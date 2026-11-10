La alianza se llama Enerseed y combinará la genética de la semillera argentina con la estructura industrial y comercial de la multinacional

Bunge y GDM anunciaron este martes la creación de Enerseed, una joint venture destinada a desarrollar oleaginosas de alta calidad que sirvan como materia prima para biocombustibles. El anuncio se hizo en forma simultánea desde St. Louis, Misuri, sede corporativa de Bunge, y desde Buenos Aires, donde tiene base la semillera.

La idea es acelerar el desarrollo y la comercialización de cultivos oleaginosos "no tradicionales" de próxima generación, pensados para el mercado de combustibles renovables con bajas emisiones de carbono. GDM pondrá su experiencia en genética vegetal, mejoramiento, investigación y desarrollo, características genéticas y edición génica. Bunge aportará su escala global, su capacidad de procesamiento y su acceso a los mercados.

El esquema apunta a una cadena integrada de punta a punta, que arranca en el desarrollo de la semilla y termina en el suministro de materia prima sostenible a clientes de biocombustibles de todo el mundo. Según el comunicado, los primeros proyectos de desarrollo de semillas comenzarán en mercados puntuales y más adelante podrán extenderse a otros, a medida que evolucionen los cultivos y las oportunidades comerciales.

Julio Garros, director de Operaciones de Bunge, afirmó que la sociedad con GDM es un paso más en el trabajo de la compañía para contribuir a la "descarbonización de las cadenas de suministro globales". Agregó que las fortalezas complementarias de ambas empresas pueden generar valor para los productores que obtengan materias primas de bajas emisiones y para los clientes de las industrias de nutrición animal, alimentos y combustibles.

Según su CEO, la genética de GDM está presente en el 45% de la soja que se planta en el mundo.

Ignacio Bartolomé, CEO de GDM, explicó que la empresa conjunta les permite extender su experiencia a nuevos cultivos y mercados que acompañen la transición hacia una energía más sostenible, y que la plataforma de investigación de GDM servirá para acelerar la innovación en materias primas de bajas emisiones.

Qué son los cultivos "no tradicionales" y por qué sirven para hacer combustibles

Desde la empresa aseguran que Enerseed va a trabajar con cualquier cultivo que sea apto para la producción de combustibles sostenibles y que no compita con la producción de alimentos y forrajes, como distintas oleaginosas no tradicionales. Entre ellas mencionan la camelina, el cártamo y el ricino, entre otras.

En el agro argentino el término se asocia desde hace un tiempo a oleaginosas que no son las habituales soja, girasol o maní, sino a la colza, la camelina, la carinata y el cártamo. Son especies de las que se extrae aceite, y ese aceite, una vez procesado, puede convertirse en biocombustibles de segunda generación, como el aceite vegetal hidrotratado que reemplaza al diésel o el combustible sostenible de aviación.

Parte del interés está en que muchas de estas especies se siembran en el invierno, en lotes que de otro modo quedarían en barbecho, entre la cosecha de un cultivo de verano y la siembra del siguiente. De ese modo no compiten por superficie con la soja o el maíz, y tampoco con los aceites que se destinan a alimentación humana.

La nueva empresas enumera otros beneficios ambientales de este tipo de cultivos, como una mejor salud del suelo, menor erosión, fijación de nitrógeno y menores requerimientos de agua. Para el productor, destacan que ofrecen una opción más de cultivo, permiten diversificar, generan ingresos en períodos de barbecho y abren la puerta a nuevas cadenas de valor, con primas asociadas a materias primas de menor intensidad de carbono.

En la Argentina el negocio ya tiene recorrido. En abril, Bunge informó que su programa de agricultura regenerativa había alcanzado 90.000 hectáreas sembradas con colza, cártamo y camelina, en más de 1.000 lotes distribuidos en ocho provincias, y que el aceite cosechado entre diciembre y enero ya había llegado a Europa para producir biocombustibles de segunda generación.

Quiénes son los socios y por qué cierran el círculo

Bunge cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene domicilio social en Ginebra y sede corporativa en St. Louis, y opera en más de 50 países. Con más de 200 años de historia, es uno de los principales jugadores mundiales en originación, almacenamiento y distribución de granos y en procesamiento y refinación de oleaginosas, además de ofrecer aceites, grasas y proteínas de origen vegetal.

GDM nació en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, en 1982, con el nombre de Asociados Don Mario. Hoy es un grupo global de genética vegetal con operaciones en más de 20 países y unos 3.400 colaboradores. Es el semillero argentino más importante y, según su CEO, la genética de GDM está presente en el 45% de la soja que se planta en el mundo.

La combinación cubre buena parte del recorrido que hace una oleaginosa. Una empresa desarrolla la semilla, la otra tiene la red para originar el grano, procesarlo, refinar el aceite y venderlo a quienes fabrican los combustibles. Enerseed, además, tendrá un modelo de licenciamiento abierto. Pondrá su propiedad intelectual a disposición de socios calificados y buscará la colaboración de otras semilleras, universidades, institutos de investigación y desarrolladores de tecnología.

El cierre de la planta de fertilizantes en Campana

El anuncio llega poco más de dos semanas después de que Bunge comunicara el cierre de su planta de Campana, en el norte bonaerense, donde producía amoníaco y tiosulfato de amonio, insumos vinculados a los fertilizantes líquidos. La operación tenía más de 50 años de historia y la decisión dejó sin trabajo a 137 empleados directos.

Según se difundió en esos días, la compañía justificó el cierre en la caída de las ventas y en la imposibilidad de competir con los precios de los fertilizantes importados. Fue la cuarta planta química que cierra en la zona desde 2023, después de las de Archroma, Clariant y Barcan.

La expansión global de GDM

Don Mario creció primero en la soja y salió al exterior por los países vecinos, que compartían clima y suelos con la Argentina. Desde 2003 tiene presencia en Brasil, donde hoy, según su CEO, la genética de la compañía está en el 79% de las semillas de soja que se comercializan. Ese salto le permitió después ir por Estados Unidos y sumar centros de investigación en Europa y presencia en China.

En 2018 empezó a diversificarse hacia el maíz y más tarde incorporó el trigo con la compra de la brasileña Biotrigo Genética. En septiembre de 2025 completó la adquisición de AgReliant Genetics, una semillera de maíz y soja de Estados Unidos y Canadá, que la ubicó entre los principales jugadores globales del sector. Hace poco, además, sumó una empresa de inteligencia artificial y análisis de datos para aplicar esas herramientas a su negocio de semillas.

Enerseed lleva esa expansión a un terreno nuevo, el de los cultivos pensados desde el principio para la industria energética.