónica Móviles Argentina aportaba otros 19,5 millones, incluidos los correspondientes a conexiones entre máquinas, suma que alcanza a 38,9 millones antes de los desprendimientos previstos.

En banda ancha fija, Telecom tenía 4,2 millones de accesos y Telefónica Móviles Argentina, casi 1,7 millones. En televisión, las operaciones argentinas informaban 3,4 millones y alrededor de 400.000, respectivamente.

La presencia regional incluye telefonía móvil en Paraguay mediante Núcleo y actividades de televisión en Paraguay y Uruguay.

Entre los accionistas de Telecom figuran Cablevisión Holding, Fintech Telecom y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, además de inversores que participan a través de los mercados argentino y estadounidense.

Límites impuestos a la concentración

El Tribunal de Defensa de la Competencia subordinó la operación a medidas destinadas a preservar un tercer competidor móvil y limitar la concentración en servicios fijos.

El principal requisito impuesto fue el de transferir seis millones de clientes móviles activos, de los cuales cuatro millones deben ser del Área Metropolitana de Buenos Aires y otros dos millones del resto del país.

El traspaso debe incluir los recursos necesarios para prestar el servicio y realizarse sin costos para los usuarios.

En internet residencial, la autoridad oficial ordenó también desprenderse de 211.400 abonados de Telefónica en 28 localidades de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro, además de exigirle transferir la red de fibra hasta el hogar desplegada por Telefónica en territorio porteño.

El organismo regulador fijó 18 meses para completar las desinversiones y dispuso su fiscalización por un agente independiente.

El negocio que recibirá Metrotel

En ese contexto, Telecom aceptó la oferta de Metrotel que comprende clientes móviles y de internet residencial, derechos de uso de frecuencias, infraestructura y contratos necesarios para operar.

También contempla servicios transitorios, acuerdos para compartir redes y una licencia de uso de la marca Tuenti en la Argentina.

La empresa deberá abonar los u$s450 millones en cuotas e incluyen la transferencia de activos y un mínimo garantizado por acuerdos de infraestructura.

Telefónica anunció la venta de su operación argentina a Telecom el 24 de febrero de 2025 por u$s1.245 millones, informando además que la firma y el cierre se realizaron simultáneamente y encuadrando la decisión en su estrategia de reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica.

En junio de ese año, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia objetó la concentración a partir de un análisis que estimó que Personal y Movistar reunían el 58% del mercado móvil, frente al 42% de Claro, antes de aplicar medidas correctivas.

El expediente también identificó superposición de redes residenciales, acumulación de frecuencias y riesgos para la competencia en servicios corporativos y paquetes que combinan telefonía, internet y televisión.