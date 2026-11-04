La compañía anunció un ajuste de personal inédito, que impacta a cientos de familias y agrava la crisis en el sector electrónico de la provincia

BGH convocó de urgencia a los delegados de la UOM en su planta de Río Grande para notificar una reestructuración que eliminará 250 puestos de trabajo a partir del 15 de diciembre. La medida representa el despido del 42% de la dotación actual de la fábrica.

El anuncio llegó en una reunión encabezada por el gerente industrial de la compañía. Las autoridades de BGH comunicaron formalmente a la Unión Obrera Metalúrgica su decisión de ajustar los procesos fabriles en el marco de la parálisis productiva que castiga al polo industrial fueguino.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría entre los trabajadores de línea. La empresa instaló una disyuntiva: abrir un programa de retiros voluntarios hasta el 15 de diciembre o proceder directamente con despidos para completar la cuota de 250 salidas estipuladas por la gerencia.

Un recorte que alcanza a casi la mitad de la planta

Los números son contundentes. Sobre una dotación total que ronda actualmente los 600 trabajadores registrados, el achique proyectado significa eliminar el 42% de la masa salarial de una de las plantas electrónicas más representativas de la isla.

El golpe llega en el peor momento para el parque industrial de Río Grande. BGH se suma así a una cadena de ajustes que viene sacudiendo al sector electrónico fueguino desde principios de año.

La vía inicial elegida por la firma es un esquema de retiros voluntarios. Pero la letra chica del anuncio encendió las alarmas: si para el 15 de diciembre no se alcanza el número de adhesiones, la empresa procederá a concretar cesantías compulsivas hasta completar la cuota.

Indemnizaciones fraccionadas que generan rechazo

El mecanismo económico presentado para instrumentar las desvinculaciones suma tensión al conflicto. La patronal informó que las indemnizaciones de ley no se pagarán de una sola vez, sino a través de un sistema fraccionado.

El pago se dividirá en cuotas mensuales. La cantidad oscilará entre una y cinco, según la antigüedad acumulada por cada dependiente.

En declaraciones a la prensa local, delegados de la planta denunciaron el clima de incertidumbre que domina las líneas de montaje. Los operarios advierten que el fraccionamiento del pago opera como un mecanismo de presión.

La advertencia explícita de avanzar con despidos directos si no se reúne el cupo empuja a los trabajadores a suscribir las bajas antes del plazo límite. La comisión gremial interna y el sindicato mantendrán asambleas permanentes durante la semana para definir las acciones a seguir.

La apertura importadora, entre las causas que enumera BGH

El ajuste en BGH no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa del cambio de reglas macroeconómicas aplicado sobre el polo industrial fueguino a partir de la eliminación total de aranceles para la importación de celulares decretada a comienzos de año.

La medida redujo al 0% el gravamen externo y equiparó tributariamente a los productos terminados importados con los fabricados en la isla. El resultado fue inmediato y devastador.

El ingreso de teléfonos inteligentes del exterior trepó un 746,6% interanual acumulado. Al mismo tiempo, la fabricación local de equipos de informática, televisión y comunicaciones se desplomó un 60,1%.

Las estadísticas oficiales del propio sector ilustran la magnitud del retroceso productivo:

Pérdida de puestos en el subrégimen: Según el IPIEC, en el último año los sectores amparados por la promoción fabril pasaron de 10.033 a 6.564 operarios registrados. La pérdida neta alcanzó los 3.469 puestos fabriles, una caída del 34,57%

Según el IPIEC, en el último año los sectores amparados por la promoción fabril pasaron de 10.033 a 6.564 operarios registrados. La pérdida neta alcanzó los 3.469 puestos fabriles, una caída del 34,57% Caída en el rubro electrónico: La actividad electrónica redujo su dotación en un 37,7%. La producción acumuló una baja superior al 30% y los establecimientos operan hoy a un promedio del 40% de su capacidad instalada

La actividad electrónica redujo su dotación en un 37,7%. La producción acumuló una baja superior al 30% y los establecimientos operan hoy a un promedio del 40% de su capacidad instalada Impacto provincial: Los registros del SIPA computaron un derrumbe de más de 5.500 empleos asalariados privados en Tierra del Fuego. La provincia se convirtió en el distrito con la mayor caída relativa de empleo formal del país, con un desplome del 17,9% desde finales de 2023

El escenario en Río Grande muestra réplicas en los principales conglomerados industriales. El ajuste no es exclusivo de BGH.

Electrofueguina puso en marcha esquemas de retiros pactados para la totalidad de sus 181 operarios. La firma, vinculada a la cadena Frávega, busca vaciar progresivamente su estructura operativa en la isla.

Frente a advertencias previas del gobernador Gustavo Melella, quien había calificado la apertura de importaciones como un esquema que destruye mano de obra argentina, la decisión de BGH profundiza el desmantelamiento de un ecosistema productivo concebido históricamente para afianzar la soberanía y la ocupación territorial en el extremo sur del país.