Respaldada por Citi y por grandes fondos, la compañía desarrolla tecnología para administrar créditos, pagos y riesgos de proyectos inmobiliarios

La administración del dinero que necesita una obra para pasar del proyecto a la entrega de las llaves es el negocio de Built Technologies, una tecnológica estadounidense que constituyó su propia sociedad en la Argentina.

Se trata de una compañía que desarrolla plataformas para conectar a bancos, desarrolladores, constructoras y proveedores, y que alcanzó una valuación de u$s1.500 millones en una ronda de financiamiento realizada en 2021.

Como parte de su plan de expansión, creó Built Argentina S.A.U., controlada íntegramente por su casa matriz, con un capital inicial de $30 millones.

Su objeto social contempla el desarrollo y la comercialización de software para el sector inmobiliario y de la construcción, además de herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas y procesar información.

La constitución se instrumentó mediante una escritura del 26 de agosto pasado y fue publicada dos días después en el Boletín Oficial de la Nación.

La estructura societaria se suma a la presencia de un equipo argentino de desarrollo a partir de una convocatoria para incorporar ingenieros a sus productos vinculados con el financiamiento de obras.

Detrás de esa actividad aparece una compañía que hace unos años recibió inversiones de fondos internacionales y del sistema bancario.

La firma norteamericana de inversión TCV que aporta capital a empresas tecnológicas, lideró la ronda de operación que la convirtió en unicornio con un aporte de u$s125 millones que terminó por valuar a Built en u$s1.500 millones, mientras que Citi incorporó posteriormente una inversión estratégica y una colaboración tecnológica para su negocio inmobiliario.

Cómo funcionará la filial de Built Technologies en Argentina

En este contexto, Built Technologies, Inc. es la única accionista de la sociedad argentina y suscribió la totalidad del capital.

En tanto, el estatuto de la nueva sociedad la habilita a diseñar, desarrollar, comercializar, licenciar y explotar plataformas digitales, tanto por cuenta propia como para terceros o en asociación con otras empresas.

También incorpora expresamente herramientas de inteligencia artificial para automatizar flujos de trabajo, generar análisis predictivos y procesar datos.

Se trata de actividades vinculadas con la evolución internacional de Built, que extendió sus productos desde la administración de préstamos hacia otras funciones financieras del negocio inmobiliario.

La presidencia de la filial quedó a cargo de Ramón Ignacio Moyano y Miguel Carlos Remmer fue designado director suplente, en tanto que la sede legal se fijó en Tucumán 1, cuarto piso, en la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano operativo, la búsqueda laboral vigente identifica al equipo argentino como parte del área que trabaja con entidades financieras para desarrollar tecnología de administración de créditos destinados a la construcción.

La convocatoria apunta a profesionales con experiencia en desarrollo de sistemas, bases de datos e infraestructura en la nube, junto con capacidad para conducir proyectos y acompañar a otros ingenieros.

También consulta por el dominio profesional del inglés y por antecedentes de trabajo con compañías estadounidenses.

Qué servicios ofrece Built Technologies para la construcción

El punto de partida de la creación de Built fue la administración de préstamos para la construcción, mercado en el cual los desembolsos deben acompañar el progreso de los trabajos y requieren documentación, inspecciones y autorizaciones antes de liberar los fondos correspondientes a cada etapa.

Su plataforma reúne esas tareas en un mismo entorno digital, mientras los bancos y proveedores de capital pueden seguir la información del proyecto; los desarrolladores gestionan solicitudes de fondos, y los participantes comparten documentos y registros para administrar la operación.

A ese servicio inicial se agregaron herramientas para organizar facturas de contratistas, procesar pagos, gestionar documentación y monitorear activos y carteras inmobiliarias.

Es decir que la empresa concentra procesos que suelen distribuirse entre correos electrónicos, planillas y diferentes sistemas.

Ese funcionamiento explica su ubicación entre dos segmentos como son la tecnología financiera, por los productos vinculados con créditos y pagos, y la tecnología inmobiliaria, por las aplicaciones destinadas a propietarios, desarrolladores y constructores.

Además, Built provee el software con el que los sus clientes administran el financiamiento y la ejecución de los proyectos.

En una comunicación de abril pasado, la compañía informó que más de 625 bancos, prestamistas privados, propietarios y contratistas generales utilizaban sus servicios para gestionar actividad inmobiliaria y de construcción por más de u$s350.000 millones anuales.

En esa misma comunicación anunció la incorporación de Jason Woods como director financiero, ejecutivo que llegó con experiencia en empresas de software, pagos y plataformas de servicios, entre ellas Field Nation y Concur, adquirida por SAP.

Cuánto vale Built Technologies y quiénes son sus inversores

Fundada en 2014 y con base en Nashville, Tennessee, Built tiene a Chase Gilbert como cofundador y CEO.

Su plataforma fue lanzada comercialmente en 2015, con foco en digitalizar la administración de créditos para la construcción.

La expansión estuvo acompañada por sucesivas rondas de financiamiento como la de abril de 2019, cuando anunció una Serie B de u$s31 millones liderada por Goldman Sachs Investment Partners, con participación de Index Ventures, Nyca Partners, Regions Bank, Canapi Ventures y Nine Four Ventures.

En ese momento, la compañía informó que el capital captado desde su creación llegaba a u$s55 millones y también señaló que su plataforma había permitido administrar más de u$s24.000 millones en préstamos para la construcción desde su lanzamiento comercial.

El salto a la categoría de unicornio se produjo en septiembre de 2021, cuando obtuvo u$s125 millones en una ronda Serie D liderada por TCV.

La operación fijó una valuación de u$s1.500 millones, por encima del umbral de u$s1.000 millones utilizado para identificar a las empresas privadas de tecnología que integran ese grupo.

Entre los participantes figuraron Brookfield Technology Partners, 9Yards Capital, XYZ Venture Capital y HighSage Ventures.

Se sumaron a una base de inversores que ya incluía a Addition, Index Ventures, Canapi Ventures, Fifth Wall, Goldman Sachs y Nyca Partners, entre otros.

El destino anunciado para los recursos comprendía ampliar el equipo, desarrollar productos para entidades financieras y empresas constructoras, incorporar nuevas capacidades de pagos y acompañar la expansión internacional.

La banca como inversora y usuaria

En abril de 2023, Built anunció una inversión estratégica de Citi a través de SPRINT, el brazo inversor de su división Global Spread Products.

La compañía explicó que los recursos acompañarían su crecimiento en la gestión de activos inmobiliarios comerciales y el desarrollo de mejoras operativas y tecnológicas.

La relación también comprendía un trabajo con Citi Community Capital para mejorar la administración de desembolsos, los reportes de préstamos y la experiencia de los tomadores de crédito.

De esa manera, el vínculo combinó una inversión de capital con una colaboración sobre los procesos utilizados por una entidad financiera. Para entonces, Built informó que más de 250 bancos y proveedores de capital privado utilizaban su solución en la nube.

La ampliación de sus productos continuó en marzo de 2024, cuando presentó herramientas de administración financiera y pagos para propietarios y desarrolladores.

En junio de ese año anunció una oferta integrada de financiamiento inmobiliario comercial y gestión de activos y carteras, extendiendo sus servicios hacia el seguimiento financiero de las inversiones.