La marca de zapatos Clara Barceló entró en concurso con una deuda de más de $415 millones

La fabricante argentina busca llegar a un acuerdo para sostener su estructura productiva mientras enfrenta reclamos judiciales de acreedores

Clara Barceló, la marca argentina de calzado premium, enfrenta un proceso de reestructuración de deuda. La empresa Se Ve S.A., dueña de la firma, ingresó en concurso preventivo el 25 de septiembre tras una resolución del Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 24.

La medida se publicó este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial. Los acreedores tienen plazo hasta el 18 de diciembre para presentar sus pedidos de verificación de créditos.

El expediente quedó registrado bajo el número 18195/2026. Está radicado en el juzgado de Guillermo M. Pesaresi, con la Secretaría N.º 48. El síndico designado para el proceso es Enrique Raúl Pelle.

La apertura marca el inicio de una etapa de negociación con los acreedores bajo control judicial.

Qué es un concurso preventivo y qué implica para Clara Barceló

Un concurso preventivo no es una quiebra. Se trata de un mecanismo previsto en la Ley de Concursos y Quiebras que permite a una empresa en cesación de pagos reestructurar sus obligaciones con los acreedores bajo supervisión de un juez y un síndico.

La compañía sigue operando durante el proceso. El objetivo es alcanzar un acuerdo de pago que evite la liquidación del negocio.

En este caso, las personas o empresas con créditos originados antes del 4 de septiembre de 2026 deben presentarse ante la sindicatura. Tienen tiempo hasta el 18 de diciembre para hacerlo.

El proceso incluye varias etapas con fechas ya fijadas. La sindicatura elaborará informes sobre la situación patrimonial de Se Ve S.A. y la verificación de créditos.

La millonaria deuda financiera que arrastra la empresa

Los registros de la Central de Deudores del Banco Central muestran el panorama al mes de septiembre de 2026. Se Ve S.A. tenía compromisos dentro del sistema financiero por $415,9 millones.

La cifra corresponde únicamente a deudas con entidades bancarias. No incluye eventuales obligaciones comerciales, fiscales, laborales o con otros tipos de acreedores.

Una tercera deuda registrada era con Banco Galicia, por $29,8 millones. Esta obligación figuraba en situación 1, la clasificación que corresponde a normalidad en el pago.

Las dos obligaciones clasificadas en situación 4 concentraban alrededor del 93% de la deuda financiera total. La situación 4 indica dificultades en el cumplimiento de los pagos pactados.

El edicto judicial no detalla el monto total de las obligaciones que deberán verificarse en el expediente. Esa información surgirá de los informes que presente la sindicatura.

Cuáles son los plazos y pasos del proceso judicial

El concurso preventivo avanza según un calendario con fechas clave ya establecidas. Los acreedores deben actuar rápido si quieren participar del proceso.

Las etapas principales son:

Hasta el 18 de diciembre de 2026: plazo para que los acreedores presenten pedidos de verificación de créditos ante el síndico Enrique Raúl Pelle

plazo para que los acreedores presenten pedidos de verificación de créditos ante el síndico Enrique Raúl Pelle 8 de marzo de 2027: fecha prevista para el primer informe de la sindicatura sobre la situación patrimonial y los créditos verificados

fecha prevista para el primer informe de la sindicatura sobre la situación patrimonial y los créditos verificados 22 de abril de 2027: segundo informe de la sindicatura con observaciones y recomendaciones

segundo informe de la sindicatura con observaciones y recomendaciones 18 de octubre de 2027: audiencia informativa donde se discutirá la propuesta de acuerdo con los acreedores

audiencia informativa donde se discutirá la propuesta de acuerdo con los acreedores 25 de octubre de 2027: vencimiento del período de exclusividad para que la empresa negocie el acuerdo

Durante el período de exclusividad, Se Ve S.A. tendrá la posibilidad de proponer un plan de pagos a sus acreedores. Si logra el acuerdo con las mayorías requeridas, el juez lo homologará.

En caso de no conseguir el acuerdo dentro del plazo, la empresa podría solicitar una prórroga o enfrentar un pedido de quiebra. Esa decisión quedará en manos del juzgado.

Qué dijo Clara Barceló sobre sus precios y su modelo de negocio

La apertura del concurso se dio mientras la marca difundía en redes sociales una serie de mensajes sobre su modelo productivo. Las publicaciones defendían decisiones estratégicas que la diferencian de otras firmas del rubro.

En uno de los posteos, Clara Barceló anunció que decidió no liquidar sus productos por el cambio de temporada. La firma cuestionó el ritmo de lanzamientos anticipados que caracteriza a la industria del calzado.

"Nos bajamos de este tren", expresó la compañía en una de las placas. El mensaje sostiene que busca mantener precios coherentes durante toda la temporada.

La marca planteó que prefiere ajustar los lanzamientos al calendario climático real: colecciones de invierno cuando llega el frío, de verano cuando suben las temperaturas. Esa decisión contrasta con la dinámica de liquidaciones tempranas, descuentos elevados y rotación acelerada que domina el mercado.

Según la comunicación, el valor de una colección no desaparece cuando cambia la fecha en el almanaque. La firma apuesta a productos con vida útil más larga.

Por qué la marca no puede bajar sus precios según su estrategia

En otra publicación, Clara Barceló respondió a la pregunta recurrente sobre si podría producir zapatos más baratos. La respuesta fue directa: no sin cambiar la esencia de lo que ofrece.

La empresa enumeró lo que tendría que abandonar para competir por precio. La lista incluye cuero genuino, forros de cuero, herrajes desarrollados especialmente y componentes de primera calidad.

También tendría que dejar de lado la mano de obra especializada y los procesos artesanales. Competir en el segmento económico implicaría usar materiales más baratos y simplificar los diseños.

Otra alternativa sería fabricar miles de pares iguales o trasladar la producción a mercados de menor costo. La compañía sostuvo que ese camino modificaría completamente la identidad de la marca.

La comunicación pone el foco en la fabricación local. Clara Barceló afirmó que busca producir "en casa, por manos argentinas" y diseñar calzado que pueda usarse durante años.

Según la información publicada en su sitio web, la firma mantiene locales en Recoleta y San Isidro, además de la venta online. La red de puntos de venta permite contacto directo con los clientes.

Qué había anticipado la fundadora sobre las dificultades del negocio

La diseñadora y fundadora de la marca ya había anticipado meses atrás las dificultades que atravesaba el negocio. En junio, Clara Barceló habló en Infobae en Vivo sobre el contexto complicado.

En esa entrevista mencionó la caída del consumo, los costos de producción y la necesidad de ofrecer financiación como factores que afectaban la actividad. El panorama para las marcas nacionales mostraba señales de tensión.

También señaló que la empresa había incorporado preventas para producir contra pedido. El objetivo era evitar la acumulación de stock sin vender, un problema frecuente en la industria.

Barceló remarcó en esa ocasión que la firma no buscaba competir por precio. Defendió la continuidad de la producción en Argentina, aun frente a las dificultades de costos y financiamiento.

Ahora, la apertura del concurso preventivo agrega un marco judicial a esa situación y abre una etapa formal de negociación con los acreedores de Se Ve S.A. El desenlace del proceso definirá si la marca podrá sostener su modelo de producción nacional y calidad premium.