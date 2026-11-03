El acuerdo reúne a dos compañías en una estructura con participaciones iguales y facultades para financiar proyectos y tomar posiciones en empresas

El objetivo es facilitar adquisiciones, créditos y contratos de colaboración a largo plazo.

La nueva sociedad es liderada por el empresario Gabriel Romero y el operador portuario Juan Ondarcuhu.

Emepa, la compañía históricamente vinculada al empresario kirchnerista Gabriel Romero, se asoció con Olgas, presidida por el operador portuario Juan Manuel Ondarcuhu, para constituir una nueva sociedad de inversiones.

Ambas firmas suscribieron por mitades el capital de Alfa Participaciones, habilitada para aportar recursos a empresas, adquirir acciones y financiar negocios en la Argentina y el exterior tal como surge de analizar una escritura del 18 de agosto de 2026 que fue publicada el 31 del mismo mes en el Boletín Oficial de la Nación.

La sociedad nació con un capital de $30 millones, distribuido en un 50% para Emepa y otro 50% para Olgas y tendría como antecedente la relación entre Ondarcuhu y Norberto José Cots, ejecutivo vinculado con Emepa con quien comparte la conducción de Dragados y Balizamientos.

El objeto con el que se constituye Alfa permite realizar aportes a empresas existentes o por constituirse, adquirir participaciones societarias y asociarse con terceros mediante uniones transitorias, joint ventures y contratos de colaboración empresaria.

También contempla operaciones con títulos públicos y privados y el otorgamiento de créditos y financiaciones con distintas garantías.

Alfa fijó su sede en Avenida Corrientes 327, piso 19, en la ciudad de Buenos Aires y su duración será de 99 años y cerrará sus ejercicios el 30 de junio.

De reparar trenes a operar la Hidrovía

La nueva empresa tiene como socio a un empresario como Gabriel Romero cuya trayectoria combina industria ferroviaria, concesiones de transporte, publicidad exterior y producción agropecuaria.

Su expansión comenzó con la compra de Emepa en 1986 y tuvo dos negocios centrales como fueron la operación del ferrocarril Belgrano Norte y la participación en Hidrovía S.A., junto con la dragadora belga Jan de Nul de la que formó parte hasta este año cuando el Gobierno le cedió al grupo europeo un nuevo período pero sin la participación de Romero.

Ocurre que el empresario quedó involucrado en la causa Cuadernos, en la que declaró como imputado colaborador y reconoció pagos para obtener decisiones favorables a sus empresas.

Antes de ese caso, Romero ya había adquirido Emepa y reabierto su planta en la localidad de Chascomús, dedicada a fabricar y reparar material ferroviario.

Durante la década siguiente, el grupo incorporó la explotación de servicios públicos y a través de Ferrovías, comenzó a operar el Belgrano Norte el primero de abril de 1994, con un contrato que incluía la prestación del transporte de pasajeros y el mantenimiento de los bienes afectados a la concesión.

El grupo también intervino en la administración del Mitre y el Sarmiento hasta 2013, y del San Martín, el Roca y el Belgrano Sur hasta 2014.

Fuera del transporte, su trayectoria incluyó la empresa de publicidad exterior PC Vía Pública y establecimientos ganaderos como la cabaña Don Benjamín

En el caso del capítulo judicial, adquirió relevancia en agosto de 2018. Romero reconoció haber pagado u$s600.000 para obtener la prórroga de la concesión de la Hidrovía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero la acusación fiscal también lo alcanzó por las concesiones ferroviarias ya que, según el Ministerio Público Fiscal, cometió el delito de cohecho activo reiterado por pagos destinados a asegurar la continuidad de concesiones y subsidios para Ferrovías.

En octubre pasado, el Tribunal Oral Federal N°7 rechazó los ofrecimientos de reparación integral presentados por distintos acusados, entre ellos Romero, con los que buscaban extinguir la acción penal.

De hecho, el Ministerio Público Fiscal incluyó a Romero entre los empresarios convocados a indagatoria para abril del año próximo.

Quién es Juan Manuel Ondarcuhu, el socio portuario de Romero

Una publicación posterior a la creación de Alfa permite actualizar las autoridades de Olgas a partir de un edicto plasmado en el Boletín Oficial bonaerense del 22 de septiembre pasado en donde se informó que la asamblea del 17 de abril había designado presidente a Juan Manuel Ondarcuhu y director suplente a Jorge Alberto Ondarcuhu.

El primero también preside Servicios Portuarios, según la designación aprobada por la asamblea del 16 de mayo de 2025 y publicada en marzo pasado en la cual también se informa que Roberto Luis Scaglia fue nombrado vicepresidente, mientras que Ana Valeria Scaglia y Jorge Alberto Ondarcuhu quedaron como directores titulares.

En el caso de Servicios Portuarios, integra la trayectoria de Ondarcuhu en la recepción, almacenamiento y embarque de productos agrícolas, con instalaciones sobre el corredor del Paraná.

La empresa comenzó sus actividades en 1984 y sus instalaciones permiten recibir mercadería por camiones, trenes y barcazas y prestar servicios de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y embarque de granos y oleaginosas.

Según su información institucional, el grupo cuenta con siete terminales distribuidas sobre aproximadamente 170 kilómetros del río Paraná, con presencia en San Nicolás, Villa Constitución, Rosario y San Pedro.

En 1992, la empresa inició un proceso de expansión con la construcción de la terminal de San Nicolás, mientras que en los años siguientes incorporó instalaciones mediante compras y concesiones, entre ellas las unidades I y II de Villa Constitución y las terminales VI y VII de Rosario.

Además de las operaciones portuarias, el grupo presenta actividades vinculadas con fertilizantes, molienda, logística, desarrollos inmobiliarios y producción agropecuaria.

Los antecedentes societarios entre Ondarcuhu y los ejecutivos de Emepa

La vinculación ejecutiva entre Ondarcuhu y Cots precede a la constitución de Alfa ya que ambos integran la conducción de Dragados y Balizamientos, cuyo directorio fue renovado por la asamblea del tres de octubre de 2025.

El 9 de marzo pasado se designó a Ondarcuhu como presidente y a Cots como vicepresidente por dos ejercicios, mientras que Raúl Sixto Escalante y Gustavo Alberto Rodríguez Vázquez quedaron como directores titulares.

La creación de Alfa se suma a un aumento de capital que Emepa publicó durante este año luego de una decisión que había sido aprobada por su asamblea del 19 de diciembre de 2025.

El aviso del 29 de abril informó una ampliación de $4.251 millones, que llevó el capital social de $2.418 millones a $6.669 millones.

En ese momento, sonsignó que la suscripción fue realizada por Christian Manuel Romero en un 85% y por Susana Gloria Medaglia en el 15% restante.

La trayectoria de Emepa combina actividades industriales, ferroviarias y servicios para vías navegables.

Su recorrido en el negocio fluvial incluye la participación en el consorcio que obtuvo en 1995 la concesión para realizar tareas de señalización, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.