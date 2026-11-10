Comenzaron con un horno de barro, crearon una marca que ya vende en hoteles de Hong Kong y proyectan facturar $9.000 millones este año

Empezaron con un horno de barro, un pequeño espacio de producción y una inversión inferior a los u$s5.000. Ocho años después, el proyecto de Roberto Petersen y su hijo Mateo se convirtió en un negocio gastronómico que proyecta facturar $9.000 millones durante 2026, vende en 15 provincias y logró desembarcar en mercados internacionales tan diversos como Estados Unidos, Uruguay y Hong Kong.

Se trata de Pizza Zën, la marca de pizzas congeladas que ambos fundaron en 2018 con una idea: llevar a las góndolas de los supermercados productos elaborados con materias primas y criterios de calidad similares a los que utilizaban en sus restaurantes.

El crecimiento no se limitó a las pizzas. Desde su planta ubicada en Tigre, la compañía produce actualmente unas 60.000 pizzas y 25.000 docenas de empanadas por mes. Sus productos llegan a más de 500 puntos de venta y se comercializan en supermercados, hoteles, restaurantes, estaciones de servicio y comercios especializados.

Además, las exportaciones ya representan cerca del 10% de sus ingresos, una participación que la empresa busca elevar hasta entre el 15% y el 20% antes de fin de año.

En paralelo, Pizza Zën amplió su catálogo con una nueva apuesta: una pizza al molde porteña lista para hornear, cuyo desarrollo demandó casi dos años de trabajo y una inversión cercana a los u$s150.000.

Pizza Zën: de un horno de barro a un negocio millonario

La historia de Pizza Zën comenzó con una decisión familiar. Mateo Petersen había terminado la carrera de Abogacía, pero no estaba convencido de ejercer la profesión. En cambio, propuso iniciar un emprendimiento junto a su padre.

"Se recibió con premios y un día me dijo: 'Esto no es lo mío, hagamos algo juntos'. Yo siempre había tenido ganas de tener un producto en la góndola de un supermercado. Siempre me parecía raro que uno, como cocinero, le diera de comer a la gente y que en las góndolas solamente estuvieran las empresas grandes", contó Roberto a iProfesional.

Los Petersen crearon un negocio que vende en 15 provincias y llegó a hoteles de lujo en Hong Kong.

En ese momento, el chef tenía un centro de producción desde donde elaboraba servicios de catering. Allí decidió reservar un espacio para experimentar con las primeras recetas.

"Despejé un rincón, compré un horno de barro y arrancamos. Uno de los chicos que trabajaba conmigo había pasado por una pizzería y estuvimos más de seis meses probando la masa", recordó.

El desembolso inicial fue acotado. La mayor parte del dinero se destinó al horno, la instalación de gas y algunos freezers. La producción ocupaba unos 60 metros cuadrados y todavía estaba lejos de cualquier escala industrial.

"Arrancamos con menos de u$s5.000. Hacíamos 60 u 80 pizzas por día. Siempre pensé que era una prueba para ver qué pasaba", señaló Petersen.

Los primeros pedidos tampoco llegaron a través de grandes cadenas comerciales. Mateo se encargaba de repartir las pizzas con su propio auto entre familiares, amigos y algunos clientes conocidos.

"Yo me fui de viaje por trabajo y cuando volví mi hijo me dijo: 'Ya empecé a vender'. Ahí arrancó todo", recordó el cocinero.

La apuesta de Roberto Petersen por una pizza diferente

Pizza Zën llegó al mercado con cinco variedades y una estrategia que buscaba diferenciarse de las alternativas tradicionales de pizzas congeladas.

En lugar de competir solamente por precio, Petersen apostó por trabajar directamente con productores de materias primas y desarrollar combinaciones poco habituales para ese segmento.

"Hablé con amigos que hacen mozzarella, queso ahumado, tomates secos orgánicos y empezamos a trabajar con ellos. Siempre compramos directo a los productores", explicó.

Entre las primeras propuestas aparecieron una pizza con queso ahumado y portobellos y otra margarita con tomates secos orgánicos.

Con el tiempo, la marca sumó nuevas alternativas, como pizza de papa y panceta, cuatro quesos con miel y romero y una versión con pepperoni desarrollada especialmente para la empresa.

La innovación también implicó aprender qué ingredientes funcionaban y cuáles no después del proceso de congelado y regeneración en un horno doméstico.

"Hay productos que funcionan perfecto cuando hacés una pizza para comer en el momento, pero no cuando pasan por un proceso de congelado y después se regeneran en un horno de una casa. El verdeo, por ejemplo, quedaba amargo y lo tuvimos que sacar", explicó.

La empresa intenta incorporar una novedad cada seis meses, una frecuencia que Petersen atribuye a la flexibilidad que todavía conserva el negocio.

"Tratamos de sacar un producto nuevo cada seis meses. Como somos una empresa chica, todavía tenemos flexibilidad para hacerlo", afirmó.

Una pizza porteña que demandó u$s150.000 de inversión

El lanzamiento más reciente de Pizza Zën apunta a reivindicar un estilo tradicional de las pizzerías de Buenos Aires: la pizza al molde.

El producto se comercializa listo para hornear y representa una apuesta importante para la compañía. Su desarrollo llevó casi dos años e implicó una inversión aproximada de u$s150.000.

Para producirlo fue necesario fabricar moldes especiales, adaptar parte de la línea de producción e incorporar equipamiento específico que permitiera reproducir las características de este formato.

La elaboración también requirió ajustes en los tiempos. Cada bollo atraviesa varios días de fermentación antes de una primera cocción. Luego se incorporan los ingredientes y el producto pasa por un proceso de ultracongelado para que el consumidor termine de cocinarlo en su casa.

"En las ferias veíamos que todos identificaban la pizza al horno de barro con Italia. Entonces empezamos a preguntarnos por qué no había un producto que representara la pizza porteña", explicó Petersen.

La nueva Muzza al Molde se vende a $29.000, mientras que las demás pizzas de la marca tienen un precio aproximado de $15.000. En tanto, la caja de seis empanadas cuesta $21.000.

Exportaciones y un lugar en el Ritz-Carlton de Hong Kong

La expansión de Pizza Zën también cruzó las fronteras argentinas. Actualmente, la marca exporta a Estados Unidos, Uruguay y Hong Kong, tres mercados que en conjunto representan alrededor del 10% de su facturación.

El primer destino fue Estados Unidos, donde trabaja con un distribuidor radicado en Florida que comercializa las pizzas congeladas en distintos puntos de venta.

Después llegaron Uruguay y Hong Kong. En este último mercado, la marca consiguió una vidriera particular: sus pizzas y empanadas forman parte del servicio de habitaciones del hotel Ritz-Carlton.

"Hace poco estuvimos en Hong Kong por el 9 de Julio. Hicimos un evento en el Ritz-Carlton y ahí vimos que nuestras pizzas y empanadas forman parte del room service del hotel", contó Petersen.

La compañía también recibió consultas comerciales desde Chile, Perú, Colombia, Israel y otros mercados asiáticos. Sin embargo, antes de avanzar con nuevos destinos, busca consolidar su capacidad productiva y completar certificaciones que le permitan responder a las exigencias de los compradores internacionales.

En ese sentido, trabaja en la certificación de normas de higiene e ISO 9000, requisitos que suelen solicitar los potenciales distribuidores y compradores del exterior.

La meta es que las exportaciones pasen de representar cerca del 10% de los ingresos a explicar entre el 15% y el 20% antes de que termine el año.

Supermercados, estaciones de servicio y 25.000 docenas de empanadas

El negocio también creció a partir de la diversificación de sus canales comerciales. Más de la mitad de la facturación de Pizza Zën proviene actualmente de supermercados, donde está presente en cadenas como Jumbo, Disco, Carrefour y Coto, además de establecimientos regionales.

La marca también abastece a hoteles, restaurantes, comercios especializados, dietéticas y estaciones de servicio.

Uno de sus desarrollos comerciales más recientes fue una pizza elaborada especialmente para Pan American Energy, que se vende en las tiendas de Axion.

A su vez, las empanadas ganaron protagonismo dentro de la estructura del negocio. Esa línea surgió durante la pandemia, cuando la empresa buscó aprovechar la capacidad instalada de su planta. Hoy alcanza un volumen de unas 25.000 docenas mensuales.

La compañía también tuvo locales en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, aunque dejaron de funcionar debido a las obras realizadas en ambas terminales. Ahora analiza alternativas para regresar al canal gastronómico con un formato comercial propio, sin perder el control sobre la marca.

El desafío de crecer sin cambiar la receta

Con una nueva planta en Tigre y una capacidad productiva ampliada, Pizza Zën busca sostener su crecimiento sin resignar uno de los atributos que Petersen considera centrales para diferenciar sus productos: los tiempos de elaboración.

En una industria donde la automatización permite acelerar los procesos y aumentar los volúmenes, el empresario asegura que la prioridad sigue siendo respetar las características de la masa.

"Siempre adaptamos la producción a la pizza y no la pizza a la producción. Hay máquinas que permiten hacer todo mucho más rápido, pero nosotros preferimos mantener una fermentación lenta de tres o cuatro días porque es parte del producto", aseguró.

De aquel primer horno de barro y las 60 u 80 pizzas diarias a una producción mensual de miles de unidades, Pizza Zën construyó un negocio que combina supermercados, gastronomía y exportaciones. Ahora, con una facturación proyectada de $9.000 millones, el desafío pasa por ampliar su alcance sin perder la identidad con la que comenzó el emprendimiento.