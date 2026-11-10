Su receta innovadora desafió prejuicios y convirtió un pequeño emprendimiento en una opción irresistible para los amantes de productos plant based

Hoy la marca se expande con nuevos productos y mira mercados internacionales para su exportación.

El negocio creció autofinanciado desde una cocina hasta una fábrica con 1,5 millones de unidades anuales.

Un alfajor vegano que vende 170 unidades cada 60 minutos. Esa es la cifra actual de "Un Rincón Vegano", el emprendimiento que Lucía Mariño fundó hace 11 años cuando el veganismo todavía no existía como categoría de consumo en Argentina.

La historia arrancó en 2014, en la cocina de una casa en Berazategui. Mariño era vegana desde los 10 años. Estudiaba en la Universidad de La Plata. Y no conseguía un solo alfajor sin ingredientes de origen animal en ningún comercio del país.

Esa imposibilidad la llevó a desarrollar su propia receta. Hoy, once años después, su fábrica produce cerca de 1,5 millones de alfajores al año. Y suma más de diez variedades que se venden en dietéticas y supermercados de todo el país.

'Un Rincón Vegano' produce cerca de 1,5 millones de alfajores al año.

La empresa, según asegura su creadora, fue la primera en lanzar un alfajor vegano en Argentina. Y lo hizo sin inversores externos ni socios. Todo el crecimiento se financió reinvirtiendo ganancias.

"Un Rincón Vegano": vender medialunas en el tren, el primer paso

Los comienzos no fueron sencillos. Mientras cursaba en La Plata, Lucía preparaba tartas, postres y medialunas veganas junto con su familia.

Como no tenían vehículo, cargaban la producción en un carrito de compras. Viajaban en tren hasta la Ciudad de Buenos Aires. Y abastecían a uno de los pocos restaurantes veganos que existían en ese momento.

El esfuerzo era enorme, pero el volumen no alcanzaba para transformar esa actividad en un negocio sostenible. Fue entonces cuando empezó a preguntarse qué producto podía tener una llegada mucho más masiva sin perder el diferencial que buscaba ofrecer: algo que se vendiera en kioscos, dietéticas y comercios tradicionales.

"Ahí pensé en el alfajor", explica Mariño en diálogo con iProfesional. "Es una golosina que te salva en cualquier momento y que consume todo el mundo. Pensé que si lograba hacer una versión vegana con el mismo sabor que un alfajor tradicional podía llegar a mucha más gente".

Lucía Mariño comenzó su emprendimiento hace 11 años y hoy vende 170 alfajores veganos por hora.

El problema era que en 2014 prácticamente no existían insumos veganos en el mercado argentino. No alcanzaba con reemplazar el dulce de leche. Las tapas, los baños de chocolate, las grasas y hasta varios colorantes contenían ingredientes de origen animal.

"Hoy hay muchísimas opciones, pero hace once años no existía prácticamente nada", recuerda. "Me las tenía que rebuscar todo el tiempo y hasta hablaba con ingenieros en alimentos que muchas veces no sabían cómo ayudarme porque nadie estaba desarrollando productos veganos".

Las primeras pruebas se hacían de manera artesanal. Con apenas $700 que aportaron sus padres, compró un kilo de chocolate. En ese momento parecía una inversión enorme.

"No trabajaba, estaba estudiando. Ese kilo de chocolate era un montón para mí. Después terminé comprando toneladas, pero me acuerdo perfectamente de ese primer kilo", dice entre risas.

Las recetas fueron cambiando una y otra vez hasta encontrar el resultado buscado. Incluso recurrieron al aquafaba -el líquido de cocción de los garbanzos- para reemplazar ingredientes tradicionales en algunas variedades.

Cada mejora surgía después de decenas de pruebas hechas en la cocina de la casa familiar.

Cuando nadie apostaba por un alfajor vegano y los rechazaban en todos los comercios

Los primeros clientes llegaron después de una larga lista de rechazos. En ese momento, ni siquiera los comercios especializados apostaban por los productos veganos.

"Me decían que no todo el tiempo. Hoy parece raro porque es una categoría que creció muchísimo, pero en ese momento nadie quería vender un producto vegano", recuerda.

Los primeros alfajores no contaban con envases propios. Los acomodaban en cajas de empanadas porque todavía no podían costear exhibidores.

Más adelante empezaron a transportarlos en tuppers apilados dentro de un carrito que llevaban en colectivo o en tren para recorrer dietéticas de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas veces ni siquiera los dejaban subir por el espacio que ocupaba la mercadería.

Sin embargo, una vez que los consumidores los probaban, empezaban a pedirlos en los comercios. "Las dietéticas comenzaron a recibir consultas y los pedidos empezaron a multiplicarse. La producción artesanal nos dejó de alcanzar", cuenta Mariño sobre el momento en que el emprendimiento dio el salto definitivo.

Ahí comenzó una nueva etapa para un emprendimiento que, sin inversores externos ni socios, empezaba a transformarse en una fábrica.

Cómo pasó de la cocina familiar a una fábrica que produce 170 alfajores por hora

El aumento de la demanda obligó a cambiar la forma de producir. Lo que había empezado en la cocina de la casa familiar ya no alcanzaba para abastecer los pedidos.

Durante esa etapa, Lucía y su madre pasaban las noches envolviendo los alfajores de manera manual. Todavía no podían comprar una máquina que automatizara el proceso.

"Había días que dormíamos cuatro o cinco horas y seguíamos trabajando. Los clientes se enojaban porque no llegábamos con la cantidad que necesitaban", recuerda.

La producción también empezó a exigir más espacio. Al principio, los alfajores se elaboraban en la cocina y se guardaban donde hubiera lugar.

A medida que aumentaba el volumen, la familia fue ampliando la vivienda por etapas. Construían un ambiente nuevo, trasladaban parte de la producción y volvían a ampliar cuando el espacio quedaba chico otra vez.

'Un Rincón Vegano' ahora produce una línea de galletitas y cuenta con 10 sabores de alfajor vegano.

Ese proceso se repitió durante varios años hasta levantar un galpón donde hoy funciona la fábrica.

Mientras la estructura crecía, Mariño buscaba una forma de producir dentro de un marco legal sin tener que montar desde el primer día una planta industrial.

Durante su paso por La Plata conoció una normativa que permitía habilitar cocinas domiciliarias para elaborar alimentos. Comenzó a impulsar una iniciativa similar en Berazategui. El municipio finalmente implementó ese sistema y su empresa fue la primera en obtener esa habilitación.

"Nunca dejamos de reinvertir. Todo lo que entraba volvía al negocio. Primero fue para ampliar los espacios, después para comprar máquinas y más adelante para incorporar equipamiento que nos permitiera aumentar la producción", explica.

Más de diez sabores y una línea de galletitas que completa el catálogo

Desde el comienzo, Mariño decidió que todos los productos fueran desarrollados por la propia empresa. Aunque hoy cuenta con un equipo que acompaña el proceso productivo, sigue creando nuevas recetas y adaptándolas para la producción industrial.

La marca fue ampliando el catálogo hasta superar los diez sabores. Entre las variedades que hoy ofrece "Un Rincón Vegano" aparecen opciones como:

Banana split

Frutos del bosque

Coco con dulce de leche vegetal

Black vainilla

Black chocolate

Pasta de maní

"Cuando lanzamos algunos de esos sabores prácticamente no existían en el mercado. Hoy veo que muchas de esas variedades se hicieron habituales y me pone contenta haber sido de los primeros en desarrollarlas", señala.

La producción ya no se limita a los alfajores. La empresa incorporó una línea de galletitas, para la que invirtió durante los últimos años en hornos, formadoras de masa y maquinaria específica.

Además, creó una segunda marca, Alfood, enfocada en alimentos integrales y opciones de perfil saludable.

India y Bangladesh en la mira: el plan de expansión internacional que viene

Los alfajores de "Un Rincón Vegano" llegaron a comercializarse en Estados Unidos, aunque el proyecto quedó en pausa. La empresa decidió postergar su plan de expansión internacional.

"El producto funcionó muy bien, pero no encontramos un distribuidor con el que compartiéramos la misma forma de trabajar. Preferimos esperar antes que crecer de cualquier manera", afirma Mariño.

Con una producción cercana al millón y medio de alfajores por año, la prioridad ahora es volver a abrir mercados fuera de la Argentina.

Entre los destinos que analiza aparecen India y Bangladesh, además de otros países donde el consumo de alimentos elaborados sin ingredientes de origen animal viene creciendo de forma sostenida en los últimos años.

El emprendimiento que arrancó con $700 y un kilo de chocolate hoy proyecta su salto internacional. Todo sin haber cedido participación a inversores ni socios externos.