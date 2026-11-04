App YPF alcanzó siete millones de operaciones mensuales y prepara la posibilidad de utilizar el saldo de su billetera para pagar en otros comercios

La app YPF llegó a los siete millones de operaciones mensuales, un máximo histórico que representa un crecimiento interanual del 20%. La plataforma cuenta con más de tres millones de usuarios activos, superó los 15 millones de descargas y avanza con nuevas funcionalidades, entre ellas la venta de garrafas a domicilio y la posibilidad de utilizar el saldo de la billetera virtual en otros comercios.

La aplicación de YPF alcanzó un nuevo récord de actividad y amplió su participación en las operaciones digitales vinculadas con el consumo de combustible, los pagos y los servicios cotidianos. Según los datos actualizados por Mauro Cercós, gerente general de YPF Digital, la plataforma registra siete millones de operaciones mensuales, con un incremento del 20% respecto del mismo período del año anterior.

El crecimiento se produce sobre una base de más de siete millones de usuarios registrados y más de tres millones de usuarios activos. A su vez, las descargas de la aplicación superan los 15 millones, una cifra que refleja su alcance entre los consumidores que utilizan los servicios digitales de la compañía.

"Estos resultados reflejan una relación cada vez más profunda con nuestros usuarios y una mayor presencia en su vida cotidiana", señaló Cercós en diálogo con Surtidores.

El volumen de operaciones incluye distintas funcionalidades que conviven dentro de la aplicación: además de permitir pagos en las estaciones de servicio, App YPF ofrece una billetera virtual, promociones, beneficios y herramientas vinculadas con otros servicios de la empresa.

La billetera virtual acumula u$s millones y concentra más de un tercio de los pagos

Uno de los indicadores que permite observar la evolución de la plataforma es la utilización de su billetera virtual. Actualmente, existen 2,5 millones de cuentas activas dentro de esta función, que permite cargar dinero y utilizarlo para realizar pagos desde el teléfono celular.

De acuerdo con los datos difundidos por la compañía, el dinero disponible en cuenta representa el 37% de los pagos realizados mediante la aplicación. En otras palabras, más de uno de cada tres pagos se concreta con saldo que los usuarios ingresaron previamente en sus billeteras.

La participación de esta modalidad muestra el peso que adquirió el fondeo de cuentas dentro de las alternativas de pago disponibles. Los usuarios pueden utilizar el dinero depositado para abonar consumos sin necesidad de recurrir a otros medios de pago en el momento de la operación.

En este contexto, Cercós informó que el saldo acumulado en las billeteras virtuales se multiplicó por cuatro. El crecimiento de los fondos disponibles acompaña la expansión de las operaciones y la utilización de la aplicación para distintas transacciones.

La evolución de esta herramienta también forma parte de la estrategia de YPF Digital para ampliar los usos de la plataforma más allá de la compra de combustible. La posibilidad de mantener dinero en cuenta y utilizarlo para diferentes operaciones permite extender la interacción entre los usuarios y los servicios de la compañía.

Más de 30.000 argentinos se convirtieron en accionistas desde su celular

Otra de las funcionalidades incorporadas a App YPF está relacionada con el acceso al mercado de capitales. Desde la aplicación, los usuarios pueden comprar acciones de la petrolera, una alternativa que ya superó los dos millones de títulos nominales adquiridos.

Según explicó Cercós, más de 30.000 personas se convirtieron en accionistas de YPF a través de esta herramienta. La iniciativa incorporó una opción de inversión dentro de una plataforma que inicialmente estaba asociada con el consumo de combustible y los beneficios en las estaciones de servicio.

La posibilidad de acceder a acciones desde el celular apunta a facilitar el acercamiento al mercado de capitales de personas que no tenían experiencia previa con este tipo de operaciones.

La incorporación de esta función amplió el alcance de App YPF y sumó una alternativa de uso vinculada con las inversiones. De esta manera, la plataforma reúne herramientas para realizar pagos, administrar dinero y acceder a instrumentos financieros relacionados con la compañía.

Para YPF, estas funcionalidades forman parte de un proceso de expansión de los servicios digitales: el objetivo es que la aplicación pueda utilizarse en diferentes momentos de la vida cotidiana y no solamente cuando el consumidor necesita cargar combustible.

La venta de garrafas a domicilio arrancó con más de 2.500 operaciones

Entre las incorporaciones más recientes se encuentra la venta de garrafas con entrega a domicilio. El servicio ya superó las 2.500 operaciones y permite iniciar la compra desde la aplicación para recibir el producto directamente en la vivienda.

La modalidad introduce una alternativa de comercialización diferente de la atención presencial en una estación de servicio o en un punto de venta. El usuario puede realizar el pedido desde su teléfono y completar la operación mediante la entrega en el domicilio indicado.

La iniciativa amplía los servicios disponibles dentro de la plataforma y suma una nueva instancia de contacto entre YPF y sus clientes. En este caso, la interacción no depende de que el consumidor se traslade hasta una estación de servicio.

La comercialización de garrafas también incorpora una prestación vinculada con el negocio energético de la empresa. Su integración en App YPF permite reunir en un mismo entorno digital distintas alternativas de compra y servicios relacionados con los productos de la compañía.

El volumen de operaciones registrado desde el lanzamiento muestra la respuesta inicial de los usuarios a esta modalidad. La empresa busca ampliar las ocasiones en las que sus clientes pueden recurrir a la aplicación para resolver necesidades de consumo.

El próximo paso que transformará App YPF en una billetera para todos los comercios

La próxima etapa de desarrollo de App YPF contempla una modificación en el alcance de su billetera virtual. La compañía trabaja para que los usuarios puedan utilizar el dinero disponible en sus cuentas para realizar pagos en otros comercios, más allá de las operaciones vinculadas con YPF.

Actualmente, la aplicación concentra distintas transacciones relacionadas con la actividad de la empresa, como la compra de combustible y otros servicios. La apertura hacia establecimientos comerciales externos permitiría extender el uso del saldo acumulado y sumar nuevos espacios de consumo.

La iniciativa apunta a que el dinero cargado en la billetera pueda utilizarse en más situaciones cotidianas. De concretarse esta expansión, los usuarios tendrían la posibilidad de recurrir a App YPF para pagar productos y servicios en comercios que no pertenecen a la red de estaciones de la petrolera.

Este desarrollo se vincula con el crecimiento de las cuentas activas y con el aumento del dinero acumulado en las billeteras virtuales: la participación del saldo propio en el 37% de los pagos constituye uno de los indicadores que la empresa sigue para evaluar la utilización de esta herramienta.

Cercós explicó que la estrategia apunta a consolidar la aplicación como una plataforma de servicios vinculados con la movilidad y las actividades cotidianas.

"Nuestro foco es consolidar App YPF como la plataforma que lidere la movilidad y servicios cotidianos asociados. Cada vez más personas nos eligen para cargar combustible, hacer rendir su dinero, invertir o recibir una garrafa en casa. Detrás de cada una de estas operaciones hay un vínculo que se profundiza, una principalidad y relevancia que se construye", sostuvo el ejecutivo.

La ampliación de los medios de pago podría modificar también la relación entre la aplicación y los establecimientos comerciales que participan de su ecosistema. Para los usuarios, representaría una nueva alternativa para utilizar los fondos disponibles, mientras que para la compañía supondría extender la presencia de su plataforma a consumos que actualmente se realizan fuera de su red.

ServiClub se digitaliza y suma beneficios desde el celular

Otro de los desarrollos que forman parte de la agenda digital de YPF es la digitalización de ServiClub, su programa de fidelización. Según Cercós, el proceso se encuentra cerca de completarse, aunque todavía no existe una fecha definida para su finalización.

La integración de ServiClub con App YPF busca ampliar la utilización de los beneficios y facilitar el acceso de los usuarios a las herramientas del programa desde el teléfono celular.

ServiClub acompaña las operaciones de los clientes de YPF mediante un sistema de beneficios asociado con los consumos. Su digitalización forma parte de la expansión de la aplicación y de la concentración de servicios dentro de una misma plataforma.

La incorporación de estas herramientas también permitirá reunir distintas instancias de interacción con los consumidores. Desde la carga de combustible hasta la utilización de promociones, pagos y beneficios, la aplicación busca centralizar operaciones que anteriormente podían requerir otros canales.

El desafío para las estaciones de servicio frente al boom digital

La expansión de App YPF también plantea nuevas posibilidades para los operadores de estaciones de servicio. El vínculo con los consumidores puede continuar después de que finaliza una carga de combustible, a través de los pagos digitales, las promociones, las compras y los servicios disponibles en la plataforma.

En ese escenario, las estaciones pueden analizar distintos indicadores para conocer cómo se comportan los usuarios y qué impacto tienen las funcionalidades digitales sobre la actividad comercial.

Entre las variables que pueden observarse se encuentran la frecuencia con la que los clientes regresan, el nivel de consumo en las tiendas, la utilización de beneficios y la respuesta a las promociones disponibles desde la aplicación.

La evolución de estos indicadores permitirá evaluar en qué medida el crecimiento de las operaciones digitales se traduce en actividad para cada establecimiento. También aportará información sobre los hábitos de consumo y las preferencias de quienes utilizan los servicios de YPF.

Con siete millones de operaciones mensuales y una expansión de sus funcionalidades, App YPF avanza hacia un modelo que integra combustible, pagos, inversiones, beneficios y servicios a domicilio. La posibilidad de utilizar el saldo en otros comercios y la finalización de la digitalización de ServiClub aparecen entre los próximos pasos de una estrategia que busca ampliar los usos de la plataforma.