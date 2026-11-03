Exponen el grave deterioro del estadio mundialista de Mar del Plata pese a la cesión a Minella Stadium SA. Cortes de luz y controversia judicial

El destino de uno de los estadios de fútbol más emblemáticos de la Argentina transita un escenario de parálisis e incertidumbre. El estado de deterioro que presenta el estadio mundialista José María Minella, un símbolo de Mar del Plata, quedó expuesto casi de casualidad durante el encuentro que Alvarado disputó el pasado domingo 1° de noviembre frente a Sportivo Las Parejas por el Torneo Federal A. A partir de registros audiovisuales difundidos desde el predio, representantes de la política local exhibieron el desgaste pronunciado de la infraestructura de la cancha y responsabilizaron de manera directa al gobierno municipal. La controversia se suma a los cuestionamientos por los cortes de luz y cheques sin fondos a la concesión otorgada a Minella Stadium SA, un consorcio privado que viene siendo señalado por presuntas falta de inversiones, sospechas de corrupción y potenciales irregularidades en el otorgamiento del complejo deportivo.

«cuestionamientos por el corte de luz y cheques sin fondos»

La concejal Eva Ayala, de Acción Marplatense, sostuvo que el histórico predio marplatense se encuentra en una situación de parálisis operativa y abandono.

"El Minella, convertido en un basural a cielo abierto", denunció, y contrastó la realidad actual con la dinámica que registraba la cancha en etapas anteriores.

"En este estadio se jugaba siempre. Los clubes de Mar del Plata lo utilizaban gratis, porque Mar del Plata es la casa de los marplatenses. Había torneos de verano todos los años. También venía la Selección Nacional. La tribuna techada estaba habilitada y sin riesgos", afirmó la concejal ante medios locales, al tiempo que remarcó que el recinto hoy luce desamparado.

En sus duras declaraciones, Ayala apuntó contra el exintendente Guillermo Montenegro por la falta de preservación del espacio público. "Montenegro no tenía un estadio así en San Isidro. Por eso no supo cómo cuidarlo", enfatizó.

Asimismo, dirigió sus cuestionamientos hacia los sectores políticos que aprobaron el esquema de privatización del predio a manos privadas por un plazo de 30 años. "Entregó el estadio a una empresa fantasma, sin capital ni inversión", remarcó la edil.

Cómo se encuentra la infraestructura y las tribunas del estadio Minella

El registro audiovisual del deterioro también fue documentado por periodistas locales durante el pasado fin de semana. Imágenes en video mostraron el desguace de las butacas de plástico en los sectores de plateas techadas y descubiertas.

En lugar de trasladar los plásticos desmontados hacia contenedores situados en la zona de cocheras o inmediaciones, los restos quedaron apilados sobre las mismas gradas de cemento a la vista del público y las transmisiones de televisión.

A esa acumulación de residuos se suman fallas en la logística diaria de los partidos. Operadores periodísticos y personal de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte de la Provincia de Buenos Aires (APREVIDE) afirmaron que la administración del estadio suele interrumpir el suministro eléctrico de manera intempestiva una vez finalizados los 90 minutos de juego.

La medida deja a oscuras los equipos de transmisión de radio y televisión, al tiempo que se colocan candados en los accesos mientras los protagonistas aún dialogan en la zona de vestuarios. Al parecer, la situación responde a un esquema de ahorro de costos operativos por parte de los adjudicatarios de la firma concesionaria.

A los inconvenientes en el tendido eléctrico se suman desperfectos en los vestuarios del equipo local por filtraciones de agua tras tareas de lavado en la zona alta. En paralelo, a algo más de diez meses de la toma de posesión, las promesas de inversión por $47 mil millones continúan frenadas y sin contar con la aprobación técnica del municipio.

"Tras la salida del Grupo Revee de la concesión, la privatización aprobada en julio de 2025 para el Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque de Deportes incluyó un canon anual fijado en $120 millones, un pliego cuestionado por la oposición que terminó con Minella Stadium SA como único oferente. La sociedad fue constituida por la argentina ProEnter —vinculada a Torneos— y la brasileña Revee.

Cambios societarios y la vía judicial

Detrás de la falta de avances en la mejora del Minella se desencadenó una fractura corporativa. La salida del Grupo Revee tras su repliegue en Brasil aceleró el desembarco del empresario mediático Marcelo Fígoli, titular de Fénix Entertainment Group y Alpha Media. Minella Stadium solicitó al municipio la autorización para transferir el 87,5% del paquete accionario a Perfeta Producciones SA, firma constituida por Fígoli y presidida por Rubén Darío Montes. Esta última ostenta la concesión del estadio Aconcagua Arena en Mendoza y la propiedad del Parque de la Costa, aunque arrastra un antecedente desfavorable en Villa Martelli por exclusiones en la AABE.

El Ejecutivo municipal creó una comisión técnica con el Emder, la Dirección Legal y Técnica, la Contaduría General y Contrataciones para determinar si Perfeta cumple las condiciones exigidas por el pliego para validar la cesión. El reordenamiento corporativo ocurre mientras la ONG Mirada Ciudadana eleva los cuestionamientos a la concesión ya en el plano legal.

Esta semana, está previsto que la entidad se presente en el Juzgado de Garantías para pedir el control de legalidad sobre la decisión de los fiscales provinciales que buscaron desestimar la denuncia por sospechas de corrupción en la concesión.

La presentación de la ONG invoca pactos internacionales como las Convenciones de la ONU y la OEA contra la corrupción. Mientras la disputa por la falta de obras en el estadio suma tensión local, el expediente en torno a la concesión del Minella mantiene otras dos líneas judiciales abiertas: un trámite activo en la Justicia Federal argentina y una investigación en Brasil enfocada en verificar la hipótesis de un posible delito de lavado de activos entre los socios del consorcio.