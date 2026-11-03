El nuevo lanzamiento de los creadores de Yerba Cósmico para acompañar el mate

La pareja viral, conformada por un argentino y una estadounidense, lanzó al mercado las "Medialuncitas", su primer producto comestible

Hernán Regiardo y Samantha Trottier se consolidaron en los últimos años como una de las parejas más virales y queridas de las redes sociales. Tras ganar una enorme popularidad compartiendo su día a día y los choques culturales entre Argentina y Estados Unidos, los creadores de contenido dieron el salto al mundo empresarial con la fundación de Cósmico, un emprendimiento gastronómico que comenzó comercializando su propia marca de yerba mate y logró posicionarse en las góndolas de los supermercados a la par de los nombres más tradicionales de la industria.

Con el tiempo, la marca expandió su catálogo sumando variedades de té y mate cocido en saquitos. Sin embargo, en la búsqueda continua por ampliar su ecosistema de productos para la hora del mate, la pareja anunció el lanzamiento de "Medialuncitas", su primera incursión dentro del rubro de los alimentos comestibles. El peculiar nombre del producto nace como un guiño directo a sus seguidores, haciendo referencia a la forma afectuosa y con marcado acento en diminutivo en la que Samantha llamaba a las medialunas cuando comenzó a aprender a hablar en español.

Las dos versiones de Medialuncitas, las galletitas dulces y saladas de Yerba Cósmico

Medialuncitas, las galletitas de Yerba Cósmico: cómo son y cuánto cuestan

La nueva propuesta de la marca busca reinterpretar uno de los íconos de la gastronomía nacional para transformarlo en un acompañamiento práctico y crocante. "Pueden ser galletitas, pueden ser masitas, pero estas son Medialuncitas. Inspiradas en las clásicas medialunas argentinas, reinterpretadas en forma de galletitas", presentaron a través de sus canales digitales oficiales.

El producto desembarca en el mercado en presentaciones de 120 gramos a un precio de $2.900 por paquete y cuenta con dos variedades desarrolladas para distintos tipos de paladares:

Medialuncitas Saladas: Pensadas con una textura crocante al primer bocado que se deshace en la boca, saladas en su punto justo y con un toque sutil de manteca.

Medialuncitas Dulces: Mantienen la misma textura delicada y hojaldrada en formato snack, balanceando el dulzor con notas sutiles de vainilla y manteca.

Medialuncitas: dónde se consiguen y cómo comprarlas

Por el momento, la primera camada de este lanzamiento se encuentra disponible de forma directa para todo el país a través de la tienda online oficial de Cósmico, así como también en el popup de Cósmico en el centro comercial Nordelta.

De todos modos, no sería extraño que en las próximas semanas las "Medialuncitas" comiencen a distribuirse de manera masiva en las principales cadenas de supermercados, dietéticas y comercios de cercanía donde ya se comercializan las distintas líneas de yerba e infusiones de la firma.