El pedido de León XIV de poner el trabajo en el centro del debate dejó distintas respuestas entre mienbros de la industria, el comercio y el campo

La visita papal a Argentina recibió gran apoyo financiero público y privado para su logística.

La participación del establishment en la visita de León XIV a la Argentina empezó con un pedido de ayuda de la Iglesia para organizar las celebraciones de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Con ese objetivo, Conferencia Episcopal convocó a compañías y entidades privadas a aportar fondos, bienes y servicios.

Algunas ayudaron a financiar la infraestructura de los diferentes actos; otras pusieron a disposición vehículos e instalaciones.

A partir de esa iniciativa, la Conferencia Episcopalhabía recaudado más de $5.500 millones entre colectas y contribuciones privadas que se destinaron a infraestructura y logística, desde escenarios, pantallas y sonido hasta el acondicionamiento de espacios y la coordinación de voluntarios.

La organización publicó la nómina de empresas e instituciones que colaboraron con la visita, entre las que figuran Corporación América; Santander; Edenor; Edemsa; Mercedes-Benz; Grupo Techint; Vista Energy; Toyota; Toyota Kansai; Accenture; Movistar; OSDE; PwC y Andreani.

También aparecen Mercado Libre; McCann; Hoopla; Dolmen Buenos Aires Hotel; Marriott Buenos Aires; Bodegas CARO; Quento Snacks; Dòkita; Establecimiento Metalúrgico GCD; De Petris; Leguizamón Pondal y La Rural.

Entre los aportantes identificados estuvieron Daniel Vila; José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, con intereses en la distribución eléctrica, además de Jorge Brito y Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América.

Algunas de esas colaboraciones tuvieron un destino conocido como la de Toyota, que adaptó y donó dos Hilux fabricadas en Zárate para que funcionaran como papamóviles.

La Sociedad Rural Argentina y La Rural S.A. cedieron instalaciones de su predio ferial para alojar a más de 2.500 voluntarios que colaboraron con la misa de Palermo.

El itinerario de la Santa Sede asignó a Aerolíneas Argentinas los vuelos desde Montevideo, entre Buenos Aires y Córdoba y desde Buenos Aires hacia Lima.

El operativo también movilizó recursos públicos y el Gobierno nacional adjudicó a DF Entertainment, la productora fundada por Diego Finkelstein que organiza el Lollapalooza, un contrato de $8.690 millones para la producción y coordinación del acto en el Monumento a los Españoles.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, informó un presupuesto de $3.024 millones para la producción para los servicios técnicos de la visita a la Basílica de Luján, programada para el miércoles 11 de noviembre prevista en el programa oficial de la Santa Sede.

Qué empresarios se reunieron con el Papa León XIV en Argentina

Cuando el Papa llegó al país, parte de ese mismo empresariado estuvo entre los invitados a escucharlo en los distintos escenarios en donde pronunció sus discursos y misas.

La recepción del domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad reunió a autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, pero también hubo presencia empresaria, como el propio Finkelstein y el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas.

También se vio a Martín Cabrales, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y empresario cafetero; a Ezequiel Herszage, ejecutivo de IRSA y director general del Foro Llao Llao, y a Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos.

En la lista de invitados que trascendió antes de la recepción figuraron Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre; Francisco de Narváez, titular del grupo que lleva su apellido; Marcelo Mindlin, de Pampa Energía; Eduardo Elsztain, de IRSA, y Eduardo Eurnekian.

También se mencionó a Alejandro Bulgheroni, de Pan American Energy; Alberto Roemmers, Mario Montoto y Daniel Vila.

En tanto, el lunes por la mañana, en la misa del Monumento a los Españoles, estuvieron Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, y Hugo Eurnekian, presidente de Compañía General de Combustibles, el brazo energético de Corporación América.

Esa noche, el Grupo de los Seis (G6) anunció que, una vez concluida la visita, propondría convocar a los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y la sociedad civil.

Las cámaras plantearon que cada sector exponga qué espera de los demás y qué está dispuesto a hacer para alcanzar acuerdos que perduren más allá de un gobierno.

La postura fue recogida favorablemente por otros representantes del establishment local como Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción; Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos; Adelmo Gabbi, de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Unión Industrial Argentina (UIA).

Entre quienes escucharon al Papa en la universidad también estuvieron el empresario agropecuario Gustavo Grobocopatel; Jorge Neuss; Alejandro Lastra, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y Víctor Valle, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa.

En la convocatoria de la Pastoral Social, que reunió a unos 600 asistentes, también estuvieron los tres integrantes de la conducción de la CGT, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, y Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

El mensaje del Papa a las empresas y sindicatos sobre el empleo

Ante ese auditorio, León XIV reconoció que los empresarios muchas veces arriesgan su propio patrimonio para invertir y crear empleo.

Les pidió que, al decidir dónde invertir, prioricen la sostenibilidad ambiental y las condiciones laborales, además de cuestionar que la rentabilidad sea la única medida del éxito de una compañía y hablar de las consecuencias del desempleo sobre la dignidad de las personas y su integración en la sociedad.

A los sindicatos les reclamó que se acerquen a los trabajadores informales y precarizados y a las autoridades les pidió políticas estables de empleo e inclusión y que actúen ante los riesgos que la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden representar para los puestos de trabajo.

A la salida, Grinman calificó de fuerte el discurso y retomó la propuesta del G6, poniendo el acento en la necesidad de sentar a sectores con diferencias a buscar acuerdos.

En el mismo sentido, un documento del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), centró su respuesta en las responsabilidades del sector privado.

El comunicado señaló que a las empresas les toca generar empleo formal, invertir e innovar, con especial atención a quienes encuentran más dificultades para ingresar al mercado laboral.

También respaldó la búsqueda de consensos para superar la polarización y recogió el planteo sobre las próximas generaciones.

Lo trasladó a las decisiones que toman hoy gobiernos, instituciones y compañías y a las consecuencias que tendrán a largo plazo.

IDEA vinculó esa posición con lo expresado en su 62.º Coloquio, donde sostuvo que el desarrollo del sector privado cobra sentido cuando mejora las condiciones de vida.

Por su parte, la UIA puso el énfasis en la dignidad de las personas, la solidaridad, el diálogo y el valor del trabajo para el desarrollo y la integración.

Fue Martín Cabrales quien encabezó la delegación junto con los otros dos vicepresidentes, Rodrigo Pérez Graziano y Modesto Magadán, este último vinculado a Arcor.

También estuvieron el secretario Eduardo Nougués, de Ledesma, el tesorero Silvio Zurzolo, el protesorero segundo Diego Leal y el vocal Alejandro Gentile.

Como IDEA, el comunicado de la UIA expresó compromisos institucionales y dejaron fuera metas de contratación y anuncios de inversión.

La entidad que preside Martín Rapallin destacó que el encuentro con León XIV en la UCA permitió compartir una reflexión sobre la dignidad de las personas, la solidaridad y el diálogo.

En su comunicado, la central fabril definió además el trabajo como motor de desarrollo e integración y reafirmó su compromiso con una Argentina con más oportunidades, donde el desarrollo esté al servicio de las personas.

La respuesta de la Mesa de Enlace y el campo al discurso del Papa

En el caso de la dirigencia rural, sus representantes recogieron los pasajes sobre la propiedad privada y el cuidado de los recursos que había utilizado León XIV en la UCA, donde defendió el derecho a la propiedad y lo vinculó con la responsabilidad de administrar los bienes teniendo en cuenta a las comunidades y a las generaciones futuras.

En ese sentido, Odriozola destacó el papel de quienes producen alimentos y valoró que el Papa hablara de las consecuencias de perder el empleo.

Por su parte, Lucas Magnano, presidente de Coninagro, relacionó ese planteo con el trabajo de las cooperativas y con la posibilidad de que los beneficios de la producción lleguen a las comunidades rurales.

En el mismo sentido, Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina, puso el acento en el pedido de escuchar a quienes piensan distinto y buscar acuerdos, mientras que Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas, valoró que León XIV señalara responsabilidades tanto a los empleadores como a los trabajadores y reconociera la tarea de los sindicatos.

Además, la Mesa de Enlace difundió un comunicado conjunto en el que respaldaron el llamado al diálogo y reivindicaron el aporte de los productores.

La entidad hizo propio el llamado del Papa a la "fraternidad, diálogo y encuentro" y sostuvo que los productores argentinos pueden contribuir a una sociedad más justa, solidaria y con oportunidades para todos.

También reafirmaron su compromiso de trabajar sobre la base del diálogo, el respeto y el bien común.