A través de Lula, la fábrica de aviones FADEA obtiene otro negocio y exporta más a Embraer

La estatal concretó un nuevo despacho estructural para el programa C-390 Millennium. A través de la brasileña, mantiene parte de su funcionamiento

En pleno contexto de crisis, y mientras siguen sin definirse los contratos ya negociados con las Fuerzas Armadas, la fábrica de aviones FADEA, en Córdoba, acaba de obtener una bocanada de oxígeno operativo y comercial: concretó un nuevo envío de componentes aeronáuticos a Brasil, con el fin de abastecer a un programa clave de Embraer. En concreto, la estatal despachó piezas para el programa militar C-390 Millennium. El envío se confirmó tras la firma de un contrato donde Embraer suministrará tres unidades KC-390 a Grecia, con opción a tres más. En paralelo, la firma nacional atraviesa una reducción de operarios que alarma: desde la asunción de Javier Milei a la Presidencia, el personal se redujo un 30%, pasando de 936 a 651 trabajadores, y solo en el último mes se registraron 87 salidas. Al mismo tiempo, fuentes gremiales afirman que los operarios especializados deben salir de su turno para hacer Uber o changas para intentar llegar a fin de mes, en un escenario donde aseguran que la ausencia de paritarias ya suma tres años.

La exportación de FADEA a Brasil consistió en puertas de carga para el programa C-390 Millennium de Embraer. La compañía del país vecino suministrará aviones KC-390 a Grecia mediante un acuerdo de gobierno a gobierno alcanzado con el país helénico. Se trata de un pacto por 590 millones de euros que resultó apalancado a partir de la gestión comercial de la administración que lidera Luiz Inácio Lula da Silva.

Puertas de carga para el C-390: el acuerdo de FADEA con Embraer

El despacho de las piezas integra el paquete de seis conjuntos de aeroestructuras que la empresa cordobesa fabrica para el carguero táctico. Las puertas en cuestión, precisó Aviacionline, se instalan en la sección posterior del fuselaje y permiten el despliegue de la rampa trasera para el embarque de vehículos, pallets y pertrechos pesados. Su manufactura exige matricería propia, mecanizados de alta precisión, tratamientos superficiales específicos y certificaciones internacionales.

FADEA busca sostener su actividad luego de cerrar 2025 con 21 envíos para el programa y sumar en el primer trimestre de 2026 el despacho de dos puertas de tren de aterrizaje de nariz, dos spoilers, dos carenados móviles y una pieza primaria.

El esquema de integración global con Embraer arrancó en 2011, precisó la misma fuente, y comprende la fabricación del cono de cola, las puertas del tren de nariz, los spoilers, las carenadas fijas y móviles de los flaps, además de los racks electrónicos superiores e inferiores.

Frente al crecimiento de pedidos del C-390 —que ya acumula cerca de 60 órdenes firmes y 29 opciones en 13 países—, la planta argentina mantiene su posición como proveedora en una lista de clientes que incluye a Brasil, Portugal, Hungría, República Checa, Uzbekistán, Austria, Países Bajos, Suecia, Corea del Sur, Colombia y Emiratos Árabes Unidos.

Tensión gremial a días de la visita del Papa

La continuidad del contrato con la gigante brasileña representa la principal vía de ingresos comerciales en divisas para la factoría estatal, cuyo paquete accionario pertenece en un 99% al Ministerio de Defensa y un 1% a Fabricaciones Militares.

Sin embargo, la certidumbre que aporta la cadena de provisión externa contrasta con el panorama interno. La inminente visita del papa León XIV a la Argentina incluye a Córdoba en su itinerario, con una misa programada para la mañana del 10 de noviembre en el predio industrial de la empresa.

Como ya expuso iProfesional, la agenda papal encendió las alarmas en el Ejecutivo ante la posibilidad de que el personal utilice la visibilidad del evento para expresar sus reclamos por el achique operativo y el severo recorte de plantilla.

"Es el número más bajo que he visto en los 40 años que tengo dentro de FADEA: somos unos 565 trabajadores, el mes pasado se fueron 87 compañeros. De ese total, hoy apenas el 30% está trabajando diariamente en el proyecto Embraer y el resto realiza tareas menores", declaró Marcelo Bertorello, secretario general del Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos (STA).

La reciente visita del ministro de Defensa, Carlos Presti, a las instalaciones no logró destrabar el conflicto. "El ministro llegó en horario no laboral, después de las 15.30 que es el horario de salida, y solo se reunió con jefes y gerentes. A nosotros no nos recibió", añadió.

Proyecciones financieras y parálisis local

Los números presupuestarios proyectados para 2027 exponen la fragilidad financiera de la empresa. La compañía prevé ingresos operativos por $81.771 millones frente a gastos de funcionamiento por $110.495 millones, lo que significa que la facturación propia apenas cubre el 74% de los costos directos.

A pesar de contemplar transferencias de Nación por $22.157 millones, el resultado económico arroja un déficit neto de $6.750 millones, mientras que el pago de salarios insume $35.818 millones, lo cual representa más de la mitad de los ingresos comerciales esperados.

El freno en la actividad interna responde también a la falta de concreción de los convenios con las Fuerzas Armadas locales. A pesar de la firma de acuerdos en mayo de 2025 por u$s23,8 millones para la optimización de aviones Hércules y otros u$s67 millones para la modernización del sistema IA-63 Pampa III, la parálisis contractual persiste.

La empresa arrastra una deuda con proveedores internacionales cercana a los u$s21 millones que complica el abastecimiento de insumos.