La histórica marca de tocadiscos amplió su negocio a más de 250 productos, tiene 50 empleados y planea sumar nuevas categorías durante 2027

Busca que su marca esté en cada hogar argentino, manteniendo su legado de democratizar el acceso a productos adaptados a las necesidades actuales.

La empresa planea sumar otros 50 productos y superar los u$s10 millones de facturación para 2027, expandiendo su presencia comercial.

Winco se transformó: de tocadiscos pasó a ofrecer más de 250 productos para el hogar. La gestión está a cargo de la segunda generación familiar.

Winco dejó atrás su histórica asociación con los tocadiscos y se convirtió en una empresa que comercializa más de 250 productos para el hogar. Su catálogo incluye electrodomésticos de cocina, equipos de audio, artículos de climatización, herramientas y productos de cuidado personal. Actualmente emplea a unas 50 personas, tiene una fábrica y centro operativo de 10.000 metros cuadrados en Parque Patricios y proyecta superar los u$s10 millones de facturación en 2027.

La compañía prepara una nueva etapa de expansión. Su plan contempla incorporar otros 50 productos durante el próximo año y fortalecer su presencia comercial. La conducción está a cargo de Hernán Zaleski y Leila Goldcher, integrantes de la segunda generación familiar que asumió la gestión del negocio.

El punto de partida de esta transformación fue 2003, cuando Miguel Goldcher, Alberto Michalewicz y Fabián Zaleski adquirieron Winco. Los empresarios, que tenían experiencia en el negocio de la importación, encontraron una oportunidad en el reconocimiento que todavía conservaba el nombre, pese a que llevaba dos décadas sin actividad comercial.

La recuperación comenzó con parlantes y radios, productos vinculados con la identidad histórica de la compañía. Después llegaron los pequeños electrodomésticos y otras categorías que modificaron el alcance del negocio. La estrategia consistió en aprovechar el reconocimiento de la marca para ingresar en distintos segmentos del mercado.

"Winco fue una marca que democratizó el audio en toda la Argentina, porque literalmente todos tenían un tocadiscos Winco. Hoy, una generación nos conoce por los tocadiscos y otra nos conoce porque es la mixer más vendida en Mercado Libre", explicó Leila Goldcher en diálogo con iProfesional.

La ejecutiva señaló que la intención es conservar esa relación con los consumidores, aunque con una oferta adaptada a las necesidades actuales. "Ese mismo espíritu es el que nosotros tratamos de mantener: que haya un producto Winco en todos los hogares de Argentina", sostuvo.

Hernán Zaleski y Leila Goldcher, directores de Winco

De los tocadiscos Winco a una empresa con más de 250 productos

La historia de Winco comenzó en 1954, cuando Raúl Vega y Dante Poleno fundaron la compañía en Ciudadela. Durante las décadas de 1960 y 1970, sus tocadiscos se incorporaron a miles de hogares argentinos y se convirtieron en uno de los productos asociados al consumo de música en el país.

En su etapa de mayor actividad, la empresa llegó a fabricar 27.000 unidades mensuales y exportaba a distintos países de América. Sin embargo, las dificultades económicas afectaron su funcionamiento y llevaron al cierre de sus fábricas durante la década de 1980.

Entre 1983 y 2003, la marca pasó por distintos propietarios y permaneció sin actividad comercial. Su nombre, de todos modos, conservó reconocimiento entre los consumidores. Ese antecedente fue uno de los elementos que tuvieron en cuenta los empresarios que la compraron en 2003.

Leila Goldcher recordó que la adquisición respondió también a una relación generacional con la marca. "Nuestros padres, ambos socios e importadores de toda la vida, decidieron hacer crecer su empresa comprando una marca que a los argentinos les saca una sonrisa, por lo menos a las generaciones de 40 años para adelante", contó.

A partir de la compra, los nuevos propietarios comenzaron a desarrollar productos bajo el nombre Winco. Primero trabajaron con artículos de audio y luego avanzaron hacia otras líneas de consumo. Con el tiempo, la compañía amplió su catálogo y construyó una estructura comercial que hoy abarca distintas necesidades del hogar.

Hernán Zaleski y Leila Goldcher comenzaron a incorporarse al negocio familiar hace aproximadamente 15 años. Su llegada coincidió con una etapa de reorganización interna y crecimiento de la compañía, que necesitaba adaptar su estructura a un mercado con nuevas formas de consumo y comercialización.

Para Zaleski, el traspaso generacional exige revisar la manera en que funciona la compañía y adaptar sus procesos. La profesionalización de la gestión forma parte de ese proceso. La empresa busca ordenar sus áreas, analizar los resultados de cada línea de productos y tomar decisiones con información sobre ventas, costos y comportamiento de los consumidores.

Los tocadiscos siguen presentes en la marca

Qué productos vende Winco y cuáles son los más demandados

El catálogo actual supera los 250 artículos y comprende diferentes categorías. En audio, la marca mantiene una línea vinculada con sus orígenes. En cocina y desayuno comercializa los siguientes productos:

Pavas eléctricas

Cafeteras

Tostadoras

Anafes

Planchas

Freidoras de aire

Máquinas para preparar helado o yogur

También cuenta con productos de climatización, como ventiladores y calefactores, además de artículos de cuidado personal, entre ellos secadores de pelo, planchitas y cortapelos. A estas líneas se sumaron herramientas y productos para jardinería.

La variedad de modelos permite atender distintos segmentos de precios. En el caso de las pavas eléctricas, por ejemplo, la compañía ofrece más de siete alternativas, desde versiones económicas hasta modelos digitales con más funciones.

La incorporación de productos responde tanto a las tendencias de consumo como a las oportunidades que detecta la empresa. Hernán Zaleski mencionó el crecimiento del interés por la cocina saludable y recordó que Winco estuvo entre las primeras marcas en incorporar freidoras de aire al mercado argentino.

También identificó una demanda vinculada con la preparación casera de alimentos. Las máquinas para hacer helado y yogur permiten a los consumidores controlar los ingredientes y elaborar productos en sus hogares.

Desde la pandemia, la compañía incorpora entre 20 y 40 artículos nuevos por año. En 2025, por ejemplo, desarrolló una línea de 20 herramientas. Para 2027, el objetivo es sumar otros 50 productos al catálogo.

La demanda de algunas categorías cambia según la época del año y las fechas comerciales. Los equipos de audio suelen tener mayor movimiento durante las fiestas; los productos de cuidado personal, en el Día de la Madre; los caloventores, durante el invierno; y los ventiladores, en los meses de calor. Las herramientas, por su parte, registran mayor interés en torno al Día del Padre.

Otros artículos mantienen ventas durante todo el año. Es el caso de los anafes y las planchas, una categoría en la que Winco ofrece modelos secos, a vapor y vaporizadores verticales.

Una fábrica de 10.000 metros cuadrados en Parque Patricios

Hace dos años, Winco adquirió un predio de 10.000 metros cuadrados en Parque Patricios. Allí concentró su fábrica, los depósitos y el servicio técnico, con el objetivo de reunir distintas áreas operativas en un mismo espacio.

La compañía trabaja con un modelo productivo mixto: fabrica algunos artículos en Argentina e importa otros, según las características de cada producto y las condiciones del mercado. La decisión depende de factores como los costos de producción, el volumen previsto de ventas, los gastos de transporte y la disponibilidad de proveedores.

Por eso, la empresa no aplica una única estrategia para todo su catálogo. Analiza cada categoría y determina qué alternativa resulta más conveniente para sostener la competitividad del producto.

Los hornos eléctricos son un ejemplo de esa evaluación. Por el volumen de producción que requieren, en este caso resulta conveniente fabricarlos localmente. En otros segmentos, la importación permite completar la oferta o acceder a productos que no se producen en el país en las mismas condiciones.

Zaleski explicó a iProfesional que la flexibilidad para combinar ambas modalidades forma parte de la organización del negocio. La empresa necesita adaptar sus decisiones a los cambios en los costos y a las condiciones de abastecimiento.

Hace dos años, Winco adquirió un predio de 10.000 metros cuadrados en Parque Patricios

Servicio técnico y canales digitales, dos ejes de la estrategia comercial

La atención posterior a la compra también forma parte de la estructura de Winco. La compañía cuenta con más de 55 puntos de servicio técnico oficial distribuidos en el país, una red que permite atender reparaciones y consultas de los usuarios.

En materia comercial, trabaja con distintos canales. Su esquema incluye desde pequeños revendedores hasta grandes cadenas de electrodomésticos y comercios especializados. Por eso, la empresa no concentra sus ventas exclusivamente en el consumidor final.

El comercio electrónico ganó participación dentro de esa estrategia. Winco desarrolla su presencia digital y trabaja con plataformas como Mercado Libre, donde algunos de sus productos alcanzaron posiciones destacadas en sus respectivas categorías. También mantiene vínculos comerciales con empresas como Pigmento, con las que busca conocer mejor el comportamiento de la demanda y las preferencias de los consumidores.

La relación con los revendedores representa otro aspecto de la operación. En un contexto de dificultades para la cadena de pagos, la empresa busca sostener condiciones de crédito que permitan mantener la actividad comercial y ampliar la llegada de sus productos.

Cómo se prepara Winco para el escenario económico de 2027

La evolución del consumo y los cambios en los hábitos de compra condicionan las decisiones de la compañía. Uno de los aspectos que observa la conducción es la relación entre el precio de los productos y el costo de los servicios.

Zaleski describió una modificación en ese comportamiento: "Antes teníamos servicios baratos y productos caros; ahora tenemos productos baratos y servicios caros". Para ilustrar esa diferencia, comparó el precio de una batidora, que puede ubicarse en torno a los $25.000, con el costo de una torta, que ronda los $60.000.

La empresa busca responder a ese escenario con una estrategia orientada a vender más unidades y sumar clientes. El desafío incluye sostener la competitividad de los precios y mantener el abastecimiento, al mismo tiempo que procura cuidar las condiciones comerciales para su red de revendedores.

En cuanto a las perspectivas para 2027, la conducción evita establecer proyecciones cerradas sin considerar la evolución de la economía. Zaleski planteó que la intención es trabajar con previsibilidad hasta abril y, a partir de ese momento, revisar los planes según el contexto político y económico.

El calendario electoral también forma parte de las variables que la compañía sigue para definir sus decisiones de inversión, producción y comercialización. La estrategia consiste en avanzar con los proyectos previstos y ajustar el ritmo de ejecución de acuerdo con las condiciones del mercado.

La meta de Winco para 2027: sumar 50 productos y superar los u$s10 millones

La hoja de ruta para el próximo año combina crecimiento del catálogo, expansión comercial y consolidación de la estructura productiva. Winco proyecta incorporar 50 productos, ampliar su llegada a distintos canales de venta y superar los u$s10 millones de facturación.

El objetivo se apoya en una marca que conserva reconocimiento entre distintas generaciones de consumidores, pero que hoy busca competir en categorías que van mucho más allá del audio. La empresa mantiene su vínculo con los tocadiscos como parte de su historia, mientras desarrolla nuevas líneas de productos para el hogar.

La transición generacional también forma parte de esa planificación. Hernán Zaleski y Leila Goldcher buscan continuar el trabajo iniciado por sus padres, con una estructura de gestión adaptada a las condiciones actuales del mercado.

"Que en cada hogar haya un producto Winco es una visión ambiciosa, pero no imposible", afirmó Zaleski. La frase resume la meta de una compañía que intenta trasladar el reconocimiento que consiguió con sus tocadiscos a una oferta que hoy abarca más de 250 productos.