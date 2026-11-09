La docena de facturas llegó a los $20.000 y las ventas en panaderías se desplomaron 80%

Con costos disparados y una caída abrupta en el consumo, los comercios buscan estrategias para sostenerse ante la merma de clientes

El ritual del fin de semana argentino se rompió. Comprar una docena de facturas para compartir en familia pasó de ser una costumbre accesible a convertirse en un consumo de lujo que pocos pueden sostener. Las panaderías de todo el país atraviesan su peor crisis en décadas.

Las vitrinas lucen cada vez más vacías. Pero no es porque los productos se agoten por demanda. Los panaderos producen menos cantidad para evitar que las facturas se echen a perder, ante una caída de ventas que adquirió dimensiones históricas.

Los números de la industria panadera recopilados esta semana son contundentes. Los productos de pastelería, repostería y las clásicas facturas registraron una caída interanual del 80%. El pan tradicional no se salvó: experimentó un retroceso del 55% en los últimos dos años.

"La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano", señaló a la Agencia Noticias Argentinas Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de Avellaneda.

La explicación es simple y dolorosa. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 en los mostradores argentinos. Para un trabajador que cobra $25.000 por una changa, ese precio representa casi todo su ingreso diario.

"Para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio", agregó Mora.

El derrumbe de las celebraciones: tortas y eventos desaparecieron

La crisis no se limita a las facturas del desayuno. Todo lo relacionado con eventos y celebraciones se desplomó. Las masas finas, los sándwiches de miga y las tortas de cumpleaños prácticamente desaparecieron de las ventas.

"Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos", reveló Mora sobre el impacto en su panadería, donde las tortas pasaron de ser un ingreso estable a representar apenas el 13% de lo que facturaban.

Juan Carlos, responsable de una panadería en el barrio porteño de Almagro, coincidió en que la situación es crítica. "Vender una docena es casi imposible", sostuvo.

El cambio en los hábitos de consumo es radical. "Hoy, como mucho, se llevan tres para compartir", explicó Juan Carlos. Las familias argentinas ajustaron hasta en los pequeños placeres del fin de semana.

El pan clásico y el pan flauta son los únicos productos que mantienen cierta demanda. Pero incluso estos sufrieron: su comercialización disminuyó un 50% respecto a años anteriores.

"El pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas", comentó Mora. Una frase que resume la situación económica: el pan dejó de ser acompañamiento para convertirse en la comida misma.

La tormenta perfecta: insumos que se triplicaron en meses

Detrás de los precios finales hay una cadena de aumentos que ahoga a los panaderos. Los insumos básicos sufrieron remarcaciones que van del 100% al 200% en pocos meses.

La caja de margarina trepó desde un rango de $40.000 o $45.000 hasta superar los $120.000 en su pico. Luego se estabilizó entre $85.000 y $90.000, pero igual representa el doble del valor original.

Los huevos pasaron de $35.000 a $72.000 el cajón. Más del 100% de incremento para un insumo esencial en cualquier panadería.

La bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000. Se duplicó el precio de la materia prima fundamental.

"A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados", agregó Mora. Los panaderos enfrentan una ecuación imposible: insumos que se duplicaron o triplicaron, costos fijos que aumentaron exponencialmente, y ventas que cayeron a la mitad o menos.

Las panaderías que sobreviven lo hacen con márgenes cada vez más ajustados. Muchas redujeron personal, otras achicaron horarios. Algunas directamente cerraron en los últimos meses.

El sector espera señales de recuperación, pero por ahora solo ve vitrinas vacías y familias que reemplazan la docena de facturas del domingo por tres unidades compartidas. Un cambio cultural que refleja la profundidad de la crisis económica que atraviesa el país.