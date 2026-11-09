El bar argentino que más fernet vende en Italia fue premiado y crece con franquicias

Niccolò Branca distinguió a PIBÄ en la destilería donde nació la bebida. La cadena ya tiene 14 locales en el país y prepara otro en San Fernando

El bar que más Fernet-Branca vende en Italia no es italiano. Es argentino y nació en la Ciudad de Buenos Aires. El mes pasado, Niccolò Branca, presidente de la destilería, le entregó la distinción a PIBÄ Milano en la ciudad donde la bebida se empezó a elaborar en 1845. Eduardo Teisaire, cofundador de la cadena, contó en una entrevista exclusiva con iProfesional que el local vende alrededor de 2.000 litros de fernet por mes. En la carta, claro está, lo sirven con Coca-Cola, como se toma en la Argentina.

En Italia, el fernet se tomaba solo, en un vaso chico y después de comer. La costumbre de mezclarlo con Coca-Cola nació en la Argentina. Así como el mate, Maradona y Messi se volvieron referencias del país en el exterior, el fernet con Coca, o Fernandito, llevó una costumbre argentina de vuelta a la ciudad donde nació el amargo.

PIBÄ abrió en Milán en 2019, tres años después de inaugurar su primer bar sobre el Boulevard Cerviño, en Palermo (CABA). Al principio, recuerda Teisaire, los italianos dudaban antes de probar la mezcla. Con el tiempo, los clientes locales y los turistas empezaron a pedirla. El cambio se hizo visible hasta en el museo de la destilería.

"Era impensado que el Branca se mezcle con Coca-Cola. En Italia se resistieron durante un montón de tiempo. Es una bebida superclásica que se toma como un pequeño digestivo, en shotcitos chiquititos, muy despacito. Y hoy mismo en el bar de la destilería, en el museo, después de un recorrido, el fernet se sirve con Coca-Cola", contó.

La distinción se entregó el 6 de octubre en la histórica destilería de Branca en Milán, durante la Fernet-Branca Coin Release Celebration 2026. La marca reunió allí a bartenders y referentes de la coctelería internacional para presentar su nueva moneda y entregar varios reconocimientos. Al entregarlo, Niccolò Branca recordó los comienzos de PIBÄ en Milán, cuando el negocio funcionaba en un local más chico.

"Ser el bar de Italia que más Fernet-Branca vende para nosotros es un honor", dijo Teisaire a iProfesional. Para el cofundador, que el reconocimiento llegara en la ciudad donde nació la bebida fue, como lo definió en la entrevista, "un círculo que se cierra hermoso".

La moneda que dio nombre al encuentro circula entre bartenders y embajadores de la marca. Está ligada al Bartender’s Handshake, la costumbre de compartir un fernet entre colegas. Según las reglas del desafío de la moneda, quien apoya la suya sobre la barra puede retar a los demás a mostrar la propia. Si todos la muestran, quien lanzó el desafío paga la ronda.

El diseño cambia cada año. La edición italiana de 2026 tiene forma de disco de vinilo. Fernando, el cocodrilo que Fernet Branca usó como mascota en una campaña en Estados Unidos, hace de aguja del tocadiscos. La pieza también lleva las letras F y B en braille.

Cuánto hay que invertir para abrir una franquicia de PIBÄ

Desde aquel primer bar de Palermo, PIBÄ llegó a 14 locales en la Argentina, diez franquiciados y cuatro propios. A esa red se suman sus dos bares en Europa, el de Milán y el de Barcelona, ambos propios.

Para manejar el local de Milán, los fundadores se asociaron con dos empleados que se mudaron desde Buenos Aires. Uno trabajaba en la cocina y hoy es el chef ejecutivo del bar. El otro empezó llevando platos a las mesas, pasó por la caja y llegó a supervisor de operaciones antes de instalarse en Italia. Teisaire dice que ambos hicieron del bar una especie de club social, donde el equipo conoce por su nombre a los clientes habituales. "Nosotros aprendimos de ellos mucho en este camino", contó.

En la Argentina, después de las aperturas en Palermo Hollywood, Neuquén y Núñez, el próximo paso será una franquicia en Buenavista, San Fernando. La inauguración está prevista para mediados de noviembre y será la primera de PIBÄ en la zona norte bonaerense.

Abrir un local de PIBÄ de entre 100 y 120 metros cuadrados en la Argentina cuesta alrededor de u$s200.000, según la estimación de Teisaire. El monto depende del estado del inmueble e incluye un canon de ingreso de u$s30.000, el proyecto y el mobiliario para dejar el local listo.

El modelo de franquicias de PIBÄ concentra la producción en una planta que abastece a las sucursales. "Nosotros enviamos todo listo y envasado al vacío desde el centro de producción de alimentos", explicó Teisaire. Los locales le compran a la cadena alrededor del 80% de lo que venden, incluida la cerveza. Así necesitan menos personal para preparar alimentos y recibir proveedores. "Cuando hay que achicarse, nosotros ya somos chicos".

"El objetivo hoy es como mínimo facturar 80 millones de pesos", dijo sobre la referencia mensual. La proyección que maneja la empresa contempla una rentabilidad de alrededor del 20% sobre las ventas y un recupero de 18 a 20 meses. Hoy, reconoceTeisaire, la operación está por debajo de esas expectativas. Las unidades vendidas cayeron entre 20% y 30% frente al año anterior y los locales trabajan "con bajísimos márgenes".

"Estamos haciendo mucho trabajo interno de ir al detalle de todos los costos. Ahí es donde te volvés más eficiente y sacás un poquito de aire, cuando mirás para dentro y te preocupás hasta el más mínimo gasto", explicó Teisaire.

Hay interesados en llevar la marca a Madrid y Roma, pero las aperturas siguen en evaluación. En la Argentina, Teisaire dice que reciben consultas por franquicias mientras revisan los costos y ordenan una empresa. "No nos sirve abrir un local y que al año se cierre", concluye.